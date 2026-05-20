TAYFUN Blok-2 ilk kez TSK’nın envanterine girdi

Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri kapsamında geliştirilen TAYFUN Blok-2 füzesinin ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alındığını açıkladı.

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından, EFES-2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında İzmir Seferihisar’daki Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi’nde gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yapıldı.

TAYFUN Blok-2 artık envanterde

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yerli ve milli savunma sanayisinin sunduğu imkanlarla modernizasyon çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, yüksek teknolojiye sahip sistemlerle caydırıcılığın artırılmasına yönelik faaliyetlerin devam ettiğini ifade etti.

Tam Boyutta Gör Aktürk’ün verdiği bilgilere göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı. Bu kapsamda muhtelif miktarlarda TAYFUN Blok-2 füzesinin yanı sıra Fırtına-2 obüsü, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Milli Piyade Tüfeği MPT-76 da envantere dahil edildi.

Füzenin kamuoyuna yansıyan teknik detaylarında 600 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu ifade ediliyor. Bu kapasite, TAYFUN’u Türkiye’nin şimdiye kadar kamuoyuna açıklanan en uzun menzilli yerli balistik füze sistemlerinden biri konumuna taşıyor.

ROKETSAN da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “ROKETSAN mühendisliğinin ve yerli teknolojinin ürünü olan TAYFUN’umuzun Blok-2 versiyonu Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim edildi” ifadelerini kullandı.

MSB açıklamasında yalnızca füze sistemleri değil, deniz platformlarına yönelik teslimatlar da dikkat çekti. Aktürk, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından hafta içerisinde çeşitli çaplarda silah ve mühimmat teslimatlarının tamamlandığını açıkladı.

Bunun yanında tamamen yerli imkanlarla geliştirilen Milli Deniz Topu DENİZHAN’ın üretimi tamamlanan 7’nci sistemi, atışlı kabul testlerini başarıyla geçti. Sistem, MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen 10’uncu gemiye entegre edilmek üzere teslim edildi.

