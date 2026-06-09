TCL 2026 SQD-Mini LED TV serisi Türkiye'de satışa çıkıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Mini LED ve 75 inç üzeri televizyon kategorilerinde dünyanın sayılı markalarından TCL, Türkiye'de düzenlediği etkinlikte 2026 model SQD-Mini LED televizyonlarını tanıttı. Yeni ürün ailesi, amiral gemisi C8L, orta-üst segment C7L ve fiyat-performans odaklı Q7D Pro modellerinden oluşuyor.

SQD-Mini LED teknolojisi neler sunuyor?

TCL'in yeni SQD-Mini LED teknolojisi, Mini LED arka aydınlatmayı gelişmiş kuantum nokta katmanlarıyla birleştirerek daha doğru renkler, daha yüksek kontrast ve daha tutarlı görüntü kalitesi sunuyor. Teknoloji ayrıca yüzde 100'e varan BT.2020 renk gamı kapsamı, daha net gölge detayları ve azaltılmış hare etkisi vadediyor. TCL'e göre sistem, ışık ve renk yönetimini optimize ederek daha saf renkler ve daha yüksek ışık verimliliği sağlıyor.

TCL CSOT, XR gözlükler için dünyanın en yoğun ekranını tanıttı 4 hf. önce eklendi

C8L SQD-Mini LED

Tam Boyutta Gör TCL C8L SQD-Mini LED, TCL'nin en gelişmiş WHVA 2.0 Ultra Paneli, 4.032'ye kadar yerel karartma bölgesi, 6.000 nit'e kadar tepe parlaklığı, geliştirilmiş kontrast, zengin sinematik görüntü kalitesi ve "Audio by Bang & Olufsen" premium ses deneyimiyle üst düzey performansı bir sonraki seviyeye taşıyor. Ekran-gövde oranını maksimuma çıkaran, neredeyse çerçevesiz "Virtually ZeroBorder" tasarımı sayesinde daha sürükleyici bir izleme deneyimi sunan C8L, ülkemizde 98”, 85”, 75” ve 65” ekran boyutlarında satışa çıkacak.

4.032'ye kadar yerel karartma bölgesi

6.000 nit'e kadar tepe parlaklığı

WHVA 2.0 Ultra Panel

Bang & Olufsen imzalı ses sistemi

Neredeyse çerçevesiz Virtually ZeroBorder tasarım

C7L SQD-Mini LED

Tam Boyutta Gör TCL C7L SQD-Mini LED, 2.176'ya kadar yerel karartma bölgesi, 3.000 nit'e kadar tepe parlaklığı sunuyor. 144Hz doğal yenileme hızına sahip olan C7L, hızlı ve akıcı görüntüler sunuyor. Ayrıca 288Hz'e kadar değişken yenileme hızını destekleyen Game Accelerator özelliği sayesinde özellikle oyun ve spor içeriklerinde daha yüksek tepki hızı ve daha sürükleyici bir deneyim hedefliyor. Model ülkemizde 98”, 85”, 75” ve 65” ekran boyutlarında satışa çıkacak.

2.176'ya kadar yerel karartma bölgesi

3.000 nit'e kadar tepe parlaklığı

144Hz doğal yenileme hızı

288Hz'e kadar VRR destekli Game Accelerator teknolojisi

Q7D Pro SQD-Mini LED

Tam Boyutta Gör Yeni Q7D Pro ise, SQD-Mini LED teknolojisini sunarak yüzde 100'e kadar BT.2020 renk gamı kapsamı, 2.000 nit'e kadar tepe parlaklığı sunuyor. Ayrıca panel, 4K 144Hz yerel yenileme hızı ve 288Hz'e kadar VRR desteğine sahip. Ses bölümünde ise ONKYO 2.1CH ses sistemiyle güçlendirilen Q7D Pro, 75", 65" ve 55" ekran boyutlarında satışa çıkacak.

2.000 nit'e kadar tepe parlaklığı

Yüzde 100 BT.2020 renk gamı kapsamı

4K 144Hz yerel yenileme hızı

288Hz'e kadar değişken yenileme hızı desteği

ONKYO 2.1 kanal ses sistemi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

TCL 2026 SQD-Mini LED TV serisi Türkiye'de satışa çıkıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: