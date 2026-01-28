Tatil Sepeti resmen el değiştirdi: Satın alma bedeli 70 milyon euro

70 milyon euroluk anlaşma
KAP’a yapılan bildirimde, daha önce kamuoyuyla paylaşılan sürecin tüm aşamalarının başarıyla sonuçlandığı ve işlemin 27 Ocak 2026 itibarıyla resmen tamamlandığı belirtildi. Taraflar arasında imzalanan sözleşmeler ve gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından Tatil Sepeti’nin tamamı dolaylı olarak Tera Yatırım Teknoloji Holding bünyesine dahil oldu.
2002 yılında kurulan ve 2004’te faaliyetlerine başlayan Tatil Sepeti, bu satın alma ile birlikte resmi olarak el değiştirmiş oldu.
Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 100 hissesinin devri için toplam 70 milyon euro ödeme yapıldı. Bu tutar, güncel kur üzerinden yaklaşık 3,7 milyar TL seviyesine karşılık geliyor. Satın alma işlemi peşin ödeme yöntemiyle gerçekleştirildi. Söz konusu işlem, Tera Yatırım Teknoloji Holding’in turizm alanındaki en büyük yatırımı olarak kayda geçti.
Satın alma sürecinde Tatil Sepeti'nin değeri 71,5 milyon euro ile 86,7 milyon euro aralığında hesaplandı. Satın alma işleminin ise bu aralığın altında bir bedelle tamamlandığı KAP açıklamasında özellikle vurgulandı.