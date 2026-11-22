Yapay Zeka Özeti:
- Oyuncu monitörlerinde ekran tazeleme hızı rekoru yenilendi. TCL, 27 inç boyutundaki yeni paneliyle 1250Hz tazeleme hızına ulaşarak bir ilke imza attı. Sektördeki 1000Hz rekoru sadece Full HD çözünürlükte sunulabilirken, şirket bu inanılmaz hızı QHD çözünürlükle birleştirmeyi başardı. Testlerde ekranın son derece akıcı olduğu ve hiçbir bulanıklık yaşatmadığı ifade ediliyor. Prototip aşamasındaki ürünün kısa sürede pazara girmesi ise beklenmiyor.
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Monitörler uçuyor
TCL CSOT bölümü tarafından sergilenen yeni 27 inçlik QHD panel 1250Hz tazeleme hızına ulaşarak rekor kırdı. Normalde rekor 1000Hz ve bu da Full HD çözünürlük ile mümkün olabiliyordu. TCL hem tazeleme hızını yükseltti hem de bunu QHD ile başaran ilk firma oldu.
Kaynaklar ekranın çok akıcı olduğunu ve herhangi bir bulanıklığın olmadığını belirtiyor. Bu nedenle panelin OLED olmadığı tahmin ediliyor. Firma da panel teknolojisi ve görüntü ara yüzü hakkında herhangi bir bilgi vermiyor.
Henüz prototip aşamasında olduğu için yakın zamanda piyasaya çıkması zor. Hali hazırda LG UltraGear 25G590B modeli Full HD çözünürlükte 1000Hz tazeleme hızı sunan tek model. AOC ve Philips gelecek yıl başlarında 1000Hz Full HD monitörlerini piyasaya sürecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: