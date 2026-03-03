Giriş
    TCL'in göz dostu NXTPAPER ekranları artık AMOLED teknolojisini kullanıyor

    TCL, MWC 2026 etkinliğinde gelecekteki telefon ve tabletleri için AMOLED tabanlı NXTPAPER ekranlar geliştirdiğini açıkladı. Yeni göz dostu ekranlar neler sunacak?

    TCL'in göz dostu NXTPAPER ekranları artık AMOLED panel kullanıyor Tam Boyutta Gör
    TCL, yıllardır akıllı telefon ve tabletlerinde NXTPAPER isimli ekran teknolojisini kullanıyor. Göz sağlığına odaklanan bu ekranlar, e-ink cihazlar ile geleneksel LCD ekranlar arasında bir deneyim sunmayı hedefliyor. NXTPAPER teknolojisi zaman içinde sürekli geliştirilip iyileştirildi ve 2026’nın başında Las Vegas’ta düzenlenen CES 2026 fuarında tanıtılan TCL Note A1 NXTPAPER ve TCL NXTPAPER 70 Pro gibi cihazlarla en gelişmiş haline ulaştı.

    TCL NXTPAPER ekranlar AMOLED panellerle güçleniyor

    Aradan yalnızca birkaç ay geçtikten sonra, MWC 2026 etkinliğinde şirket gelecekteki telefon ve tabletleri için AMOLED tabanlı NXTPAPER ekranlar geliştirdiğini açıkladı ve bununla ilgili teknoloji demolarını da sergiledi. Amaç, NXTPAPER ekranların göz konforu avantajlarını korurken amiral gemisi seviyesinde görüntü kalitesi sunmak. Bunun için ekran mimarisi baştan tasarlanarak önemli mühendislik değişiklikleri yapılmış durumda.

    Yeni yaklaşım, mevcut LCD tabanlı NXTPAPER ekranların bazı zayıf noktalarını da çözmeyi hedefliyor. Bunlar arasında düşük parlaklık, açık havada zayıf görünürlük ve nispeten soluk renkler bulunuyordu.

    TCL'in göz dostu NXTPAPER ekranları artık AMOLED panel kullanıyor Tam Boyutta Gör
    Geliştirilen NXTPAPER AMOLED ekran, görünüm açısından klasik AMOLED panellere oldukça benziyor. TCL, CES’te sergilediği demo cihazlarda bu yeni teknolojinin yüksek parlaklık seviyelerini gösterdi. Fotoğraflar bu etkiyi tam yansıtmasa da ekranın oldukça etkileyici olduğu ve yansıma önleyici kaplamasının, üçüncü parti mat ekran koruyuculara kıyasla daha kaliteli bir deneyim sunduğu belirtiliyor.

    Şirketin açıklamasına göre yeni AMOLED NXTPAPER ekranlar 3.200 nit parlaklığa ulaşabilecek. Karşılaştırmak gerekirse TCL NXTPAPER 70 Pro modelinin maksimum parlaklığı yaklaşık 900 nit seviyesindeydi. Ayrıca yeni ekranların 120 Hz yenileme hızı, %100 renk gamı kapsamı ve %2,9’a kadar düşebilen mavi ışık oranı sunacağı belirtiliyor. Bu değer, mevcut NXTPAPER ekranlara kıyasla yaklaşık %15 daha düşük mavi ışık anlamına geliyor.

    TCL, AMOLED NXTPAPER ekranlı ilk akıllı telefonunu bu yıl içerisinde piyasaya sürmeyi planlıyor.

