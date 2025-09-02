TCG İçel fırkateyni denize indirildi: Deniz Kuvvetlerine güçlü katkı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Mavi Vatan’da Türk Deniz Kuvvetlerinin gücüne yeni bir soluk katacak MİLGEM Projesi kapsamındaki İstif sınıfı fırkateynlerden 8’inci gemi TCG İçel (F-518), Sefine Tersanesi’nde gerçekleştirilen törenle denize indirildi.

Törene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkan Yardımcıları Mustafa Murat Şeker ve İhsan Kaya, Yalova Valisi Hülya Kaya, Sefine Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Demir Koloğlu, üretici paydaş kurumların yöneticileri ve çok sayıda Türk Deniz Kuvvetleri ile tersane personeli katıldı.

6 Nisan 2023’te SSB ile TAIS Ortak Girişimi ve STM arasında imzalanan anlaşma ile 7 adet İstif sınıfı fırkateynin inşası aynı anda üç tersanede sürdürülüyor. Sefine Tersanesi’nde bu 7 fırkateynden ikisi inşa ediliyor.

TCG İçel’in inşasına 15 Haziran 2023’te sac kesimi ile başlandı. İstif sınıfı fırkateynlerden İzmir (F-516) ve İzmit (F-517) gemileri ise Ocak ayında denize indirilmişti.

TCG İçel neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör TCG İçel, her türlü hava koşulunda ve 5 deniz durumuna kadar görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Geminin görevleri arasında gözetleme ve keşif, karakol hizmetleri, denizaltı savunma harbi, su üstü ve hava savunma harbi, deniz-hava harekatı, elektronik harp ve asimetrik tehditlere karşı öz savunma ve arama-kurtarma operasyonları bulunuyor.

Ayrıca kıyı sularında deniz nakliyatının korunması, terörist faaliyetlerin takibi ve önlenmesi ile amfibi harekat destek görevleri de TCG İçel’in sorumlulukları arasında bulunuyor.

Fırkateyn, 113 metre boyunda ve yaklaşık 3.200 ton deplasmana sahip. Gaz türbini ve dizel kombinasyonuna sahip olan TCG İçel, azami 29 knot ve üzeri hıza ulaşabiliyor. Yüzde 95 yakıt sarfiyatıyla 14 knot hızda 5.700 deniz mili, 18 knot hızda ise 4.000 deniz mili seyir kapasitesine sahip. Erzak ve su kapasiteleri, geminin 15 güne kadar denizde kalmasını sağlıyor. Helikopter güvertesi, 10 tonluk helikopter veya gemiye konuşlu insansız hava araçlarının gece ve gündüz iniş kalkışına uygun şekilde tasarlandı.

Gemide Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yerli ve milli silah, sensör ve yazılımlar kullanılıyor. Bunlar arasında 76 mm MKE baş topu, Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, MİDLAS Diket Atım Sistemi ve Atmaca Gemi Savar Füzesi bulunuyor. Bu silah sistemleri, 3D Hava ve Su Üstü Arama Radarı, Atış Kontrol Radarı, Elektro-optik Arama Takip Sistemi, Elektronik Harp Sistemi ve ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile entegre ediliyor.

İstif sınıfının özellikleri

Uzunluk: 113.2 metre

Genişlik: 14.4 metre

Draft: 4.05 metre

Deplasman: 3000 ton

Ana Tahrik: CODAG, General Electric üretimi 1 adet LM-2500 gaz türbin makina, MTU üretimi 2 adet MTU 20V4000M93L dizel makina (ilk gemide), MAN üretimi makina (kalan gemiler), 2 adet şaft ve CPP pervanesi, 4 adet dizel jeneratör

Mürettebat: 123

Teknik Sistemler:

Hız: Azami +29 knot – Ekonomik 14 knot

Menzil: 14 knot ile 5700 deniz mili

Ek Araçlar: 2 adet Sert Karinalı Şişme Bot

Hava Araçları: 1 adet 10 ton sınıfı helikopter ve 1 adet döner kanat İHA

1 adet Oto Melara Super Rapid 76/62 mm baş topu (ilk gemi)

1 adet MKE A.Ş 76/62 mm baş topu (kalan gemiler)

1 adet 35 mm ASELSAN Gökdeniz CIWS (Yakın Hava Savunma Sistemi)

16 adet ROKETSAN Atmaca gemisavar füzesi

2 adet 3’lü Mark-32 hafif torpido lançer

2 adet 25 mm ASELSAN STOP

16’Iı Milli Dikey Atım Sistemi MİDLAS sisteminde 16 adet HİSAR-D RF hava savunma füzesi

