    Film ve oyun tutkunlarına: TCL’den Sevgililer Günü için TV önerileri

    Sevgililer Günü hediyesi arayanlar için TCL, büyük ekran ve Mini LED teknolojisine sahip C ve Q Serisi televizyonlarını öne çıkarıyor. TCL'de Sevgililer Günü'ne özel indirimler başladı.

    TCL’den Sevgililer Günü için TV önerileri Tam Boyutta Gör
    Sevgililer Günü yaklaşırken hediye tercihleri de giderek daha “deneyim odaklı” hale geliyor. Kullanıcılar artık kısa sürede unutulabilecek klasik hediyeler yerine, birlikte vakit geçirmeyi mümkün kılan teknolojilere yöneliyor. TCL, her zaman kullanılabilecek ve devri geçmeyen hediye arayanlar için TCL marka televizyonlarda Sevgililer Günü’ne özel indirimler sunuyor.

    Sevdiğiniz kişiye bir televizyon alarak evde birlikte sinema deneyimi yaşayabilir, yeni dizilere başlayabilir ve aynı oyunda birlikte mücadele edebilirsiniz. TCL televizyonlar yüksek görüntü kalitesi, hızlı çalışan Google TV işletim sistemi ve fiyatının üzerinde sunduğu teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. TCL, sevgililer gününde premium televizyon arayanlar için C ve Q serisi QD-Mini LED panelli televizyonları öneriyor.

    Üst segment TV arayanlara: TCL C7K

    TCL’den Sevgililer Günü için TV önerileri Tam Boyutta Gör
    TCL’in C Serisi üyelerinden TCL C7K modeli, markanın üst segment televizyonları arasında yer alıyor. QD-Mini LED panel yapısı sayesinde 2880’e kadar local dimming bölgesi ve 3000 nit seviyesine ulaşan parlaklık sunan cihaz, karanlık sahnelerde daha derin siyahlar ve aydınlık sahnelerde dengeli bir görüntü vadediyor.

    %97 DCI-P3 renk doğruluğu, içeriklerin daha canlı tonlarla izlenmesine yardımcı olurken, Bang&Olufsen ile geliştirilen dahili ses sistemi daha güçlü bir akustik deneyim hedefliyor. 144 Hz yenileme hızı ve HDMI 2.1 desteği ise özellikle konsol ve PC oyuncuları için akıcı ve düşük gecikmeli bir performans sunmayı amaçlıyor. TCL C7K, 55 inçten 115 inçe kadar uzanan ekran seçenekleriyle farklı yaşam alanlarına hitap ediyor.

    Uygun fiyatlı QD-Mini LED TV: TCL Q6C

    TCL’den Sevgililer Günü için TV önerileri Tam Boyutta Gör

    QD-Mini LED teknolojisini daha uygun fiyatlara sunan Q6C modeli ise Full Array Local Dimming altyapısı ve 1000 nit’e kadar parlaklık değeri, detaylı ve canlı bir görüntü deneyimi sağlamayı hedeflerken; HDR10+ ve Dolby Vision desteği içeriklerde daha gerçekçi bir atmosfer oluşturuyor.

    Oyun tarafında Game Master özellikleri, 144 Hz yenileme hızı ve düşük gecikme süresi öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Google TV platformu, sesli komut desteği ve geniş uygulama ekosistemi sayesinde dijital platformlara hızlı erişim sunan TCL Q6C, 55 inçten 98 inçe kadar ekran alternatifleriyle özellikle aileler ve genç kullanıcılar için pratik bir ev eğlence çözümü olarak konumlanıyor.

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

