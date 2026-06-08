Tata'nın yeni nesil elektrikli otomobilleri Chery imzası taşıyacak

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Tata Motors, uzun süredir ertelenen premium elektrikli otomobil projesini yeniden rayına oturtmak için dikkat çekici bir iş birliğine imza attı. Şirket, premium markası Avinya altında geliştireceği yeni elektrikli modellerde Çinli otomotiv devi Chery'nin platformunu kullanacak.

İlk model 2027'de geliyor

Tam Boyutta Gör Konuya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Chery'nin platformunu kullanan ilk Tata Avinya modeli 2027 yılında piyasaya sürülecek. Araçlar başlangıçta Çin'den parça setleri halinde gönderilecek ve Tata'nın Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki yeni fabrikasında monte edilecek.

Şirketin 2029 yılında ikinci bir Avinya modeli daha tanıtması planlanıyor. Kaynaklar, ilerleyen dönemde aynı platform üzerinde iki farklı model daha geliştirilebileceğini belirtiyor.

JLR planı iptal olunca rota değişti

Tata Motors'un ilk planı, Avinya modellerinde Jaguar Land Rover'ın geliştirdiği EMA (Electrified Modular Architecture) platformunu kullanmaktı. Hatta ilk modellerin 2025 yılında satışa sunulması hedefleniyordu. Ancak bu proje rafa kalktı.

Chery ile yapılan anlaşmanın, Tata'ya gelişmiş elektrikli araç teknolojilerine daha hızlı erişim sağlayacağı ve şirketin kendi başına geliştirmesi halinde yıllar sürebilecek birçok özelliği kısa sürede ürünlerine entegre etmesine olanak tanıyacağı belirtiliyor.

Chery-JLR ortaklığı kritik rol oynuyor

Tam Boyutta Gör Tata'nın kullanacağı platform, Chery ile Jaguar Land Rover'ın Çin'deki ortak girişimi tarafından geliştirilen Freelander platformu olacak.

JLR, 2024 yılında yeniden canlandırdığı Freelander markası altında üretilecek elektrikli ve hibrit araçlar için Chery ile anlaşmıştı. Söz konusu araçlar Chery'nin mimarisi üzerine inşa ediliyor ve Çin'in Changshu kentindeki fabrikada üretiliyor.

Chery yaptığı açıklamada, Tata ile gerçekleştirilen iş birliğinin JLR ile elde edilen başarılı ortaklığın devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Tata, liderliği korumaya çalışıyor

Elektrikli araçlar bugün Tata Motors'un toplam satışlarının yaklaşık yüzde 14'ünü oluşturuyor. Şirket bu oranı 2030 yılına kadar yüzde 30'un üzerine çıkarmayı hedefliyor.

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Ancak Hindistan pazarında rekabet giderek sertleşiyor. Özellikle Mahindra & Mahindra ile JSW MG Motor, yeni elektrikli modellerle Tata'nın liderliğini tehdit etmeye başladı.

Sektör kaynaklarına göre Chery platformu sayesinde piyasaya daha hızlı yeni modeller sunabilecek olan Tata, kısa vadede liderliğini korumayı amaçlıyor. Bununla birlikte şirketin uzun vadeli hedefi hâlâ kendi özel elektrikli araç platformunu geliştirmek.

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Tata Motors ve Chery'den "elektrikli otomobil" iş birliği

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