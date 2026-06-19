Mini Led Seviye Atladı | TCL C7L SQD-Mini LED TV İnceleme

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TCL’in yeni nesil C7L SQD-Mini LED TV modeli Mini LED teknolojisini bir üst seviyeye taşıyor. Daha yüksek parlaklık, daha güçlü kontrast ve gelişmiş yerel karartma performansı ile bu incelemede gerçek kullanım deneyimini tüm detaylarıyla değerlendiriyoruz.
Mini LED gerçekten QLED ve OLED arasında yeni bir standart mı oluşturuyor? Oyun performansı, film deneyimi, HDR başarımı ve günlük kullanımda TCL C7L neler sunuyor?
Bu videoda tasarımdan panel performansına, yazılım deneyiminden oyun moduna kadar tüm artı ve eksileri net şekilde ele aldık.
#tcl #miniled #işbirliği
00:00 - Giriş
00:27 - Panel Detayları
02:44 - Güç Tüketimi
03:12 - Görüntü Teknolojileri
04:07 - Oyun Özellikleri
04:39 - Ses Deneyimi
05:18 - Televizyon Kumandası
05:43 - Televizyonun Portları
05:55 - Kablosuz Bağlantılar
06:10 - Donanım Bilgisi
06:42 - İçerik Platformları Destekleri
07:09 - Tarayıcı Video Performansı
07:26 - Yazılım Durumu
07:51 - TCL Teknolojileri
08:38 - Değerlendirme
08:56 - Kapanış