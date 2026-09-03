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    TCL'in yeni telefonları P80, P80 Pro ve P80 Ultra tanıtıldı: NxtPaper teknolojisi AMOLED ekrana taşınıyor!

    TCL, NxtPaper teknolojisini ilk kez AMOLED panele taşıdığı P80 Ultra modelini tanıttı. Telefon, 3.200 nit ekranı, 5.800 mAh bataryası ve üçlü kamerasıyla geliyor.

    TCL'in yeni telefonları P80, P80 Pro ve P80 Ultra tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Tüketici elektroniği tarafında, fiyat ve performans ürünleriyle tanınan TCL, yeni telefonları TCL P80 serisini duyurdu. Toplam 3 modelden oluşacak seride, TCL P80, TCL P80 Pro ve P80 Ultra modelleri yer alıyor. İşte P80, P80 Pro ve P80 Ultra özellikleri

    NxtPaper artık AMOLED ekranda

    TCL, birkaç yıldır akıllı telefonlarında kullandığı NxtPaper ekran teknolojisini yeni nesilde önemli bir adım ileri taşıdı. Şirketin yeni P80 Ultra modeli, NxtPaper ailesinde AMOLED ekran kullanan ilk akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Daha önceki modellerde LCD paneller tercih edilirken yeni modelde 6,83 inçlik AMOLED panel kullanılıyor.

    TCL'in yeni telefonları P80, P80 Pro ve P80 Ultra tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    P80 Ultra'nın ekranı 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve yüzde 100 DCI-P3 renk gamı sunuyor. Panelin en yüksek parlaklık seviyesi ise 3.200 nit olarak açıklanıyor. TCL, ekranın farklı ışık koşullarında kağıda benzer bir görüntü ve kullanım hissi sunması için çeşitli teknolojilerden yararlanıyor.

    Şirket, geleneksel OLED ekranlarda kullanılan doğrusal polarizasyon yerine dairesel polarizasyon tercih ediyor. Bu yaklaşımın özellikle polarize güneş gözlükleriyle yaşanan görüntü sorunlarını azaltması amaçlanıyor. Ekranda ayrıca RGB alt piksellerden gelen renkleri daha homojen şekilde birleştiren özel bir film bulunuyor.

    TCL'in yeni telefonları P80, P80 Pro ve P80 Ultra tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    TCL'nin açıklamasına göre panelin yaydığı mavi ışık oranı yüzde 2,9 seviyesine indirilmiş durumda. Bu işlem sırasında görüntü kalitesinin korunması hedeflenirken, Nano Crystal Shield Glass adı verilen cam kaplama da yansımaları azaltmak için kullanılıyor.

    Tek yenilik ekranda değil

    Donanım tarafında P80 Ultra, MediaTek Dimensity 7400 Elite işlemcisinden güç alıyor. Telefonda 8 GB LPDDR5 RAM bulunurken depolama seçenekleri 256 GB ve 512 GB olarak sunuluyor. Her iki kapasitede de UFS 3.1 depolama teknolojisi kullanılıyor. Telefonun enerji ihtiyacını 5.800 mAh kapasiteli batarya karşılıyor. P80 Ultra, 45W kablolu şarj desteğine sahip.

    TCL'in yeni telefonları P80, P80 Pro ve P80 Ultra tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında ise, arka tarafta optik görüntü sabitleme destekli 50 MP ana kamera, OIS destekli 50 MP 3x periskop telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açı kamera bulunuyor. Ön kamera ise 32 MP çözünürlük sunuyor. NxtPaper deneyiminin temel parçalarından biri olan fiziksel NxtPaper düğmesi P80 Ultra'da da korunuyor.

    Telefonun yan tarafındaki bu düğme, farklı e-kitap okuma modlarına hızlı şekilde geçiş yapılmasını sağlıyor. Bunlar arasında daha kapsamlı bir dijital detoks deneyimi sunan Max Ink modu da bulunuyor. Max Ink etkinleştirildiğinde çağrı ve mesajlar dışındaki bildirimlerin büyük bölümü devre dışı bırakılıyor, arka plandaki uygulamalar uykuya alınıyor ve telefon okuma odaklı bir araca dönüşüyor. TCL, bu kullanım senaryosunda pil ömrünün 7 güne kadar çıkabildiğini belirtiyor.

