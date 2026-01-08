TCL, CES 2026’da yeni nesil Mini LED teknolojisini tanıttı!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör TCL, CES 2026 Fuarı’nda görüntü teknolojileri ve yapay zeka destekli akıllı yaşam ürünlerini kapsayan yeni portföyünü ziyaretçilerle buluşturdu. Şirket, fuar kapsamında SQD-Mini LED teknolojisinin küresel lansmanını gerçekleştirirken bu teknolojiyle çalışan dünyanın ilk televizyonu olan TCL X11L modelini de ilk kez sergiledi. Yeni ürünler, gelişmiş renk performansı, yüksek parlaklık, hassas ışık kontrolü ve üst seviye ses deneyimi odağında konumlandırıldı.

X11L ile SQD-Mini LED yaklaşımı

CES 2026’da RGB LED teknolojisi birçok üreticinin odağında yer alırken TCL bu anlatıyı X11L SQD-Mini LED TV ile farklı bir yöne taşımayı hedefliyor. X11L, arka aydınlatmada mevcut Mini LED televizyonlarda olduğu gibi mavi LED’ler kullanıyor ancak renk üretimi tarafında iki önemli yenilikle ayrışıyor. Yeniden formüle edilen yeni nesil quantum dot yapısı daha geniş bir renk üretimi sağlarken TCL’nin panel birimi CSOT tarafından geliştirilen UltraColor Filter, bu yeni quantum dot’ların potansiyelini daha verimli kullanarak piksel başına daha doğru renk elde edilmesine imkan tanıyor.

Tam Boyutta Gör Bu kombinasyon sayesinde X11L, BT.2020, DCI-P3 ve Adobe RGB renk gamlarının tamamını yüzde 100 oranında kapsayabiliyor. TCL, bu seviyede renk kapsamını hem yeni quantum dot yapısı hem de geliştirilmiş renk filtresini bir arada kullanan başka bir televizyonun 2026 içinde piyasaya çıkmasını beklemediğini belirtiyor. Parlaklık tarafında ise X11L, 10.000 nit’e kadar tepe parlaklığı ile bugüne kadar tanıtılan en parlak televizyonlardan biri konumunda. Yerel karartma tarafında 20.736’ya varan karartma bölgesi sunan modelin, bu değere özellikle 98 inçlik versiyonda ulaştığı ifade ediliyor. Bu sayı, TCL’nin QM9K serisine kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla karartma bölgesi anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör X11L, Dolby Vision 2 desteğine sahip sayılı 2026 model televizyonlardan biri olacak. Yeni HDR standardının, yılın ilerleyen dönemlerinde OTA güncellemesiyle cihaza eklenmesi planlanıyor. Modelde ayrıca dört adet HDMI 2.1 girişi bulunuyor. Xbox Game Pass uygulaması desteği sayesinde, ilerleyen bir OTA güncellemesiyle konsol olmadan bulut üzerinden oyun oynanabilecek. Google TV için Gemini entegrasyonu da yazılım tarafındaki önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Ses tarafında TCL, Dolby Atmos Flex Connect desteğini sürdürerek harici Flex Connect hoparlör ve subwoofer’ların televizyona kablosuz şekilde bağlanmasına imkan tanıyor. Buna rağmen televizyona entegre Bang & Olufsen imzalı hoparlör sistemi de buluınuyor.

TCL X11L’in 85 ve 98 inçlik versiyonları ön siparişe açılmış durumda. 75 inçlik modelin ise birkaç ay sonra satışa sunulması planlanıyor. ABD fiyatları 98 inç için 9.999,99 dolar, 85 inç için 7.999,99 dolar ve 75 inç için 6.999,99 dolar seviyesinde.

Google TV ve Dolby Vision 2 entegrasyonu

TCL, CES 2026’da yazılım ve içerik tarafındaki yeniliklerini de öne çıkardı. Google TV için Gemini entegrasyonu, geçtiğimiz yıl tanıtılan “Always On” Google TV yaklaşımının üzerine inşa edilerek daha gelişmiş özelliklerle sunuldu. Yeni modellerde Google Photos arama yetenekleri genişletilirken Nano Banana ve Veo ile desteklenen yaratıcı araçlar ve daha sezgisel kullanıcı etkileşimleri dikkat çekti. Görüntü tarafında bir diğer önemli yenilik ise Dolby Vision 2 oldu. Dolby Vision 2’nin, 2026 yılı içinde OTA güncellemeleriyle TCL’nin X ve C serisi televizyonlarına sunulması planlanıyor.

Akıllı yaşam çözümleri

Tam Boyutta Gör TCL, görüntü teknolojilerinin yanı sıra yapay zeka destekli akıllı ev ürünlerini de CES 2026’da sergiledi. Fuarda tanıtılan ürünler arasında TCL FreshIN 3.0 Klima, GeniusFresh Buzdolabı, AmeraClassic çamaşır ve kurutma makineleri ile TCL AI SuperDrum çamaşır-kurutma makinesi yer aldı.

Şirket TCL Smart Home Energy Solutions çatısı altında ise batarya sistemleri ve enerji yönetimini kapsayan uçtan uca enerji çözümleri sunuyor. İşin eğlence yönündeyse PlayCube projektör ile sinema kalitesindeki görüntü farklı ortamlara taşınıyor. Fuarda dikkat çeken bir diğer ürün ise dünyanın ilk modüler yapay zeka destekli yardımcı robotu TCL AiMe oldu. AiMe, uyarlanabilir etkileşim yapısıyla akıllı yaşam deneyimini daha kişisel hale getirmeyi hedefliyor.

