TCL, CES 2026’da yeni nesil Mini LED teknolojisini tanıttı!

X11L ile SQD-Mini LED yaklaşımı
CES 2026’da RGB LED teknolojisi birçok üreticinin odağında yer alırken TCL bu anlatıyı X11L SQD-Mini LED TV ile farklı bir yöne taşımayı hedefliyor. X11L, arka aydınlatmada mevcut Mini LED televizyonlarda olduğu gibi mavi LED’ler kullanıyor ancak renk üretimi tarafında iki önemli yenilikle ayrışıyor. Yeniden formüle edilen yeni nesil quantum dot yapısı daha geniş bir renk üretimi sağlarken TCL’nin panel birimi CSOT tarafından geliştirilen UltraColor Filter, bu yeni quantum dot’ların potansiyelini daha verimli kullanarak piksel başına daha doğru renk elde edilmesine imkan tanıyor.
Ses tarafında TCL, Dolby Atmos Flex Connect desteğini sürdürerek harici Flex Connect hoparlör ve subwoofer’ların televizyona kablosuz şekilde bağlanmasına imkan tanıyor. Buna rağmen televizyona entegre Bang & Olufsen imzalı hoparlör sistemi de buluınuyor.
TCL X11L’in 85 ve 98 inçlik versiyonları ön siparişe açılmış durumda. 75 inçlik modelin ise birkaç ay sonra satışa sunulması planlanıyor. ABD fiyatları 98 inç için 9.999,99 dolar, 85 inç için 7.999,99 dolar ve 75 inç için 6.999,99 dolar seviyesinde.
Google TV ve Dolby Vision 2 entegrasyonu
TCL, CES 2026’da yazılım ve içerik tarafındaki yeniliklerini de öne çıkardı. Google TV için Gemini entegrasyonu, geçtiğimiz yıl tanıtılan “Always On” Google TV yaklaşımının üzerine inşa edilerek daha gelişmiş özelliklerle sunuldu. Yeni modellerde Google Photos arama yetenekleri genişletilirken Nano Banana ve Veo ile desteklenen yaratıcı araçlar ve daha sezgisel kullanıcı etkileşimleri dikkat çekti. Görüntü tarafında bir diğer önemli yenilik ise Dolby Vision 2 oldu. Dolby Vision 2’nin, 2026 yılı içinde OTA güncellemeleriyle TCL’nin X ve C serisi televizyonlarına sunulması planlanıyor.
Akıllı yaşam çözümleri
Şirket TCL Smart Home Energy Solutions çatısı altında ise batarya sistemleri ve enerji yönetimini kapsayan uçtan uca enerji çözümleri sunuyor. İşin eğlence yönündeyse PlayCube projektör ile sinema kalitesindeki görüntü farklı ortamlara taşınıyor. Fuarda dikkat çeken bir diğer ürün ise dünyanın ilk modüler yapay zeka destekli yardımcı robotu TCL AiMe oldu. AiMe, uyarlanabilir etkileşim yapısıyla akıllı yaşam deneyimini daha kişisel hale getirmeyi hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: