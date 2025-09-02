Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TCG İçel fırkateyni denize indirildi: Deniz Kuvvetlerine güçlü katkı

    Türk Deniz Kuvvetleri’nin gücünü artıracak İstif sınıfı fırkateynlerden TCG İçel (F-518) denize indirildi. Yerli silah ve sistemlerle donatılan gemi, çok yönlü görev kapasitesine sahip.

    TCG İçel fırkateyni denize indirildi: Deniz Kuvvetlerine güçlü ka Tam Boyutta Gör
    Mavi Vatan’da Türk Deniz Kuvvetlerinin gücüne yeni bir soluk katacak MİLGEM Projesi kapsamındaki İstif sınıfı fırkateynlerden 8’inci gemi TCG İçel (F-518), Sefine Tersanesi’nde gerçekleştirilen törenle denize indirildi.

    Törene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkan Yardımcıları Mustafa Murat Şeker ve İhsan Kaya, Yalova Valisi Hülya Kaya, Sefine Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Demir Koloğlu, üretici paydaş kurumların yöneticileri ve çok sayıda Türk Deniz Kuvvetleri ile tersane personeli katıldı.

    6 Nisan 2023’te SSB ile TAIS Ortak Girişimi ve STM arasında imzalanan anlaşma ile 7 adet İstif sınıfı fırkateynin inşası aynı anda üç tersanede sürdürülüyor. Sefine Tersanesi’nde bu 7 fırkateynden ikisi inşa ediliyor.

    TCG İçel’in inşasına 15 Haziran 2023’te sac kesimi ile başlandı. İstif sınıfı fırkateynlerden İzmir (F-516) ve İzmit (F-517) gemileri ise Ocak ayında denize indirilmişti.

    TCG İçel neler sunuyor?

    TCG İçel fırkateyni denize indirildi: Deniz Kuvvetlerine güçlü ka Tam Boyutta Gör
    TCG İçel, her türlü hava koşulunda ve 5 deniz durumuna kadar görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Geminin görevleri arasında gözetleme ve keşif, karakol hizmetleri, denizaltı savunma harbi, su üstü ve hava savunma harbi, deniz-hava harekatı, elektronik harp ve asimetrik tehditlere karşı öz savunma ve arama-kurtarma operasyonları bulunuyor.

    Ayrıca kıyı sularında deniz nakliyatının korunması, terörist faaliyetlerin takibi ve önlenmesi ile amfibi harekat destek görevleri de TCG İçel’in sorumlulukları arasında bulunuyor.

    Fırkateyn, 113 metre boyunda ve yaklaşık 3.200 ton deplasmana sahip. Gaz türbini ve dizel kombinasyonuna sahip olan TCG İçel, azami 29 knot ve üzeri hıza ulaşabiliyor. Yüzde 95 yakıt sarfiyatıyla 14 knot hızda 5.700 deniz mili, 18 knot hızda ise 4.000 deniz mili seyir kapasitesine sahip. Erzak ve su kapasiteleri, geminin 15 güne kadar denizde kalmasını sağlıyor. Helikopter güvertesi, 10 tonluk helikopter veya gemiye konuşlu insansız hava araçlarının gece ve gündüz iniş kalkışına uygun şekilde tasarlandı.

    Gemide Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yerli ve milli silah, sensör ve yazılımlar kullanılıyor. Bunlar arasında 76 mm MKE baş topu, Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, MİDLAS Diket Atım Sistemi ve Atmaca Gemi Savar Füzesi bulunuyor. Bu silah sistemleri, 3D Hava ve Su Üstü Arama Radarı, Atış Kontrol Radarı, Elektro-optik Arama Takip Sistemi, Elektronik Harp Sistemi ve ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile entegre ediliyor.

    İstif sınıfının özellikleri

    • Uzunluk: 113.2 metre
    • Genişlik: 14.4 metre
    • Draft: 4.05 metre
    • Deplasman: 3000 ton
    • Ana Tahrik: CODAG, General Electric üretimi 1 adet LM-2500 gaz türbin makina, MTU üretimi 2 adet MTU 20V4000M93L dizel makina (ilk gemide), MAN üretimi makina (kalan gemiler), 2 adet şaft ve CPP pervanesi, 4 adet dizel jeneratör
    • Mürettebat: 123
    • Teknik Sistemler:
    • Hız: Azami +29 knot – Ekonomik 14 knot
    • Menzil: 14 knot ile 5700 deniz mili
    • Ek Araçlar: 2 adet Sert Karinalı Şişme Bot
    • Hava Araçları: 1 adet 10 ton sınıfı helikopter ve 1 adet döner kanat İHA
    • 1 adet Oto Melara Super Rapid 76/62 mm baş topu (ilk gemi)
    • 1 adet MKE A.Ş 76/62 mm baş topu (kalan gemiler)
    • 1 adet 35 mm ASELSAN Gökdeniz CIWS (Yakın Hava Savunma Sistemi)
    • 16 adet ROKETSAN Atmaca gemisavar füzesi
    • 2 adet 3’lü Mark-32 hafif torpido lançer
    • 2 adet 25 mm ASELSAN STOP
    • 16’Iı Milli Dikey Atım Sistemi MİDLAS sisteminde 16 adet HİSAR-D RF hava savunma füzesi
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    ugur7seven 8 saat önce

    Test yorumu

    Profil resmi
    Celonfix 2 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dideral uyku yapar mı ilkokul arkadaşlarımı nasıl bulabilirim göze deodorant kaçması doları bankadan mı döviz bürosundan mı almalı h&d ne1611c

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Swift 3
    Acer Swift 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum