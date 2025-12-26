Tayvan'dan küresel elektrikli araç hamlesi: Foxtron Bria tanıtıldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Foxtron, perşembe günü düzenlediği lansmanda kendi markasını taşıyan ilk elektrikli otomobilini tanıttı. “Bria” adı verilen model, Tayvan’ın yurt dışı pazarlar için geliştirilen ilk yerli elektriklisi olarak konumlandırılıyor.

Şirketin ilk ürün tanıtım etkinliğinde konuşan Foxtron Yönetim Kurulu Başkanı Li Ping-yen, Bria’nın “Tayvan’da köklenip dünyada rekabet etme” stratejisinin bir yansıması olduğunu söyledi. Li, aracın yalnızca şirket için değil, küresel pazara açılmayı hedefleyen Tayvan’ın elektrikli araç sektörü için de önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Foxtron Bria; 4.315 mm uzunluğa ve 2.800 mm aks mesafesine sahip kompakt bir model. Otomobilin ön tarafında da 52 litrelik ek bir bagaj bulunuyor. Arka aks üzerine konumlandırılan 229 beyirlik elektrik motoru, Bria'nın 0-100 km/s hızlanmasını 6,8 saniyede tamamlamasını sağlıyor. 400 beygirlik çift motorlu versiyonda ise bu süre 3,9 saniye olarak açıklandı.

Tam Boyutta Gör Foxtron’un verdiği bilgilere göre Bria ailesindeki üç modelin tamamı 57,7 kWsa’lik LFP (lityum demir fosfat) bataryalarla geliyor ve NEDC döngüsüne göre 516 kilometreye kadar menzil sunuyor. Araçlarda L2-L2+ seviye sürücü destek sistemleri, 360 derece çevre görüş, panoramik cam tavan, 9,2 inç dijital gösterge ve 15,6 inç multimedya ekranı gibi özellikler bulunuyor.

Li, kendi markalarını geliştirmelerinin Foxtron’a doğrudan kullanıcılarla temas kurma ve pazar ihtiyaçlarını daha iyi anlama imkânı verdiğini söyledi. Bria’nın, uluslararası iş birliği ve kullanıcı deneyiminin değerini ortaya koyduğunu da dile getirdi. Bria'nın versiyona göre 28.600 ile 36.540 dolar arasında fiyat etiketine sahip olacağı açıklandı.

