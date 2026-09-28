Ucuz arabalarıyla tanınan Tata'dan çılgın test: 5.500 dolarlık yeni sedanına 20 ton çakıl döktü

Enkaz temizlendiğinde otomobilin tavanının deforme olduğu ve camlarının kırıldığı görüldü. Buna karşın yolcu kabini yapısal bütünlüğünü korumayı başardı, kapılar rahatça açıldı, motor sorunsuz şekilde çalıştı ve araç test alanından kendi imkanıyla ayrıldı. Aeris modeli bu dayanıklılık gösterisinden önce derin su geçişi ve zorlu çakıl yolu testlerine de tabi tutulmuştu.
Tata Aeris özellikleri
Tata Aeris, 2017'den bu yana üretilen Tigor'un kapsamlı şekilde yenilenmiş versiyonu olarak XAlpha platformu üzerine inşa edildi. 3.995 mm uzunluğa ve 2.450 mm aks mesafesine sahip sedan 1.2 litrelik benzinli ve CNG motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor.