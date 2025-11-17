TCL CSOT, yeni OLED, Mikro LED ve MLED ekranlarını sergiledi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çinli panel üreticisi TCL CSOT, Suzhou’daki 2025 Global Display Tech-Ecosystem Konferansı’nda çeşitli teknolojiler kullanan farklı boyutlardaki ekranlarını sergiledi. Etkinlikte OLED, LCD ve Micro LED kategorilerinde çok sayıda yenilik gösterildi, baskılı (printed) OLED teknolojisi ise etkinliğin merkezinde yer aldı.

İşte TCL'in tanıttığı ürünler

TCL CSOT, etkinlikte dünyanın ilk 5.65 inç Real Stripe RGB OLED telefon ekranını tanıttı. Baskılı OLED teknolojisiyle üretilen bu panel, 390 PPI değerine sahip olmasına rağmen Real Stripe piksel düzeni sayesinde 490 PPI seviyesinde netlik sunabiliyor. Bu duyuru, TCL’nin yüksek hassasiyetli mürekkep püskürtmeli üretimi yeni nesil OLED üretim yöntemi olarak benimsediğini gösteriyor.

TCL, t12 G5.5 baskılı OLED hattının daha az vakumlu işlem adımı sayesinde her yıl 300 ila 400 milyon kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlayabileceğini belirterek çevresel avantajlarına dikkat çekti. Şirket ayrıca, dünyanın bu ölçekte ilk seri üretim baskılı OLED tesisi t8 G8.6 hattını da geliştirmeye başladığını duyurdu.

Tam Boyutta Gör Şirket, OLED, Micro LED ve MLED alanlarında yeni rekorlar kıran ekranlarını da tanıttı. XR başlıkları için 1512 PPI değerine ulaşan 2.56 inç Real RGB OLED ekran ile AR gözlükleri gibi kompakt ürünlere yönelik 1280x720 çözünürlüklü, 5131 PPI değerine sahip 0.28 inç tam renkli Micro LED panel bunlardan bazıları.

Oyun ve üretkenlik segmentlerinde TCL CSOT, 2.5K çözünürlüğe ve 240 Hz yenileme hızına sahip 16 inç IJP OLED dizüstü ekranını gösterdi. Ayrıca kendi geliştirdiği 6G2P sürücü IC ve CSPI 5.1 protokolünü kullanan 1000 Hz yenileme hızlı 57 inç 8K MLED oyun paneli de sergilendi.

Tam Boyutta Gör Tablet tarafında ise bölgesel yenileme hızını destekleyen 13.2 inç OLED bir ekran tanıtıldı. Bu yapı sayesinde aynı anda farklı yenileme hızlarında çalışan çoklu görev senaryoları mümkün hale geliyor. Panel, LTPO arka düzlem yapısı ile 1 Hz - 120 Hz arasında değişken yenileme sunuyor.

Tam Boyutta Gör TCL CSOT ayrıca 16 inçe kadar katlanabilen 28 inç üç katlı OLED panel ve sınıfının en ince çerçevelerine sahip 6.73 inç katlanabilir telefon ekranını da duyurdu. Bu panelin oda sıcaklığında 400.000 kez katlanmaya dayanabildiği belirtildi.

Şirket, 37.500:1 kontrast oranı, düşük yansıma kaplaması, hibrit PWM+PAM sürücü, 24 bit renk derinliği, 144 Hz yenileme hızı ve gerçek zamanlı parlaklık ayarı sunan 163 inçlik büyük bir paneli de sergiledi.

