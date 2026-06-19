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    Mini Led Seviye Atladı | TCL C7L SQD-Mini LED TV İnceleme

    TCL’in yeni nesil C7L SQD-Mini LED TV modeli Mini LED teknolojisini bir üst seviyeye taşıyor.                                                                   

    Ürün Linki: https://www.tcl.com/tr/tr/sqd-bundle-offer?utm_source=influencer&utm_medium=donanımhaber&utm_campaign=sqd_event

    TCL’in yeni nesil C7L SQD-Mini LED TV modeli Mini LED teknolojisini bir üst seviyeye taşıyor. Daha yüksek parlaklık, daha güçlü kontrast ve gelişmiş yerel karartma performansı ile bu incelemede gerçek kullanım deneyimini tüm detaylarıyla değerlendiriyoruz.

    Mini LED gerçekten QLED ve OLED arasında yeni bir standart mı oluşturuyor? Oyun performansı, film deneyimi, HDR başarımı ve günlük kullanımda TCL C7L neler sunuyor?

    Bu videoda tasarımdan panel performansına, yazılım deneyiminden oyun moduna kadar tüm artı ve eksileri net şekilde ele aldık.

    #tcl #miniled #işbirliği

    00:00 - Giriş
    00:27 - Panel Detayları
    02:44 - Güç Tüketimi
    03:12 - Görüntü Teknolojileri
    04:07 - Oyun Özellikleri
    04:39 - Ses Deneyimi
    05:18 - Televizyon Kumandası
    05:43 - Televizyonun Portları
    05:55 - Kablosuz Bağlantılar
    06:10 - Donanım Bilgisi
    06:42 - İçerik Platformları Destekleri
    07:09 - Tarayıcı Video Performansı
    07:26 - Yazılım Durumu
    07:51 - TCL Teknolojileri
    08:38 - Değerlendirme
    08:56 - Kapanış

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