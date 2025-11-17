TCL CSOT, yeni OLED, Mikro LED ve MLED ekranlarını sergiledi

İşte TCL'in tanıttığı ürünler
TCL CSOT, etkinlikte dünyanın ilk 5.65 inç Real Stripe RGB OLED telefon ekranını tanıttı. Baskılı OLED teknolojisiyle üretilen bu panel, 390 PPI değerine sahip olmasına rağmen Real Stripe piksel düzeni sayesinde 490 PPI seviyesinde netlik sunabiliyor. Bu duyuru, TCL’nin yüksek hassasiyetli mürekkep püskürtmeli üretimi yeni nesil OLED üretim yöntemi olarak benimsediğini gösteriyor.
TCL, t12 G5.5 baskılı OLED hattının daha az vakumlu işlem adımı sayesinde her yıl 300 ila 400 milyon kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlayabileceğini belirterek çevresel avantajlarına dikkat çekti. Şirket ayrıca, dünyanın bu ölçekte ilk seri üretim baskılı OLED tesisi t8 G8.6 hattını da geliştirmeye başladığını duyurdu.
Oyun ve üretkenlik segmentlerinde TCL CSOT, 2.5K çözünürlüğe ve 240 Hz yenileme hızına sahip 16 inç IJP OLED dizüstü ekranını gösterdi. Ayrıca kendi geliştirdiği 6G2P sürücü IC ve CSPI 5.1 protokolünü kullanan 1000 Hz yenileme hızlı 57 inç 8K MLED oyun paneli de sergilendi.
Şirket, 37.500:1 kontrast oranı, düşük yansıma kaplaması, hibrit PWM+PAM sürücü, 24 bit renk derinliği, 144 Hz yenileme hızı ve gerçek zamanlı parlaklık ayarı sunan 163 inçlik büyük bir paneli de sergiledi.