    Otopark tavanına yerleştirilen bu sistem, boş şarj yeri arama sorununu ortadan kaldırıyor

    Elektrikli araç altyapısında çığır açabilecek yeni bir çözüm Çin’de yaygınlaşmaya başladı. Otopark tavanında hareket eden robot sistem, sürücülerin boş şarj istasyonu arama derdini ortadan kaldıryor.

    Tavandan şarj eden robot, şarj yeri arama sorununa son veriyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç altyapısında çığır açabilecek yeni bir çözüm Çin’de yaygınlaşmaya başladı. Sosyal medyada viral olan bir video, tavan rayları üzerinde hareket eden robotik şarj sistemlerinin otoparklarda nasıl kullanıldığını gözler önüne serdi. Sistem, sürücülerin boş şarj istasyonu arama derdini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

    Sistem nasıl çalışıyor?

    Teknoloji, otopark tavanına monte edilen hareketli bir ray sistemi üzerinde çalışıyor. Bu ray, hem enerji iletim hattı hem de robot için bir hareket yolu görevi görüyor. Sürücüler, WeChat uygulaması ya da QR kod aracılığıyla şarj talebinde bulunuyor. Ardından robot, ilgili park alanına ilerleyerek kamera ve sensörleri sayesinde aracın şarj girişini tespit ediyor ve fişi otomatik olarak takıyor.

    Bu sistem sayesinde her park alanına ayrı bir şarj ünitesi kurma ihtiyacı ortadan kalkıyor. Tek bir ray hattı, birden fazla park yerini besleyebiliyor. Böylece altyapı maliyetleri ciddi ölçüde düşürülüyor.

    Sistem AC Level 2 şarj altyapısı üzerinden çalıştığı için DC hızlı şarj istasyonları kadar yüksek güç sunamıyor. Ancak ofisler, AVM’ler ve konut siteleri gibi araçların uzun süre park halinde kaldığı alanlarda bu durum önemli bir dezavantaj oluşturmuyor. Burada temel amaç “park ederken şarj et” modelini yaygınlaştırmak.

    Birçok girişim benzer çözümler geliştiriyor

    Çin merkezli birçok şirket bu alanda ticari çözümler geliştirmeye başladı. Li Auto ve CGXi, raylı insansız robotik şarj kolu geliştirdiklerini duyurdu. Sistem, kızak benzeri bir ray üzerinde hareket ediyor ve gelişmiş sensör ile görüntü işleme sistemleri kullanıyor. Bir diğer girişim Wave Charging ise “HAVA Robot” isimli bir sistem geliştirdi. 18 serbestlik derecesine sahip esnek robotik kol, H şeklindeki ray üzerinde ilerleyerek sekiz veya daha fazla park alanına hizmet verebiliyor.

    Batarya devi CATL’in iştiraki olan CharGo da yer tabanlı mobil şarj robotları geliştiriyor. Şirket yöneticileri, 2030 yılına kadar yeni enerji araçlarının yüzde 20’sinin robotik sistemlerle şarj edilebileceğini öngörüyor. Başkent Pekin’de yetkililer, yaklaşık 150 otopark tesisinde 1.000 mobil şarj robotunun devreye alınmasını planlıyor. 

    Benzer çözümler Batı’da da geliştiriliyor. ABD merkezli Westfalia Technologies, Mayıs 2025’te WEPLUG adlı 50 kW DC tavan tipi şarj sistemini tanıttı. Sistem, özellikle filo depoları ve kurumsal kampüsler için tasarlandı. New York’ta geliştirilen Voltpost Air sistemi ise şarj donanımını yer seviyesinden kaldırarak sokaklardaki karmaşayı azaltmayı hedefliyor.

    Ancak ölçek açısından bakıldığında, Çin’deki hızlı ve yaygın dağıtım temposu şu an için Batılı örneklerin oldukça önünde görünüyor. Elektrikli araç kullanımının artmasıyla birlikte, robotik ve otomatik şarj çözümlerinin küresel ölçekte daha fazla yaygınlaşması bekleniyor.

