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    Tayvan'dan yeni karar: Rusya ve Belarus'a çip sevkiyatı durduruluyor

    Ukrayna'yı işgal etmesi sebebiyle Rusya'ya yeni ambargo kararlarını duyuran ülkelere ve teknoloji şirketlerine Tayvan'da katılıyor. Rusya ve Beyaz Rusya'ya olan çip sevkiyatları durdurulacak.
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    Tayvan'dan Rusya kararı: Teknoloji sevkiyatı durduruluyor
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    Geçtiğimiz Şubat ayında Ukrayna'yı işgal eden Rusya, birçok ülke ve teknoloji şirketleri tarafından sert eleştiriler almıştı. Şimdi de dev üretim tesislerine ev sahipliği yapan Tayvan, ülkeye olan çip sevkiyatlarının durdurulacağını duyurdu.

    Üretim ekipmanları da yasaklanıyor

    Bu hafta başlarında Rusya ve Beyaz Rusya'ya ihracatı yasaklanacak tüm yüksek teknoloji ürünlerinin bir listesini paylaşan Tayvan Ekonomik İşler Bakanlığı (MOEA), ''Bu iki ülkedeki firmaların, şu özelliklerden herhangi birine sahip Tayvan yapımı mikroişlemcileri veya mikro devreleri satın almaları artık yasaklanmıştır: 5 gigaflop veya üzeri performans hızları, 25 MHz'i aşan saat frekans hızları, veri aktarım hızı ile harici bir ara bağlantı. 2,5 MB/sn veya daha fazla, 144 pimden fazla veya 0,4 nanosaniyeden az temel yayılma gecikme süresi'' açıklamasında bulundu.

    Rusya'nın bu yaptırımları atlatmasına engel olmak için yeni yüksek teknoloji ürünlerinin Belarus'tan da yasaklanacağını duyuran Tayvan yönetimi, ayrıca bu ülkelerin kendi çiplerini üretmeleri için gereken ekipman satışlarını da durduracak. Bununla birlikte belirtilen iki bölgedeki şirketlerin artık mikroişlemciler ve hatta mikro devreler gibi belirli yarı iletken ürünlerini satın alması zorlaşırken, yerel üretim de büyük bir darbe alacak gibi gözüküyor.

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    Piêr Dé Sans 1 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 1 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 2 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 3 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 4 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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