TCL, 700 Hz OLED monitör panelleri için harekete geçti

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TCL, oyun monitörlerinde yenileme hızını 700 Hz seviyesine taşıyacak OLED paneller üzerinde çalışıyor. Şirket, 32 inç ve 34 inç boyutlarında paneller üretmeyi planlarken yeni nesil üretim teknolojisiyle OLED monitörlerin maliyetini düşürmeyi de hedefliyor. Yeni nesil monitörlerin Çin’de üretilmesi öngörülüyor.

Üretim için 2028 hedefi

Pazar araştırma şirketi Omdia'nın OLED monitör sevkiyatlarına ilişkin raporunda yer alan bilgilere göre TCL'nin ekran üretiminden sorumlu iştiraki TCL CSOT (China Star) üretimi paneller, Çin'in Guangzhou kentinde kurulacak Gen 8.6 üretim hattında üretilecek. Tesisin 2028 yılında üretime başlaması bekleniyor.

Ancak TCL henüz panellerin çözünürlüklerini açıklamış değil. Ayrıca 700 Hz yenileme hızının hangi ekran boyutlarında sunulacağı ve bu değerin yerel çözünürlükte mi yoksa daha düşük çözünürlüklü çift modlu bir ayarla mı elde edileceği belirsizliğini koruyor. Dolayısıyla söz konusu panelleri kullanacak monitörlerin teknik özellikleri ve piyasaya çıkış tarihleri hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.

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700 Hz yenileme hızı, ekranın saniyede 700 kez görüntüyü yenilemesi anlamına geliyor. Bu da her yenileme için yaklaşık 1,43 milisaniyelik bir süre demek. OLED teknolojisinin hızlı piksel tepki süreleriyle birleştiğinde bu tür paneller, özellikle rekabetçi oyunlarda yüksek kare hızlarından yararlanmak isteyen kullanıcılar için avantaj sağlayabilir.

TCL, OLED üretiminde farklı bir yöntem kullanacak

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Şirketin planlarını ilgi çekici kılan nokta ise panellerin üretiminde kullanılacak teknoloji. Samsung Display ve LG Display gibi üreticilerin geleneksel üretim yöntemlerinden farklı olarak TCL CSOT, mürekkep püskürtmeli baskı (Inkjet Printing OLED - IJP OLED) teknolojisine odaklanıyor.

Bu yöntemde organik malzemeler, geleneksel vakumla buharlaştırma yöntemine kıyasla farklı bir süreçle, mürekkep püskürtmeli baskı kullanılarak panel üzerine uygulanıyor. Böylece malzeme israfının azaltılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.

Şirket, daha büyük panellere geçmeden önce bu teknolojiyle daha küçük ekranlar üretmeye hazırlanıyor. Omdia'nın aktardığı bilgilere göre TCL CSOT'un Gen 5.5 üretim hattının 2026'nın üçüncü çeyreğinde 27 inç, 4K çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızlı OLED panellerin sevkiyatına başlaması planlanıyor. Bu panellerin, MSI'ın içerik üreticilerine yönelik profesyonel monitöründe kullanılması bekleniyor.

2028'de devreye alınması planlanan Gen 8.6 hattı ise daha büyük ekranlara odaklanacak. TCL, bu tesisle birlikte Gen 8.6 ölçeğinde mürekkep püskürtmeli OLED monitör panellerini seri üretime geçiren ilk şirket olmayı hedefliyor.

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TCL, 700 Hz OLED monitör panelleri için harekete geçti

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