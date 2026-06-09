TCL 2026 SQD-Mini LED TV serisi Türkiye'de satışa çıkıyor

TCL'in yeni SQD-Mini LED teknolojisi, Mini LED arka aydınlatmayı gelişmiş kuantum nokta katmanlarıyla birleştirerek daha doğru renkler, daha yüksek kontrast ve daha tutarlı görüntü kalitesi sunuyor. Teknoloji ayrıca yüzde 100'e varan BT.2020 renk gamı kapsamı, daha net gölge detayları ve azaltılmış hare etkisi vadediyor. TCL'e göre sistem, ışık ve renk yönetimini optimize ederek daha saf renkler ve daha yüksek ışık verimliliği sağlıyor.
C8L SQD-Mini LED
4.032'ye kadar yerel karartma bölgesi
6.000 nit'e kadar tepe parlaklığı
WHVA 2.0 Ultra Panel
Bang & Olufsen imzalı ses sistemi
Neredeyse çerçevesiz Virtually ZeroBorder tasarım
C7L SQD-Mini LED
2.176'ya kadar yerel karartma bölgesi
3.000 nit'e kadar tepe parlaklığı
144Hz doğal yenileme hızı
288Hz'e kadar VRR destekli Game Accelerator teknolojisi
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.