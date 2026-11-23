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Oynat TCL, 115 inç büyüklüğündeki yeni 16K çözünürlüklü televizyon prototipini tanıttı. Özel ışık alanı teknolojisine sahip olan bu dev ekran, hiçbir gözlüğe ihtiyaç duymadan 8K çözünürlükte üç boyutlu görüntüler sunabiliyor. 118 milyon piksellik panel, 90 derecelik geniş görüş açısı sayesinde birden fazla kişinin aynı anda derinlik hissiyle içerik izlemesine imkan tanıyor. Henüz çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmayan bu teknolojinin gelecekte farklı markalarda da kullanılması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör TCL CSOT, DTC 2026 konferansında 115 inç büyüklüğünde ve 16K çözünürlüğe sahip yeni LCD ekran prototipini sergiledi. Yeni ekran, herhangi bir 3D gözlüğe ihtiyaç duymadan 8K çözünürlüğe kadar üç boyutlu görüntüler sunabiliyor.

115 inç ekranda 118 milyon piksel

TCL CSOT'un yeni prototipi, standart 2D görüntüler için 15.360 x 7.680 piksel çözünürlük sunuyor. Yaklaşık 118 milyon adreslenebilir piksele sahip olan panel, geleneksel 4K ve 8K ekranların çok ötesinde bir görüntü detayı sunuyor.

Ekranın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise gözlüksüz 3D görüntüleme desteği. TCL CSOT, geliştirdiği özel ışık alanı optik mimarisi sayesinde panelin 3D modunda 8K çözünürlüğe kadar görüntü sunabildiğini belirtiyor. Teknoloji, en az 90 derecelik görüş açısı içerisinde birden fazla kişinin aynı anda üç boyutlu içerikleri izleyebilmesine olanak tanıyor.

TCL CSOT'un geliştirdiği sistem, geçmişte kullanılan 3D televizyonlardan farklı bir yaklaşım benimsiyor. 2010-2012 yılları arasında piyasaya çıkan 3D televizyonlar genellikle 1080p çözünürlükle sınırlı kalırken, daha sonraki yıllarda kullanılan pasif polarize gözlüklü 4K modellerde dikey çözünürlük önemli ölçüde düşüyordu.

Yeni prototipte ise 16K piksel matrisi, çoklu görüntü oluşturabilen ışık alanı optikleriyle birleştiriliyor. Böylece ekran, farklı izleme açılarından bakıldığında her göze ayrı görüntüler ileterek üç boyutlu derinlik algısı oluşturabiliyor. Üstelik bunun için izleyicilerin özel gözlükler takmasına gerek kalmıyor.

Şirket ayrıca 2D ve 3D görüntüleme modları arasında geçiş yapmak için özel bir görüntü iyileştirme algoritması kullanıyor. Bu algoritma, geleneksel görüntüler ile üç boyutlu içerikler arasında geçiş yapılırken görüntü keskinliğinin korunmasını sağlıyor.

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Diğer TV üreticilerine de sunulabilir

TCL'nin panel üretiminden sorumlu iştiraki olan CSOT, yalnızca kendi markası için değil, Samsung, Sony ve LG gibi büyük televizyon üreticileri için de ekran panelleri tedarik ediyor. Bu nedenle geliştirilen teknolojinin gelecekte farklı markaların televizyonlarında kullanılması ihtimali bulunuyor.

Bununla birlikte şirket, yeni 115 inçlik ekranın fiyatı, bağlantı özellikleri veya seri üretime geçiş tarihi hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla teknoloji şimdilik tüketicilere sunulmaya hazır bir televizyon yerine, gelecekteki büyük ekran ve gözlüksüz 3D teknolojilerine yönelik bir gösterim niteliği taşıyor.

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TCL'den 115 inçlik TV: 16K çözünürlük ve gözlüksüz 3D bir arada

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