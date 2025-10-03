TCL, QD-Mini LED oyun monitörlerini piyasaya sürdü

Tam Boyutta Gör TCL, ABD'de oyun monitörü sektörüne giriş yaptı. Call of Duty: Black Ops 7 betanın yayınlanmasıyla birlikte Call of Duty'nin resmî gaming monitör ortağı olan TCL, yeni ürünlerini tanıttı. Call of Duty: NEXT etkinliğinde QD-Mini LED monitörler tanıtıldı.

TCL G64 serisi oyun monitörleri

Tam Boyutta Gör TCL'nin gelişmiş arka aydınlatma sistemi, göz alıcı görüntüler için üst düzey görüntü doğruluğu sağlarken, keskin QHD çözünürlüğü hem oyun hem de video izleme için mükemmel. LD180 hassas yerel karartma ve HDR600 tepe parlaklığı ile bu oyun monitörleri, karanlık içeriklerde veya aydınlık ortamda bile detaylı dinamik görüntüler için daha derin kontrast ve daha yüksek parlaklık sunuyor.

Monitörün 180 Hz yerel yenileme hızı, tempolu sahnelerde akıcı hareket ve keskin netlik sağlarken, 1 ms (GTG) tepki süresi ve AMD FreeSync ile akıcı, takılmasız ve yırtılmasız oyun deneyimi sunuyor. Dahili nişan alma yardımcısı (Crosshair Aim Guide), oyunculara oyun sırasında gelişmiş hedefleme hassasiyeti sağlamak için dört seçenek sunuyor. Bu monitörler tüm cihazlar için yüksek hızlı girişler, ayarlanabilir stand ve göz sağlığı için TÜV Düşük Mavi Işık Sertifikası içeriyor.

Yeni TCL 32 inç G64 modeli 649 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. G64 serisinin diğer modelleri ise yakında satışa sunulacak.

TCL 32G64 QD-Mini LED Monitör özellikleri

Ekran boyutu: 31.5 inç

Panel tipi: Fast-HVA

Çözünürlük: QHD (2560x1440)

Parlaklık: 600 nit

Yenileme hızı: 180Hz

En boy oranı: 16:9

Tepki süresi: 1ms GTG

Portlar: 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4 (2K/180Hz), Kulaklık girişi

FreeSync ve G-SYNC uyumlu

TCL R84 serisi oyun monitörleri

Tam Boyutta Gör Daha gelişmiş performans arayan oyuncular için TCL R84 serisi, LD1100 hassas karartma ve HDR1400 parlaklıkla G64 özelliklerini temel alıyor. Dahili USB-C güç dağıtımı, tek kabloyla şarj ve video izleme olanağı sunarken, dahili 6 watt hoparlörler de mevcut. 32 inç monitör, 165Hz panel yenileme hızına sahip 4K UHD Çözünürlük sunarken, 34 inç modeli 180Hz kavisli WQHD ekrana sahip. Bu monitörün fiyatı açıklanmadı.

TCL 32R84 QD-Mini LED Monitör özellikleri

Ekran boyutu: 31.5 inç

Panel tipi: Fast-HVA

Çözünürlük: UHD (3840x2160)

Parlaklık: 1500 nit

Yenileme hızı: 165Hz

En boy oranı: 16:9

Tepki süresi: 1ms GTG

Portlar: 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4 (4K/165Hz), Kulaklık girişi, 2x USB-A 3.0, 1x USB-C

FreeSync Premium

TCL R94 serisi oyun monitörleri

Tam Boyutta Gör Oyun tutkunları için tasarlanan TCL R94 serisi, LD2300 hassas karartma, dahili oyun kulaklığı askısı ve resim içinde resim özelliğiyle birden fazla kaynağı kolayca yönetmenizi sağlayan dahili KVM özelliğiyle QD-Mini LED oyun monitörü serisini bir üst seviyeye taşıyor. Monitörün fiyatı açıklanmadı.

TCL 27R94 QD-Mini LED Monitör özellikleri

Ekran boyutu: 27 inç

Panel tipi: Fast-HVA

Çözünürlük: UHD (3840x2160)

Parlaklık: 1600 nit

Yenileme hızı: 165Hz

En boy oranı: 16:9

Tepki süresi: 1ms GTG

Portlar: 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4 (4K/165Hz), Kulaklık girişi, 2x USB-A 3.0, 1x USB-C

FreeSync Premium

