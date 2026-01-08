Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TCL, CES 2026’da yeni nesil Mini LED teknolojisini tanıttı!

    TCL, CES 2026 fuarında tanıttığı yeni nesil Mini LED teknolojisi ile dikkatleri üstüne çekti. Bu teknolojinin “X11L SQD-Mini LED TV” ile yıl içinde piyasaya sürüleceği açıklandı.

    TCL, CES 2026’da yeni nesil Mini LED teknolojisini tanıttı! Tam Boyutta Gör
    TCL, CES 2026 Fuarı’nda görüntü teknolojileri ve yapay zeka destekli akıllı yaşam ürünlerini kapsayan yeni portföyünü ziyaretçilerle buluşturdu. Şirket, fuar kapsamında SQD-Mini LED teknolojisinin küresel lansmanını gerçekleştirirken bu teknolojiyle çalışan dünyanın ilk televizyonu olan TCL X11L modelini de ilk kez sergiledi. Yeni ürünler, gelişmiş renk performansı, yüksek parlaklık, hassas ışık kontrolü ve üst seviye ses deneyimi odağında konumlandırıldı.

    X11L ile SQD-Mini LED yaklaşımı

    CES 2026’da RGB LED teknolojisi birçok üreticinin odağında yer alırken TCL bu anlatıyı X11L SQD-Mini LED TV ile farklı bir yöne taşımayı hedefliyor. X11L, arka aydınlatmada mevcut Mini LED televizyonlarda olduğu gibi mavi LED’ler kullanıyor ancak renk üretimi tarafında iki önemli yenilikle ayrışıyor. Yeniden formüle edilen yeni nesil quantum dot yapısı daha geniş bir renk üretimi sağlarken TCL’nin panel birimi CSOT tarafından geliştirilen UltraColor Filter, bu yeni quantum dot’ların potansiyelini daha verimli kullanarak piksel başına daha doğru renk elde edilmesine imkan tanıyor.

    TCL, CES 2026’da yeni nesil Mini LED teknolojisini tanıttı! Tam Boyutta Gör
    Bu kombinasyon sayesinde X11L, BT.2020, DCI-P3 ve Adobe RGB renk gamlarının tamamını yüzde 100 oranında kapsayabiliyor. TCL, bu seviyede renk kapsamını hem yeni quantum dot yapısı hem de geliştirilmiş renk filtresini bir arada kullanan başka bir televizyonun 2026 içinde piyasaya çıkmasını beklemediğini belirtiyor. Parlaklık tarafında ise X11L, 10.000 nit’e kadar tepe parlaklığı ile bugüne kadar tanıtılan en parlak televizyonlardan biri konumunda. Yerel karartma tarafında 20.736’ya varan karartma bölgesi sunan modelin, bu değere özellikle 98 inçlik versiyonda ulaştığı ifade ediliyor. Bu sayı, TCL’nin QM9K serisine kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla karartma bölgesi anlamına geliyor. 
    TCL, CES 2026’da yeni nesil Mini LED teknolojisini tanıttı! Tam Boyutta Gör
    X11L, Dolby Vision 2 desteğine sahip sayılı 2026 model televizyonlardan biri olacak. Yeni HDR standardının, yılın ilerleyen dönemlerinde OTA güncellemesiyle cihaza eklenmesi planlanıyor. Modelde ayrıca dört adet HDMI 2.1 girişi bulunuyor. Xbox Game Pass uygulaması desteği sayesinde, ilerleyen bir OTA güncellemesiyle konsol olmadan bulut üzerinden oyun oynanabilecek. Google TV için Gemini entegrasyonu da yazılım tarafındaki önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

    Ses tarafında TCL, Dolby Atmos Flex Connect desteğini sürdürerek harici Flex Connect hoparlör ve subwoofer’ların televizyona kablosuz şekilde bağlanmasına imkan tanıyor. Buna rağmen televizyona entegre Bang & Olufsen imzalı hoparlör sistemi de buluınuyor.

    TCL X11L’in 85 ve 98 inçlik versiyonları ön siparişe açılmış durumda. 75 inçlik modelin ise birkaç ay sonra satışa sunulması planlanıyor. ABD fiyatları 98 inç için 9.999,99 dolar, 85 inç için 7.999,99 dolar ve 75 inç için 6.999,99 dolar seviyesinde.

    Google TV ve Dolby Vision 2 entegrasyonu

    TCL, CES 2026’da yazılım ve içerik tarafındaki yeniliklerini de öne çıkardı. Google TV için Gemini entegrasyonu, geçtiğimiz yıl tanıtılan “Always On” Google TV yaklaşımının üzerine inşa edilerek daha gelişmiş özelliklerle sunuldu. Yeni modellerde Google Photos arama yetenekleri genişletilirken Nano Banana ve Veo ile desteklenen yaratıcı araçlar ve daha sezgisel kullanıcı etkileşimleri dikkat çekti. Görüntü tarafında bir diğer önemli yenilik ise Dolby Vision 2 oldu. Dolby Vision 2’nin, 2026 yılı içinde OTA güncellemeleriyle TCL’nin X ve C serisi televizyonlarına sunulması planlanıyor.

    Akıllı yaşam çözümleri

    TCL, CES 2026’da yeni nesil Mini LED teknolojisini tanıttı! Tam Boyutta Gör
    TCL, görüntü teknolojilerinin yanı sıra yapay zeka destekli akıllı ev ürünlerini de CES 2026’da sergiledi. Fuarda tanıtılan ürünler arasında TCL FreshIN 3.0 Klima, GeniusFresh Buzdolabı, AmeraClassic çamaşır ve kurutma makineleri ile TCL AI SuperDrum çamaşır-kurutma makinesi yer aldı.

    Şirket TCL Smart Home Energy Solutions çatısı altında ise batarya sistemleri ve enerji yönetimini kapsayan uçtan uca enerji çözümleri sunuyor. İşin eğlence yönündeyse PlayCube projektör ile sinema kalitesindeki görüntü farklı ortamlara taşınıyor. Fuarda dikkat çeken bir diğer ürün ise dünyanın ilk modüler yapay zeka destekli yardımcı robotu TCL AiMe oldu. AiMe, uyarlanabilir etkileşim yapısıyla akıllı yaşam deneyimini daha kişisel hale getirmeyi hedefliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    23andme türkiye paslı motor suyu nasıl temizlenir likör neyle içilir liqui moly 10w-40 motor yağı yorumları muhabbet kuşu neden kabarır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T-5070
    Game Garaj Slayer R9T-5070
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum