Ucuz arabalarıyla tanınan Tata'dan çılgın test: 5.500 dolarlık yeni sedanına 20 ton çakıl döktü

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Tam Boyutta Gör Hindistan merkezli otomobil üreticisi Tata, yeni sedan modeli Aeris'in gövde dayanıklılığını ve sıkıştırılmış doğalgazlı (CNG) yakıt sisteminin güvenliğini kanıtlamak amacıyla sıra dışı bir teste imza attı. Test kapsamında bir damperli kamyon, otomobilin üzerine kademeli olarak 20 ton çakıl ve taş döktü. Araç tonlarca ağırlıktaki moloz yığınının altında tamamen kayboldu.

Enkaz temizlendiğinde otomobilin tavanının deforme olduğu ve camlarının kırıldığı görüldü. Buna karşın yolcu kabini yapısal bütünlüğünü korumayı başardı, kapılar rahatça açıldı, motor sorunsuz şekilde çalıştı ve araç test alanından kendi imkanıyla ayrıldı. Aeris modeli bu dayanıklılık gösterisinden önce derin su geçişi ve zorlu çakıl yolu testlerine de tabi tutulmuştu.

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Tata Aeris özellikleri

Tata Aeris, 2017'den bu yana üretilen Tigor'un kapsamlı şekilde yenilenmiş versiyonu olarak XAlpha platformu üzerine inşa edildi. 3.995 mm uzunluğa ve 2.450 mm aks mesafesine sahip sedan 1.2 litrelik benzinli ve CNG motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Motorlar 5 ileri manuel veya otomatik şanzımanla eşleştirilirken, tüm versiyonlarda 6 hava yastığı standart. Üst donanım seviyelerinde ise 10.25 inç multimedya ekranı, kablosuz şarj, 360 derece kamera ve havalandırmalı ön koltuklar gibi özellikler sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Aeris'in Hindistan'daki başlangıç fiyatı, manuel şanzımanlı Smart versiyonu için 529 bin rupi (yaklaşık 5.500 dolar) olarak açıklandı. CNG motorlu ve otomatik şanzımanlı en üst Accomplished versiyonun fiyatı ise 974 bin rupi (yaklaşık 10.200 dolar) seviyesinde. Siparişe açılan aracın ilk teslimatlarının 11 Ekim'de başlaması planlanıyor.

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Tata yeni sedanının dayanıklılığını 20 ton çakılla test etti

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