Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Oyuncu monitörlerinde ekran tazeleme hızı rekoru yenilendi. TCL, 27 inç boyutundaki yeni paneliyle 1250Hz tazeleme hızına ulaşarak bir ilke imza attı. Sektördeki 1000Hz rekoru sadece Full HD çözünürlükte sunulabilirken, şirket bu inanılmaz hızı QHD çözünürlükle birleştirmeyi başardı. Testlerde ekranın son derece akıcı olduğu ve hiçbir bulanıklık yaşatmadığı ifade ediliyor. Prototip aşamasındaki ürünün kısa sürede pazara girmesi ise beklenmiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Oyunlarda akıcılığı arttıran ve bulanıklığı azaltan tazeleme hızı özelliği firmaların en çok yatırım yaptığı alanların başında geliyor. Bir dönem 144Hz gibi çok yüksek görülürken bugün 10 kata kadar artış elde edildi.

Monitörler uçuyor

TCL CSOT bölümü tarafından sergilenen yeni 27 inçlik QHD panel 1250Hz tazeleme hızına ulaşarak rekor kırdı. Normalde rekor 1000Hz ve bu da Full HD çözünürlük ile mümkün olabiliyordu. TCL hem tazeleme hızını yükseltti hem de bunu QHD ile başaran ilk firma oldu.

Razer Hammerhead V3 Chroma tanıtıldı 2 hf. önce eklendi

Kaynaklar ekranın çok akıcı olduğunu ve herhangi bir bulanıklığın olmadığını belirtiyor. Bu nedenle panelin OLED olmadığı tahmin ediliyor. Firma da panel teknolojisi ve görüntü ara yüzü hakkında herhangi bir bilgi vermiyor.

Henüz prototip aşamasında olduğu için yakın zamanda piyasaya çıkması zor. Hali hazırda LG UltraGear 25G590B modeli Full HD çözünürlükte 1000Hz tazeleme hızı sunan tek model. AOC ve Philips gelecek yıl başlarında 1000Hz Full HD monitörlerini piyasaya sürecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

Tazeleme hızlarında yeni rekor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: