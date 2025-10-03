Giriş
    TCL, QD-Mini LED oyun monitörlerini piyasaya sürdü

    TCL, Call of Duty: NEXT etkinliğinde yeni QD-Mini LED oyun monitörlerini tanıttı. TCL G64 Serisi, R84 Serisi ve R94 Serisi, oyuncuların dikkatini çekecek yeni modeller arasında yer alıyor.

    TCL gaming monitör serisi 2025 Tam Boyutta Gör
    TCL, ABD'de oyun monitörü sektörüne giriş yaptı. Call of Duty: Black Ops 7 betanın yayınlanmasıyla birlikte Call of Duty'nin resmî gaming monitör ortağı olan TCL, yeni ürünlerini tanıttı. Call of Duty: NEXT etkinliğinde QD-Mini LED monitörler tanıtıldı.

    TCL G64 serisi oyun monitörleri

    TCL G64 serisi gaming monitör Tam Boyutta Gör
    TCL'nin gelişmiş arka aydınlatma sistemi, göz alıcı görüntüler için üst düzey görüntü doğruluğu sağlarken, keskin QHD çözünürlüğü hem oyun hem de video izleme için mükemmel. LD180 hassas yerel karartma ve HDR600 tepe parlaklığı ile bu oyun monitörleri, karanlık içeriklerde veya aydınlık ortamda bile detaylı dinamik görüntüler için daha derin kontrast ve daha yüksek parlaklık sunuyor.

    Monitörün 180 Hz yerel yenileme hızı, tempolu sahnelerde akıcı hareket ve keskin netlik sağlarken, 1 ms (GTG) tepki süresi ve AMD FreeSync ile akıcı, takılmasız ve yırtılmasız oyun deneyimi sunuyor. Dahili nişan alma yardımcısı (Crosshair Aim Guide), oyunculara oyun sırasında gelişmiş hedefleme hassasiyeti sağlamak için dört seçenek sunuyor. Bu monitörler tüm cihazlar için yüksek hızlı girişler, ayarlanabilir stand ve göz sağlığı için TÜV Düşük Mavi Işık Sertifikası içeriyor.

    Yeni TCL 32 inç G64 modeli 649 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. G64 serisinin diğer modelleri ise yakında satışa sunulacak.

    TCL 32G64 QD-Mini LED Monitör özellikleri

    TCL 32G64 QD-Mini LED teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran boyutu: 31.5 inç
    • Panel tipi: Fast-HVA
    • Çözünürlük: QHD (2560x1440)
    • Parlaklık: 600 nit
    • Yenileme hızı: 180Hz
    • En boy oranı: 16:9
    • Tepki süresi: 1ms GTG
    • Portlar: 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4 (2K/180Hz), Kulaklık girişi
    • FreeSync ve G-SYNC uyumlu

    TCL R84 serisi oyun monitörleri

    TCL R84 serisi gaming monitör Tam Boyutta Gör
    Daha gelişmiş performans arayan oyuncular için TCL R84 serisi, LD1100 hassas karartma ve HDR1400 parlaklıkla G64 özelliklerini temel alıyor. Dahili USB-C güç dağıtımı, tek kabloyla şarj ve video izleme olanağı sunarken, dahili 6 watt hoparlörler de mevcut. 32 inç monitör, 165Hz panel yenileme hızına sahip 4K UHD Çözünürlük sunarken, 34 inç modeli 180Hz kavisli WQHD ekrana sahip. Bu monitörün fiyatı açıklanmadı.

    TCL 32R84 QD-Mini LED Monitör özellikleri

    TCL 32R84 QD-Mini LED Monitör teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran boyutu: 31.5 inç
    • Panel tipi: Fast-HVA
    • Çözünürlük: UHD (3840x2160)
    • Parlaklık: 1500 nit
    • Yenileme hızı: 165Hz
    • En boy oranı: 16:9
    • Tepki süresi: 1ms GTG
    • Portlar: 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4 (4K/165Hz), Kulaklık girişi, 2x USB-A 3.0, 1x USB-C
    • FreeSync Premium

    TCL R94 serisi oyun monitörleri

    TCL R94 serisi gaming monitör Tam Boyutta Gör
    Oyun tutkunları için tasarlanan TCL R94 serisi, LD2300 hassas karartma, dahili oyun kulaklığı askısı ve resim içinde resim özelliğiyle birden fazla kaynağı kolayca yönetmenizi sağlayan dahili KVM özelliğiyle QD-Mini LED oyun monitörü serisini bir üst seviyeye taşıyor. Monitörün fiyatı açıklanmadı.

    TCL 27R94 QD-Mini LED Monitör özellikleri

    TCL 27R94 QD-Mini LED Monitör teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran boyutu: 27 inç
    • Panel tipi: Fast-HVA
    • Çözünürlük: UHD (3840x2160)
    • Parlaklık: 1600 nit
    • Yenileme hızı: 165Hz
    • En boy oranı: 16:9
    • Tepki süresi: 1ms GTG
    • Portlar: 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4 (4K/165Hz), Kulaklık girişi, 2x USB-A 3.0, 1x USB-C
    • FreeSync Premium
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 7 saat önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 9 saat önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

