Mini Led Seviye Atladı | TCL C7L SQD-Mini LED TV İnceleme

TCL’in yeni nesil C7L SQD-Mini LED TV modeli Mini LED teknolojisini bir üst seviyeye taşıyor.

Ürün Linki: https://www.tcl.com/tr/tr/sqd-bundle-offer?utm_source=influencer&utm_medium=donanımhaber&utm_campaign=sqd_event

TCL’in yeni nesil C7L SQD-Mini LED TV modeli Mini LED teknolojisini bir üst seviyeye taşıyor. Daha yüksek parlaklık, daha güçlü kontrast ve gelişmiş yerel karartma performansı ile bu incelemede gerçek kullanım deneyimini tüm detaylarıyla değerlendiriyoruz.

Mini LED gerçekten QLED ve OLED arasında yeni bir standart mı oluşturuyor? Oyun performansı, film deneyimi, HDR başarımı ve günlük kullanımda TCL C7L neler sunuyor?

Bu videoda tasarımdan panel performansına, yazılım deneyiminden oyun moduna kadar tüm artı ve eksileri net şekilde ele aldık.

#tcl #miniled #işbirliği

00:00 - Giriş

00:27 - Panel Detayları

02:44 - Güç Tüketimi

03:12 - Görüntü Teknolojileri

04:07 - Oyun Özellikleri

04:39 - Ses Deneyimi

05:18 - Televizyon Kumandası

05:43 - Televizyonun Portları

05:55 - Kablosuz Bağlantılar

06:10 - Donanım Bilgisi

06:42 - İçerik Platformları Destekleri

07:09 - Tarayıcı Video Performansı

07:26 - Yazılım Durumu

07:51 - TCL Teknolojileri

08:38 - Değerlendirme

08:56 - Kapanış

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