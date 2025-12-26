Tayvan'dan küresel elektrikli araç hamlesi: Foxtron Bria tanıtıldı

Şirketin ilk ürün tanıtım etkinliğinde konuşan Foxtron Yönetim Kurulu Başkanı Li Ping-yen, Bria’nın “Tayvan’da köklenip dünyada rekabet etme” stratejisinin bir yansıması olduğunu söyledi. Li, aracın yalnızca şirket için değil, küresel pazara açılmayı hedefleyen Tayvan’ın elektrikli araç sektörü için de önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
Foxtron Bria; 4.315 mm uzunluğa ve 2.800 mm aks mesafesine sahip kompakt bir model. Otomobilin ön tarafında da 52 litrelik ek bir bagaj bulunuyor. Arka aks üzerine konumlandırılan 229 beyirlik elektrik motoru, Bria'nın 0-100 km/s hızlanmasını 6,8 saniyede tamamlamasını sağlıyor. 400 beygirlik çift motorlu versiyonda ise bu süre 3,9 saniye olarak açıklandı.
Li, kendi markalarını geliştirmelerinin Foxtron’a doğrudan kullanıcılarla temas kurma ve pazar ihtiyaçlarını daha iyi anlama imkânı verdiğini söyledi. Bria’nın, uluslararası iş birliği ve kullanıcı deneyiminin değerini ortaya koyduğunu da dile getirdi. Bria'nın versiyona göre 28.600 ile 36.540 dolar arasında fiyat etiketine sahip olacağı açıklandı.
