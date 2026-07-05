TAYFUN Blok-3'ten tarihi başarı: Hareketli deniz hedefini vurdu!

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Tam Boyutta Gör Türkiye'nin ROKETSAN’ın katkılarıyla geliştirdiği TAYFUN Blok-3 balistik füzesi, gerçekleştirilen son testte tarihi bir başarıya imza attı. Rize-Artvin Havalimanı’ndan yapılan atışta füze, uzun menzilde ilk kez hareket halindeki su üstü hedefini arayıcı başlığıyla tespit ederek canlı harp başlığıyla imha etti.

Gerçekleştirilen test, hem Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir kabiliyeti ortaya koyarken hem de NATO içerisinde balistik füze ile hareketli deniz hedefini vuran ilk ülke olma unvanını Türkiye'ye kazandırdı.

İlk kez hareketli deniz hedefi balistik füze ile vuruldu

Test kapsamında düşman unsuru olarak belirlenen yaklaşık 7 metre uzunluğunda küçük bir balıkçı teknesini temsil eden insansız deniz aracı (İDA) hedef olarak kullanıldı. Canlı harp başlığıyla ateşlenen TAYFUN Blok-3, bünyesindeki gelişmiş arayıcı başlık sayesinde hedefe kilitlendi ve terminal safhada ulaştığı hipersonik hızlarla seyir halindeki hedefi doğrudan vurarak cerrahi hassasiyetle imha etti.

Buradaki en önemli detaylardan birisinin hareketli küçük bir hedefin yüksek hassasiyetle bir balistik füze ile vurulmuş olması. Bu atışla birlikte aynı zamanda Türkiye'de ilk kez bir balistik füzeye arayıcı başlık entegrasyonu başarıyla test edilmiş oldu.

Gemisavar balistik füze kabiliyetine önemli adım

Tam Boyutta Gör Geleneksel balistik füzeler ağırlıklı olarak sabit kara hedeflerine yönelik geliştirilirken TAYFUN Blok-3'e entegre edilen arayıcı başlık sistemi sayesinde füze hareketli deniz hedeflerine karşı da kullanılabilecek bir yapıya kavuştu. Böylece Türkiye, küresel ölçekte yalnızca birkaç ülkenin üzerinde çalıştığı Gemisavar Balistik Füze (ASBM) konseptine yönelik önemli bir eşiği geçmiş oldu.

Hipersonik hızlara ulaşabilen sistem, yüksek sürati sayesinde hava ve füze savunma sistemlerinin müdahale süresini önemli ölçüde azaltırken hassas vuruş kabiliyetiyle de ikincil hasar riskini en aza indiriyor. Ayrıca elektronik harp ortamına dayanıklılığı, küresel konumlama sistemi karıştırmalarına karşı yüksek direnç göstermesi ve gece-gündüz, farklı hava koşullarında görev yapabilmesi sistemin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

TAYFUN füze ailesi büyümeye devam ediyor

Tam Boyutta Gör ROKETSAN tarafından geliştirilen TAYFUN, kısa menzilli balistik füze ailesinin en gelişmiş üyeleri arasında yer alıyor. Daha önce gerçekleştirilen testlerde 500 kilometrenin üzerindeki menzillerde kara hedeflerini başarıyla vurduğu açıklanan sistem, farklı bloklarla geliştirilmeye devam ediyor.

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TAYFUN Blok-2 halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunuyor ve yaklaşık 800 kilometre menzile sahip olduğu değerlendiriliyor. Son testte ilk kez görüntülenen TAYFUN Blok-3, hareketli deniz hedeflerine karşı kazandığı yeni kabiliyetle öne çıkarken daha büyük gövdeye ve daha yüksek performansa sahip olması beklenen TAYFUN Blok-4 için de geliştirme çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'nin daha önce Habertürk’e yaptığı açıklamaya göre TAYFUN füzesinin seri üretimi devam ediyor ve teslimatlar sürüyor. İkinci bu konuda “TAYFUN’un zaten şu anda seri üretimleri var gücüyle devam ediyor, onlar teslim ediliyor Silahlı Kuvvetlerimize. TAYFUN füzelerimiz bayağı ciddi bir rakama ulaşacak. Blok 4 de başarılı testinden sonra bu yıl içerisinde seri üretime girecek bir ürün olacak.” ifadelerini kullanmıştı.

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