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    TCL 2026 SQD-Mini LED TV serisi Türkiye'de satışa çıkıyor

    TCL, yeni nesil SQD-Mini LED televizyon serisini Türkiye'de duyurdu. C8L, C7L ve Q7D Pro, yüksek parlaklık, gelişmiş yerel karartma teknolojileri, 144Hz yenileme hızı ve büyük ekran seçenekleriyle

    TCL 2026 SQD-Mini LED TV serisi Türkiye'de satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Mini LED ve 75 inç üzeri televizyon kategorilerinde dünyanın sayılı markalarından TCL, Türkiye'de düzenlediği etkinlikte 2026 model SQD-Mini LED televizyonlarını tanıttı. Yeni ürün ailesi, amiral gemisi C8L, orta-üst segment C7L ve fiyat-performans odaklı Q7D Pro modellerinden oluşuyor.

    SQD-Mini LED teknolojisi neler sunuyor?

    TCL'in yeni SQD-Mini LED teknolojisi, Mini LED arka aydınlatmayı gelişmiş kuantum nokta katmanlarıyla birleştirerek daha doğru renkler, daha yüksek kontrast ve daha tutarlı görüntü kalitesi sunuyor. Teknoloji ayrıca yüzde 100'e varan BT.2020 renk gamı kapsamı, daha net gölge detayları ve azaltılmış hare etkisi vadediyor. TCL'e göre sistem, ışık ve renk yönetimini optimize ederek daha saf renkler ve daha yüksek ışık verimliliği sağlıyor.

    C8L SQD-Mini LED

    TCL 2026 SQD-Mini LED TV serisi Türkiye'de satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    TCL C8L SQD-Mini LED, TCL'nin en gelişmiş WHVA 2.0 Ultra Paneli, 4.032'ye kadar yerel karartma bölgesi, 6.000 nit'e kadar tepe parlaklığı, geliştirilmiş kontrast, zengin sinematik görüntü kalitesi ve "Audio by Bang & Olufsen" premium ses deneyimiyle üst düzey performansı bir sonraki seviyeye taşıyor. Ekran-gövde oranını maksimuma çıkaran, neredeyse çerçevesiz "Virtually ZeroBorder" tasarımı sayesinde daha sürükleyici bir izleme deneyimi sunan C8L, ülkemizde 98”, 85”, 75” ve 65” ekran boyutlarında satışa çıkacak.
    • 4.032'ye kadar yerel karartma bölgesi
    • 6.000 nit'e kadar tepe parlaklığı
    • WHVA 2.0 Ultra Panel
    • Bang & Olufsen imzalı ses sistemi
    • Neredeyse çerçevesiz Virtually ZeroBorder tasarım

    C7L SQD-Mini LED

    TCL 2026 SQD-Mini LED TV serisi Türkiye'de satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    TCL C7L SQD-Mini LED, 2.176'ya kadar yerel karartma bölgesi, 3.000 nit'e kadar tepe parlaklığı sunuyor. 144Hz doğal yenileme hızına sahip olan C7L, hızlı ve akıcı görüntüler sunuyor. Ayrıca 288Hz'e kadar değişken yenileme hızını destekleyen Game Accelerator özelliği sayesinde özellikle oyun ve spor içeriklerinde daha yüksek tepki hızı ve daha sürükleyici bir deneyim hedefliyor. Model ülkemizde 98”, 85”, 75” ve 65” ekran boyutlarında satışa çıkacak.
    • 2.176'ya kadar yerel karartma bölgesi
    • 3.000 nit'e kadar tepe parlaklığı
    • 144Hz doğal yenileme hızı
    • 288Hz'e kadar VRR destekli Game Accelerator teknolojisi

    Q7D Pro SQD-Mini LED

    TCL 2026 SQD-Mini LED TV serisi Türkiye'de satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Yeni Q7D Pro ise, SQD-Mini LED teknolojisini sunarak yüzde 100'e kadar BT.2020 renk gamı kapsamı, 2.000 nit'e kadar tepe parlaklığı sunuyor. Ayrıca panel, 4K 144Hz yerel yenileme hızı ve 288Hz'e kadar VRR desteğine sahip. Ses bölümünde ise ONKYO 2.1CH ses sistemiyle güçlendirilen Q7D Pro, 75", 65" ve 55" ekran boyutlarında satışa çıkacak.
    • 2.000 nit'e kadar tepe parlaklığı
    • Yüzde 100 BT.2020 renk gamı kapsamı
    • 4K 144Hz yerel yenileme hızı
    • 288Hz'e kadar değişken yenileme hızı desteği
    • ONKYO 2.1 kanal ses sistemi
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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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