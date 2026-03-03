TCL'in göz dostu NXTPAPER ekranları artık AMOLED teknolojisini kullanıyor

TCL NXTPAPER ekranlar AMOLED panellerle güçleniyor
Aradan yalnızca birkaç ay geçtikten sonra, MWC 2026 etkinliğinde şirket gelecekteki telefon ve tabletleri için AMOLED tabanlı NXTPAPER ekranlar geliştirdiğini açıkladı ve bununla ilgili teknoloji demolarını da sergiledi. Amaç, NXTPAPER ekranların göz konforu avantajlarını korurken amiral gemisi seviyesinde görüntü kalitesi sunmak. Bunun için ekran mimarisi baştan tasarlanarak önemli mühendislik değişiklikleri yapılmış durumda.
Yeni yaklaşım, mevcut LCD tabanlı NXTPAPER ekranların bazı zayıf noktalarını da çözmeyi hedefliyor. Bunlar arasında düşük parlaklık, açık havada zayıf görünürlük ve nispeten soluk renkler bulunuyordu.
Şirketin açıklamasına göre yeni AMOLED NXTPAPER ekranlar 3.200 nit parlaklığa ulaşabilecek. Karşılaştırmak gerekirse TCL NXTPAPER 70 Pro modelinin maksimum parlaklığı yaklaşık 900 nit seviyesindeydi. Ayrıca yeni ekranların 120 Hz yenileme hızı, %100 renk gamı kapsamı ve %2,9’a kadar düşebilen mavi ışık oranı sunacağı belirtiliyor. Bu değer, mevcut NXTPAPER ekranlara kıyasla yaklaşık %15 daha düşük mavi ışık anlamına geliyor.
TCL, AMOLED NXTPAPER ekranlı ilk akıllı telefonunu bu yıl içerisinde piyasaya sürmeyi planlıyor.