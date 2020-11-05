TCL 10 SE ülkemizde satışa çıkıyor

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Çinli TCL’nin hem Alcatel markası ile hem de kendi markası ile ülkemize akıllı telefon çıkarması devam ediyor. Bu kez biraz daha orta seviyeye oynayan TCL 10 SE akıllı telefon modeli piyasaya çıkıyor.

TCL 10 SE özellikleri ve fiyatı

TCL 10 SE modelinde ise 6.52 inçlik HD+ LCD ekran yer alıyor. V çentik tasarımı sayesinde yüzde 89 ekran-gövde oranına ulaşan telefon NXTVISION teknolojisi sayesinde de gerçek zamanlı görsel iyileştirmeler yapabiliyor. Ultra Karartma modu ise ekranda herhangi bir titreme yaratmadan daha koyu siyah ve parlak beyaz bir kullanım imkânı sunuyor.

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2GHz hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P22 yonga seti; 12nm süreci sayesinde verimliliğe odaklanıyor. Yanında ise 4GB RAM ile 128GB depolama kapasitesi yer alıyor. 4000mAh kapasiteli batarya ise 15W hızlı şarj destekli.

Telefonun arka kısmında 48 MP çözünürlüğünde f/1.8 aralıklı ana sensör yer alıyor. Yanında 5MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Yapay zekalı portre rengi, video bokeh ve video düzenleme modlarıyla kullanıcıların yaratıcılıkları, eğlenceli bir şekilde açığa çıkıyor.

4 adede kadar Bluetooth kulaklık veya mikrofonlara bağlanan TCL 10 SE modeli 2499TL gibi rekabetçi bir fiyat etiketine sahip. İlk tanıtıldığı fiyatın oldukça altına indiğini belirtmek gerek.

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