Tata, tamamen elektrikli Coupe-SUV konseptini tanıttı: Curvv

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Tata Motors, yepyeni bir SUV konseptiyle karşımızda. Tata Curvv adı verilen çalışma, şirketin gelecek modellerinde kullanacağı yeni tasarım dilini gözler önüne seriyor.

Tata Curvv, son dönemde görmeye alıştığımız Coupe-SUV gövde tipine ve tamamen elektrikli güç aktarma organlarına sahip. Görünüm, performans ve kullanışlılık arasında mümkün olan en iyi dengeyi kurmak üzere tasarlandığı belirtilen Curvv, önümüzdeki iki yıl içerisinde seri üretim modeline dönüşerek Hindistan'da piyasaya sürülecek.

Tata Curvv, tasarımındaki cesur çizgileri ve kapı kollarının olmayışı gibi detaylarla bir konsept olduğunu ilk bakışta belli ediyor. Ön bölümde boydan boya uzanan ince bir ışık şeridi dikkat çekiyor. Tamponda ise siyah bir şeritle bağlanan üçgen biçimli aydınlatmalar ve dikey hava girişleri görüyoruz. Profilden baktığımızda da yan aynalar yerine kullanılan kameralar göze çarpıyor.

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Coupe-SUV konsepti, geriye doğru yükseklik kazanan belirgin bir omuz çizgisine sahip. Bu da zaten küçük olan yan camların arkada daha da daralmasına yol açmış. Bunun yanı sıra, neredeyse her konseptte olduğu gibi büyük tekerlekler kullanılmış. Arkada ise boydan boya uzanan stopların yanı sıra arka camı çevreleyen ışık şeridi, konseptin en ilginç detaylarından biri olmuş diyebiliriz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Tata Curvv'ün üretim versiyonu iki yıl içerisinde tamamen elektrikli bir model olarak karşımıza çıkacak. Söz konusu model, şirketin Generation 2 EV platformunu kullanacak. Bu platform aynı zamanda içten yanmalı ve hibrit sistemlerle de uyumlu. Dolayısıyla ilerleyen süreçte saf elektriğin yanında bu seçenekleri de görmek mümkün.

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