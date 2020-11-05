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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TCL 10 SE ülkemizde satışa çıkıyor

    6.52 inçlik LCD ekran, Helio P22 yonga seti, 48 MP çözünürlüğünde f/1.8 aralıklı ana sensör, 4000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler sunan TCL 10 SE fiyatı haberimizde.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TCL 10 SE ülkemizde satışa çıkıyor
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    Çinli TCL’nin hem Alcatel markası ile hem de kendi markası ile ülkemize akıllı telefon çıkarması devam ediyor. Bu kez biraz daha orta seviyeye oynayan TCL 10 SE akıllı telefon modeli piyasaya çıkıyor.

    TCL 10 SE özellikleri ve fiyatı

    TCL 10 SE modelinde ise 6.52 inçlik HD+ LCD ekran yer alıyor. V çentik tasarımı sayesinde yüzde 89 ekran-gövde oranına ulaşan telefon NXTVISION teknolojisi sayesinde de gerçek zamanlı görsel iyileştirmeler yapabiliyor. Ultra Karartma modu ise ekranda herhangi bir titreme yaratmadan daha koyu siyah ve parlak beyaz bir kullanım imkânı sunuyor.

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    2GHz hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P22 yonga seti; 12nm süreci sayesinde verimliliğe odaklanıyor. Yanında ise 4GB RAM ile 128GB depolama kapasitesi yer alıyor. 4000mAh kapasiteli batarya ise 15W hızlı şarj destekli.

    Telefonun arka kısmında 48 MP çözünürlüğünde f/1.8 aralıklı ana sensör yer alıyor. Yanında 5MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Yapay zekalı portre rengi, video bokeh ve video düzenleme modlarıyla kullanıcıların yaratıcılıkları, eğlenceli bir şekilde açığa çıkıyor.

    4 adede kadar Bluetooth kulaklık veya mikrofonlara bağlanan TCL 10 SE modeli 2499TL gibi rekabetçi bir fiyat etiketine sahip. İlk tanıtıldığı fiyatın oldukça altına indiğini belirtmek gerek.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    MHEC 6 gün ( Mesaj Silindi )
    %89 ekran gövde oranı mı? Göz var nizam var o alt çentik kalınlığı ile bu oranın imkanı yok.
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    yolyordam35 (yol yordam) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    gm 20 pro candır
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    AribyAriana 6 gün ( Mesaj Silindi )
    TCL 10L yılın başında geldi ülkeye bu telefondan daha rekabetçi. TCL kendi ürün gamıyla çelilyor. TCL 10 SE 2000₺ aşağı düşmedikçe bu cihazın bir anlamı yok.
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    Moueson 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Piyasa Çinli markalarla doldu .
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