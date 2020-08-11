Taşınma İşlemini Kolaylaştıran Firmalar

Taşınma işlemi insanların zamanını alan ve kapsamlı düşünmelerini gerektiren bir eylem oluyor. Ancak bu alanda profesyonel hizmet veren nakliyat firmaları insanların düşünmesi gereken pek çok aşamayı onlar yerine düşünerek taşınma işleminin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. https://www.octovan.com/evden-eve-nakliyat/ ise nakliyat hizmetini veren firmaları bir araya getirerek insanların ihtiyaçlarına uygun olacak firmaları bulmalarına yardımcı oluyor. Böylelikle taşınma işlemleri zaman kaybı yaşanmadan ve eşyalar zarar görmeden gerçekleştiriliyor.

Profesyonel Taşıma Hizmetiyle Sorunsuz Taşınma İşlemleri



Türkiye geneli için hizmet veren firma kişilere sağladığı nakliye firmalarının profesyonel olmasına önem veriyor. Bu sayede evlerin, ofislerin veya parça eşyaların taşınması sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca taşınma öncesinde yapılan evrak kontrolü sayesinde kişiler güvenilir taşımacılık hizmetlerinden yararlanabiliyorlar. Bunun dışında firma internet sitesi üzerinden yapılan aramalar sayesinde en iyi nakliyat firmasının bulunmasını sağlıyor. Firmanın bünyesinde yer alan nakliyat firmalarına ve firma elemanlarına da taşımacılık işlemleri üzerine eğitimler vererek taşımacılığın esaslarına uygun olan hizmetin verilmesini sağlıyor.



Verilen Nakliyat Hizmetlerinin Özellikleri



En iyi nakliyat firmalarıyla çalışılmasına imkan sağlayan sistemin kullanıcılara ve firmalara sağladığı çok fazla avantaj yer alıyor. Bu avantajlar sayesinde hem kişiler hem de firmalar nakliyat hizmetlerinden memnun kalabiliyor.



Firmalar tarafından verilen nakliyat hizmetlerinin özellikleri ise şunlar oluyor;



• İstanbul, İzmir ve Ankara ilinde yaşayan için sabit olan fiyatlarla taşımacılık hizmeti veriliyor. Bu özelliğe sahip olan taşımacılık türü ise şehir içi nakliyat ve parça eşya taşınması oluyor.

• Taşımacılık işlemlerini gerçekleştiren firmaların elemanları hijyen kurallarına uygun olarak eldiven ve dezenfektan kullanımı yapıyorlar.

• Evden eve nakliyat işlemlerinde evlerde bulunan beyaz eşyaları firma elemanları test ediyor. Bu testin ardından da taşınma sırasında sorun yaşanmaması için uygun şekilde paketliyorlar.

• Evlerde bulunan dolap türü eşyaların demonte işlemini gerçekleştiriyorlar ve yeni adreslere eşyaları ulaştırdıklarında da yeniden monte işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Bunun içinde montaj konusunda deneyimli olan elemanlarıyla hizmet veriyorlar.

• 1+0, 1+1, 2+1, 3+1 ve daha fazla odaya ve özelliğe sahip olan evlerin taşınmasını da gerçekleştiriyorlar. Bu işlemler içinde oda tipine uygun fiyat belirliyorlar.

• Verdikleri tüm nakliyat hizmetlerinde kişilerin kredi kartıyla veya nakit olarak ödeme yapmalarına imkan tanıyorlar.

Tüm bu özelliklerle şehir içi, şehirlerarası ve parça eşya taşıma işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Ayrıca ihtiyaç duyulması anında da destek hizmeti veriyorlar.



Müşteri Hizmetlerinden Yararlanma İmkanı



Türkiye’nin en iyi nakliyat firmalarından yararlanma imkanı sağlayan firmanın ihtiyaçların karşılanabilmesi adına müşteri hizmetleri de yer alıyor. Bu sayede kişiler taşınma öncesi, taşınma sonrası veya taşınma sırasında yaşadıkları sıkıntıları firmaya iletebiliyorlar. Bunun dışında da istedikleri soruları onlara ileterek firma desteğinden yararlanabiliyorlar.

Firmanın Müşterileri İçin Verdiği Hizmetleri

İnsanlar iş yerlerinin veya evlerinin taşınma için pek çok ihtiyaçla karşılaşabiliyorlar. En iyi nakliyat firmaları ile hizmet veren firma da bu ihtiyaçların zaman kaybı yaşanmadan giderilmesini sağlıyor. Firmanın müşterileri için verdiği hizmetleri şehir içi taşıma, şehirlerarası taşıma, asansörlü taşıma, parça eşya taşıma, ofis taşıma, depolama ve kolileme hizmetleri oluyor. Bunun dışında ise firma Koçtaş veya yapı marketlerden satın alınan ürünlerin istenilen adrese taşınabilmesi adına hizmet veriyor. Firmanın vermekte olduğu son hizmet ise 2.el eşya taşıması oluyor.



İstanbul İçi Depolama Hizmeti



İnsanların fazla eşyalarının ya da ev bulana kadar güvende kalması gereken eşyalarının tutulabilmesi adına firma depolama hizmeti veriyor. Böylece eşyalar kırılma, çizilme veya diğer zararlardan tam donanımlı olan depoları sayesinde korunabiliyor. Firma nakliyat hizmetlerini tüm Türkiye için verirken depolama hizmetini İstanbul için veriyor. Depolama hizmeti ve diğer taşımacılık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler firmanın sitesini kullanarak ya da iletişim numaralarından firmaya ulaşarak isteklerini iletebiliyorlar. Ayrıca isterlerse hizmetlerine göre online rezervasyon yaptırabiliyorlar.

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