    Ayrıca telefonda başlangıç için 500'den fazla kitap önceden yüklü olarak geliyor. Yazılım tarafında yapay zekâ özellikleri de bulunuyor. NxtPaper deneyimiyle doğrudan bağlantılı olan AI-enhanced Reading özelliği, e-kitapları sesli içeriğe dönüştürebiliyor ve metni klasik bir sesli kitaptan ziyade podcast benzeri bir formata da uyarlayabiliyor.

    TCL P80 Ultra fiyatı

    Son olarak TCL P80 Ultra, Sunlit Gold, Burgundy ve Midnight Blue olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa çıkacak Telefonun kasasında alüminyum çerçeve kullanılırken cihaz IP68 sertifikasına sahip. Ayrıca modelin MIL-STD-810H kapsamında gerçekleştirilen darbe testlerinden geçtiği belirtiliyor. TCL, P80 Ultra için dört büyük işletim sistemi güncellemesi ve yedi yıl boyunca güvenlik güncellemesi desteği sunacak. P80 Ultra'nın 549 euro'dan başlayan fiyatlara sahip olması bekleniyor.

    • TCL P80 Ultra 256GB: 549 euro
    • TCL P80 Ultra 512GB: 599 euro

    TCL P80 Ultra özellikleri

    • Ekran: 6,83 inç NxtPaper AMOLED
    • Çözünürlük: 2772 x 1280 piksel, 1.5K
    • Yenileme hızı: 120 Hz
    • Maksimum parlaklık: 3.200 nit
    • Ekran teknolojisi: NxtPaper AMOLED, dairesel polarizasyon, yansıma azaltma, düşük mavi ışık
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Elite
    • RAM: 8 GB LPDDR5
    • Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 3.1
    • Arka kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP 3x telefoto/periskop kamera + 8 MP ultra geniş açı
    • Ön kamera: 32 MP
    • Batarya: 5.800 mAh
    • Şarj: 45W kablolu
    • Max Ink Mode: 26 güne kadar bekleme, 7 güne kadar okuma süresi
    • Gövde: Alüminyum çerçeve
    • Dayanıklılık: IP68, MIL-STD-810H
    • İşletim sistemi: Android 16
    • Güncelleme desteği: 4 büyük Android güncellemesi + 7 yıl güvenlik güncellemesi
    • Renkler: Midnight Blue, Sunlit Gold

    TCL P80 ve P80 Pro özellikleri

    TCL P80 Pro ise, TCL P80 Ultra ile temelde aynı telefon. Tek farkı çift kameraya sahip olması. Bu kameralar arasında 50 MP 1/1.56” ana kamera (OIS destekli) ve 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor, ancak 3x periskop lens yok. TCL P80 ise, P80 Pro ile yine benzer özellikleri korurken NxtPaper teknolojisi yerine standart AMOLED ekranla geliyor. 

    Ayrıca temel depolama alanı 128 GB, maksimum yapılandırması ise 256 GB olacak. Ultra'dan farklı olarak, P80 ve P80 Pro yalnızca 3 işletim sistemi güncellemesi ve aynı 7 yıllık güvenlik yamalarını alacak. 

    TCL P80 ve TCL P80 Pro fiyatı

    TCL P80 Pro, 429 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. TCL P80 ise 349 euro fiyat etiketiyle geliyor. 

    • TCL P80 Pro 256GB: 429 euro
    • TCL P80 Pro 512GB: 499 euro
    • TCL P80 128GB: 349 euro
    • TCL P80 256GB: 379 euro

    TCL P80 Pro

    • Ekran: 6,83 inç NxtPaper AMOLED
    • Ekran teknolojisi: NxtPaper, farklı görüntüleme modları ve NxtPaper Key
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Elite
    • Batarya: 5.800 mAh
    • Şarj: 45W kablolu
    • Arka kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı
    • Telefoto kamera: Bulunmuyor
    • İşletim sistemi: Android 16
    • Güncelleme desteği: 3 büyük Android güncellemesi + 7 yıl güvenlik güncellemesi

    TCL P80

    • Ekran: 6,83 inç AMOLED
    • NxtPaper: Bulunmuyor
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Elite
    • Batarya: 5.000 mAh
    • Şarj: Belirtilmedi
    • Arka kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı
    • İşletim sistemi: Android 16
    • Güncelleme desteği: 3 büyük Android güncellemesi + 7 yıl güvenlik güncellemesi
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