Tayvan'dan yeni karar: Rusya ve Belarus'a çip sevkiyatı durduruluyor

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Geçtiğimiz Şubat ayında Ukrayna'yı işgal eden Rusya, birçok ülke ve teknoloji şirketleri tarafından sert eleştiriler almıştı. Şimdi de dev üretim tesislerine ev sahipliği yapan Tayvan, ülkeye olan çip sevkiyatlarının durdurulacağını duyurdu.

Üretim ekipmanları da yasaklanıyor

Bu hafta başlarında Rusya ve Beyaz Rusya'ya ihracatı yasaklanacak tüm yüksek teknoloji ürünlerinin bir listesini paylaşan Tayvan Ekonomik İşler Bakanlığı (MOEA), ''Bu iki ülkedeki firmaların, şu özelliklerden herhangi birine sahip Tayvan yapımı mikroişlemcileri veya mikro devreleri satın almaları artık yasaklanmıştır: 5 gigaflop veya üzeri performans hızları, 25 MHz'i aşan saat frekans hızları, veri aktarım hızı ile harici bir ara bağlantı. 2,5 MB/sn veya daha fazla, 144 pimden fazla veya 0,4 nanosaniyeden az temel yayılma gecikme süresi'' açıklamasında bulundu.

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Rusya'nın bu yaptırımları atlatmasına engel olmak için yeni yüksek teknoloji ürünlerinin Belarus'tan da yasaklanacağını duyuran Tayvan yönetimi, ayrıca bu ülkelerin kendi çiplerini üretmeleri için gereken ekipman satışlarını da durduracak. Bununla birlikte belirtilen iki bölgedeki şirketlerin artık mikroişlemciler ve hatta mikro devreler gibi belirli yarı iletken ürünlerini satın alması zorlaşırken, yerel üretim de büyük bir darbe alacak gibi gözüküyor.

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Tayvan'dan Rusya kararı: Teknoloji sevkiyatı durduruluyor