Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Taşıt kredilerine erişim zorlaşınca “katılım” sistemlerine olan talep patladı

    BDDK'nın taşıt kredisi kısıtlamaları tüketicileri tasarruf finansman şirketlerine yöneltti. Hacmi 200 milyar TL'ye ulaşan sistem, yeni risk ve düzenleme tartışmalarını da beraberinde getirdi.

    Taşıt kredilerine erişim zorlaşınca “katılım” sistemleri patladı Tam Boyutta Gör
    Taşıt kredilerinde yıllardır güncellenmeyen sınırlamalar tüketicileri alternatif finansman yöntemlerine yönlendirirken tasarruf finansman şirketlerinin otomobil satışlarındaki payı hızla artıyor. Emre Özpeynirci’nin haberine göre sektörün işlem hacmi yılın ilk 5 ayında 200 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Bununla birlikte sistemin beraberinde getirdiği riskler de tartışılıyor.

    BDDK'nın Şubat 2022'den bu yana değiştirmediği düzenlemeler kapsamında 2 milyon TL'nin üzerindeki otomobiller için taşıt kredisi kullandırılmıyor. Bu tutarın altındaki araçlarda ise tüketiciler, araç bedelinin en fazla yüzde 20'si kadar kredi kullanabiliyor ve vade süresi 12 ayla sınırlı tutuluyor. Yüksek faiz ortamıyla birlikte banka kredisine erişimin zorlaşması, tasarruf finansman şirketlerine olan ilgiyi artırmış durumda.

    Katılım sistemi nasıl işliyor?

    Doğrudan kredi verme yetkisi bulunmayan tasarruf finansman şirketleri, müşterinin satın almak istediği aracı önce kendi adına satın alıp tescil ediyor. Mevzuattaki 6 aylık satış yasağı nedeniyle araç bu süreçte müşteriye kiralanıyor. Aylık ödemeler kira bedeli olarak tahsil edilirken, 6 ayın sonunda araç müşteriye devrediliyor. Ancak araç, kalan borç tamamlanana kadar rehinli olarak teslim ediliyor.

    Taşıt kredilerine erişim zorlaşınca “katılım” sistemleri patladı Tam Boyutta Gör
    Daha önce noter huzurunda yapılan çekilişlerle işleyen sistemde, tüketiciler ayrıca finansman tutarının yüzde 8 ila yüzde 14'ü arasında değişen katılım bedeli ödüyordu.

    Önde gelen tasarruf finansman şirketleri arasında Eminevim, Fuzul Ev, Birevim, Katılımevim ve Emlak Katılım gibi şirketler bulunuyor.

    Soru işaretleri artıyor

    Sektörde, tasarruf finansman şirketlerinin üretici ve distribütörlerden toplu araç alarak filo indirimlerinden yararlandığı, buna karşın tüketicilere yapılan hesaplamalarda liste fiyatlarının esas alındığı konuşuluyor. Sistemin büyümesiyle birlikte ise kredi kısıtlamalarının amacına ulaşıp ulaşmadığı da yeniden tartışma konusu oldu.

    Merkez Bankası verilerine göre tasarruf finansman sektörünün hacmi yılın ilk 5 ayında 200 milyar TL'ye ulaşırken sektör kaynakları aynı dönemde satılan 353 bin otomobilin 120 binden fazlasının bu sistem üzerinden teslim edildiğini öne sürüyor. Yetkili satıcılar ise konunun Ankara'nın gündemine girmeye başladığını ve yeni bir düzenleme ihtimalinin güçlendiğini belirtiyor.

    Öte yandan, tasarruf finansman şirketlerinden herhangi birinin mali sıkıntı yaşaması halinde araç devir sürecini tamamlamamış binlerce tüketicinin mağdur olabileceği ifade ediliyor. Ek olarak sektörün mevcut büyüme hızı devam ederse otomobil satışlarının önemli bir bölümünün bu finansman modeli üzerinden gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Bu durumun yetkili satıcılar açısından ciddi satış kayıplarına yol açabileceği belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pejo partner 1.9 neden tutulmuyor araç hareket halinde hararet düşüyor araba marş basmıyor hiç ses yok atlas terapi seans ücreti koltuk altı sivilce

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (3a) Pro
    Nothing Phone (3a) Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO IdeaPad 3
    LENOVO IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum