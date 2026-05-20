Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TAYFUN Blok-2 ilk kez TSK’nın envanterine girdi

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ROKETSAN tarafından geliştirilen TAYFUN Blok-2 balistik füzesinin ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğini açıkladı.

    TAYFUN Blok-2 ilk kez TSK’nın envanterine girdi Tam Boyutta Gör
    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri kapsamında geliştirilen TAYFUN Blok-2 füzesinin ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alındığını açıkladı.

    Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından, EFES-2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında İzmir Seferihisar’daki Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi’nde gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yapıldı.

    TAYFUN Blok-2 artık envanterde

    Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yerli ve milli savunma sanayisinin sunduğu imkanlarla modernizasyon çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, yüksek teknolojiye sahip sistemlerle caydırıcılığın artırılmasına yönelik faaliyetlerin devam ettiğini ifade etti.

    TAYFUN Blok-2 ilk kez TSK’nın envanterine girdi Tam Boyutta Gör
    Aktürk’ün verdiği bilgilere göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı. Bu kapsamda muhtelif miktarlarda TAYFUN Blok-2 füzesinin yanı sıra Fırtına-2 obüsü, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Milli Piyade Tüfeği MPT-76 da envantere dahil edildi.

    Füzenin kamuoyuna yansıyan teknik detaylarında 600 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu ifade ediliyor. Bu kapasite, TAYFUN’u Türkiye’nin şimdiye kadar kamuoyuna açıklanan en uzun menzilli yerli balistik füze sistemlerinden biri konumuna taşıyor.

    ROKETSAN da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “ROKETSAN mühendisliğinin ve yerli teknolojinin ürünü olan TAYFUN’umuzun Blok-2 versiyonu Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim edildi” ifadelerini kullandı.

    MSB açıklamasında yalnızca füze sistemleri değil, deniz platformlarına yönelik teslimatlar da dikkat çekti. Aktürk, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından hafta içerisinde çeşitli çaplarda silah ve mühimmat teslimatlarının tamamlandığını açıkladı.

    Bunun yanında tamamen yerli imkanlarla geliştirilen Milli Deniz Topu DENİZHAN’ın üretimi tamamlanan 7’nci sistemi, atışlı kabul testlerini başarıyla geçti. Sistem, MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen 10’uncu gemiye entegre edilmek üzere teslim edildi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 2 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 5 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 5 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    komik küfürlü nickler maraz ali sözleri dm den yürüme sözleri bitaksi indirim kodu carbon clean

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17
    Apple iPhone 17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum