TCL'den dizüstü bilgisayarlar için ultra ince çerçeveli yeni OLED ekran

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat TCL, dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği ultra ince çerçeveli yeni OLED ekranını tanıttı. Mürekkep püskürtmeli baskı teknolojisiyle üretilen 16 inçlik panel, sadece 1,6 milimetrelik üst çerçevesiyle dikkat çekiyor. 1440p çözünürlük ve 400 nit parlaklık sunan bu yeni ekran, taşınabilir bilgisayarlarda ekran gövde oranını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Yenilikçi panelin 2027 yılında seri üretime geçerek kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör TCL CSOT, Çin'de düzenlenen DTC 2026 etkinliğinde yeni nesil ekran teknolojilerini sergiledi. Etkinlikte sergilenen ürünler arasında özellikle mürekkep püskürtmeli baskı teknolojisiyle üretilen OLED paneller dikkat çekti. TCL'nin tanıttığı yeni 16 inçlik dizüstü bilgisayar ekranı, son derece ince çerçeveleri ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

16 inçlik OLED panel, Inkjet Printed OLED (IJP OLED) teknolojisini kullanıyor. Geleneksel OLED üretim yöntemlerinden farklı olarak mürekkep püskürtmeli baskı tekniğinden yararlanan bu teknoloji, daha verimli üretim ve malzeme kullanımına olanak tanımasıyla öne çıkıyor.

Çerçeve kalınlığı 1,6 mm'ye kadar düşüyor

Yeni ekranın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise çerçeve kalınlıkları. Prototipin sağ ve sol tarafındaki çerçeveler 2 mm kalınlığındayken üst çerçeve yalnızca 1,6 mm kalınlığa sahip. Bu tasarım, gelecekte çok daha ince çerçeveli ve daha yüksek ekran alanına sahip dizüstü bilgisayarların önünü açıyor.

Tam Boyutta Gör Karşılaştırma yapmak gerekirse Lenovo Yoga Slim 9i 2025 modelinde 1,7 mm çerçeveler bulunuyor. Lenovo, ekranın yüzde 98 ekran-gövde oranına ulaştığını belirtiyor. Ancak bu oran, büyük ölçüde kameranın ekran altına yerleştirilmesi sayesinde elde ediliyor. TCL ise yeni panelinin ekran-gövde oranını henüz açıklamadı.

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TCL'nin yeni 16 inçlik IJP OLED paneli, 1440p çözünürlük ve yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı sunuyor. Ayrıca 400 nit maksimum parlaklık değeriyle geliyor. Şirket, prototipin yenileme hızı hakkında henüz bilgi paylaşmadı. Bununla birlikte yeni nesil IJP OLED panellerin yüksek yenileme hızlarını desteklemesi bekleniyor.

Panelin 2027 yılında seri üretime geçmesiyle birlikte farklı üreticilerin bu teknolojiyi kullanan yeni dizüstü bilgisayar modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor.

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TCL'den laptoplar için ultra ince çerçeveli yeni OLED ekran

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