Tayvan depremi TSMC'yi vurdu: Kısa süreli kontak kapattı

Üretim kısa süre durdu
TSMC tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin ardından acil durum protokolleri devreye alındı ve herhangi bir yapısal hasar tespit edilmedi. Ayrıca ekipmanların yaklaşık yüzde 70'i kısa sürede yeniden çalışır duruma getirildi ve üretim kapasitesinin ise on saat gibi görece kısa bir sürede normale döndüğü paylaşıldı.
Kaçıranlar için deprem riski, TSMC gibi 7/24 üretim yapan ve küresel çip tedarik zincirinde kritik rol üstlenen bir şirket için büyük önem taşıyor. Hsinchu'daki tesisler, yapay zekâ odaklı en gelişmiş yarı iletkenlerin üretildiği merkezler arasında. Bu nedenle üretimde yaşanacak kısa süreli bir aksama dahi, teslimat takvimlerini ve müşteri planlarını doğrudan etkileyebilir.
TSMC, geçmiş yıllarda yaşanan depremlerden maddi kayıplar da yaşamıştı. Nisan 2024'te meydana gelen büyük depremde şirketin yaklaşık 92 milyon dolarlık zarar bildirdiği, 2025'in ilk çeyreğinde ise hurdaya ayrılan wafer'lar nedeniyle kaybın 160 milyon doları aştığı açıklanmıştı. Bu deneyimlerin ardından şirketin acil durum ve sismik dayanıklılık önlemlerine daha fazla yatırım yaptığı biliniyor. Öte yandan Tayvan'da deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı veya hasar olmadığı paylaşıldı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
