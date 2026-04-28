    Taylor Swift, yapay zekadan korunmak için sesini ve görüntüsünü tescilleyecek

    Taylor Swift, yapay zeka kaynaklı deepfake içeriklere karşı sesini ve sahne görüntüsünü tescillemek için başvurdu. Bu hamle, dijital kimlik haklarında yeni bir dönem başlatabilir.

    Pop müziğin en büyük isimlerinden Taylor Swift, yapay zeka kaynaklı deepfake içeriklere karşı dikkat çekici bir adım attı. Ünlü sanatçı, kendi sesini ve görüntüsünü koruma altına almak amacıyla ABD Patent ve Marka Ofisi’ne (USPTO) resmi başvuruda bulundu. Swift, geçtiğimiz aylarda Grok’un üretmiş olduğu deepfake içerikler nedeniyle gündeme gelmişti.

    Başvuru kapsamında Swift’in iki ayrı ses kaydı ve bir görseli yer alıyor. Belgelerde hak sahibi olarak sanatçının şirketi TAS Rights Management gösterildi. Tescil edilmek istenen ses kayıtlarından birinde Swift’in dinleyicilere yeni albümünü Amazon Music üzerinden dinlemeye davet ettiği bir mesaj bulunurken diğerinde ise “The Life of a Showgirl” adlı albümünün 3 Ekim’de yayımlanacağını duyurduğu ve Spotify üzerinden ön kayda yönlendirdiği bir içerik yer alıyor.

    Görsel başvurusu ise Swift’in sahnede, payetli bir kostüm giymiş ve elinde pembe gitar tuttuğu bir performans anına ait. Bu görselin özellikle sanatçının sahne kimliğini yansıtan ayırt edici unsurlar içerdiği belirtiliyor.

    Deepfake tehlikesine karşı hukuki kalkan

    Taylor Swift’in sesi ve görüntüsü, son dönemde sahte reklam kampanyalarından politik içeriklere, hatta manipüle edilmiş uygunsuz görsellere kadar pek çok yapay zeka üretimi içerikte kullanıldı. Bu durum, yalnızca sanatçının itibarını değil, aynı zamanda dijital ortamda kimlik güvenliğini de tehdit eden bir unsur haline geldi.

    Uzmanlara göre mevcut kişilik hakları yasaları, izinsiz kullanım durumlarında belirli korumalar sağlasa da marka tescili bu korumayı daha da güçlendiren ek bir hukuki katman sunuyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan marka avukatı Josh Gerben, Swift’in başvurusunun doğrudan yapay zeka tehditlerine karşı geliştirildiğini ifade etti.

    Yeni bir dönem başlıyor

    Gerben’e göre bu başvurunun en dikkat çekici yönlerinden biri, konuşma sesinin marka olarak tescil edilmek istenmesi. Geleneksel olarak sanatçılar, ses kayıtlarını korumak için telif hakkı yasalarına başvuruyordu. Ancak yapay zeka teknolojileri, mevcut bir kaydı kopyalamadan tamamen yeni ama sanatçının sesine çok benzeyen içerikler üretebiliyor. Bu durum, telif sisteminde boşluklar oluşturuyor.

    Gerben, marka tescilinin bu boşluğu doldurabilecek potansiyele sahip olduğunu ancak bu yaklaşımın henüz mahkemelerde test edilmediğini vurguluyor.

    Swift’in tescil ettirmek istediği sahne fotoğrafı da benzer bir stratejinin parçası. Uzmanlara göre sanatçının sahnede sıkça kullandığı kostüm, duruş ve genel görsel stilin korunması, yapay zeka ile üretilmiş ve Swift’i çağrıştıran içeriklere karşı ek hukuki dayanak sağlayabilir.

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

