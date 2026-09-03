TCL'in yeni telefonları P80, P80 Pro ve P80 Ultra tanıtıldı: NxtPaper teknolojisi AMOLED ekrana taşınıyor!

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Tam Boyutta Gör Tüketici elektroniği tarafında, fiyat ve performans ürünleriyle tanınan TCL, yeni telefonları TCL P80 serisini duyurdu. Toplam 3 modelden oluşacak seride, TCL P80, TCL P80 Pro ve P80 Ultra modelleri yer alıyor. İşte P80, P80 Pro ve P80 Ultra özellikleri

NxtPaper artık AMOLED ekranda

TCL, birkaç yıldır akıllı telefonlarında kullandığı NxtPaper ekran teknolojisini yeni nesilde önemli bir adım ileri taşıdı. Şirketin yeni P80 Ultra modeli, NxtPaper ailesinde AMOLED ekran kullanan ilk akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Daha önceki modellerde LCD paneller tercih edilirken yeni modelde 6,83 inçlik AMOLED panel kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör P80 Ultra'nın ekranı 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve yüzde 100 DCI-P3 renk gamı sunuyor. Panelin en yüksek parlaklık seviyesi ise 3.200 nit olarak açıklanıyor. TCL, ekranın farklı ışık koşullarında kağıda benzer bir görüntü ve kullanım hissi sunması için çeşitli teknolojilerden yararlanıyor.

Şirket, geleneksel OLED ekranlarda kullanılan doğrusal polarizasyon yerine dairesel polarizasyon tercih ediyor. Bu yaklaşımın özellikle polarize güneş gözlükleriyle yaşanan görüntü sorunlarını azaltması amaçlanıyor. Ekranda ayrıca RGB alt piksellerden gelen renkleri daha homojen şekilde birleştiren özel bir film bulunuyor.

Tam Boyutta Gör TCL'nin açıklamasına göre panelin yaydığı mavi ışık oranı yüzde 2,9 seviyesine indirilmiş durumda. Bu işlem sırasında görüntü kalitesinin korunması hedeflenirken, Nano Crystal Shield Glass adı verilen cam kaplama da yansımaları azaltmak için kullanılıyor.

Tek yenilik ekranda değil

Donanım tarafında P80 Ultra, MediaTek Dimensity 7400 Elite işlemcisinden güç alıyor. Telefonda 8 GB LPDDR5 RAM bulunurken depolama seçenekleri 256 GB ve 512 GB olarak sunuluyor. Her iki kapasitede de UFS 3.1 depolama teknolojisi kullanılıyor. Telefonun enerji ihtiyacını 5.800 mAh kapasiteli batarya karşılıyor. P80 Ultra, 45W kablolu şarj desteğine sahip.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında ise, arka tarafta optik görüntü sabitleme destekli 50 MP ana kamera, OIS destekli 50 MP 3x periskop telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açı kamera bulunuyor. Ön kamera ise 32 MP çözünürlük sunuyor. NxtPaper deneyiminin temel parçalarından biri olan fiziksel NxtPaper düğmesi P80 Ultra'da da korunuyor.

Telefonun yan tarafındaki bu düğme, farklı e-kitap okuma modlarına hızlı şekilde geçiş yapılmasını sağlıyor. Bunlar arasında daha kapsamlı bir dijital detoks deneyimi sunan Max Ink modu da bulunuyor. Max Ink etkinleştirildiğinde çağrı ve mesajlar dışındaki bildirimlerin büyük bölümü devre dışı bırakılıyor, arka plandaki uygulamalar uykuya alınıyor ve telefon okuma odaklı bir araca dönüşüyor. TCL, bu kullanım senaryosunda pil ömrünün 7 güne kadar çıkabildiğini belirtiyor.

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Ayrıca telefonda başlangıç için 500'den fazla kitap önceden yüklü olarak geliyor. Yazılım tarafında yapay zekâ özellikleri de bulunuyor. NxtPaper deneyimiyle doğrudan bağlantılı olan AI-enhanced Reading özelliği, e-kitapları sesli içeriğe dönüştürebiliyor ve metni klasik bir sesli kitaptan ziyade podcast benzeri bir formata da uyarlayabiliyor.

TCL P80 Ultra fiyatı

Son olarak TCL P80 Ultra, Sunlit Gold, Burgundy ve Midnight Blue olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa çıkacak Telefonun kasasında alüminyum çerçeve kullanılırken cihaz IP68 sertifikasına sahip. Ayrıca modelin MIL-STD-810H kapsamında gerçekleştirilen darbe testlerinden geçtiği belirtiliyor. TCL, P80 Ultra için dört büyük işletim sistemi güncellemesi ve yedi yıl boyunca güvenlik güncellemesi desteği sunacak. P80 Ultra'nın 549 euro'dan başlayan fiyatlara sahip olması bekleniyor.

TCL P80 Ultra 256GB: 549 euro

TCL P80 Ultra 512GB: 599 euro

TCL P80 Ultra özellikleri

Ekran: 6,83 inç NxtPaper AMOLED

6,83 inç NxtPaper AMOLED Çözünürlük: 2772 x 1280 piksel, 1.5K

2772 x 1280 piksel, 1.5K Yenileme hızı: 120 Hz

120 Hz Maksimum parlaklık: 3.200 nit

3.200 nit Ekran teknolojisi: NxtPaper AMOLED, dairesel polarizasyon, yansıma azaltma, düşük mavi ışık

NxtPaper AMOLED, dairesel polarizasyon, yansıma azaltma, düşük mavi ışık İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Elite

MediaTek Dimensity 7400 Elite RAM: 8 GB LPDDR5

8 GB LPDDR5 Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 3.1

256 GB / 512 GB UFS 3.1 Arka kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP 3x telefoto/periskop kamera + 8 MP ultra geniş açı

50 MP ana kamera + 50 MP 3x telefoto/periskop kamera + 8 MP ultra geniş açı Ön kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 5.800 mAh

5.800 mAh Şarj: 45W kablolu

45W kablolu Max Ink Mode: 26 güne kadar bekleme, 7 güne kadar okuma süresi

26 güne kadar bekleme, 7 güne kadar okuma süresi Gövde: Alüminyum çerçeve

Alüminyum çerçeve Dayanıklılık: IP68, MIL-STD-810H

IP68, MIL-STD-810H İşletim sistemi: Android 16

Android 16 Güncelleme desteği: 4 büyük Android güncellemesi + 7 yıl güvenlik güncellemesi

4 büyük Android güncellemesi + 7 yıl güvenlik güncellemesi Renkler: Midnight Blue, Sunlit Gold

TCL P80 ve P80 Pro özellikleri

TCL P80 Pro ise, TCL P80 Ultra ile temelde aynı telefon. Tek farkı çift kameraya sahip olması. Bu kameralar arasında 50 MP 1/1.56” ana kamera (OIS destekli) ve 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor, ancak 3x periskop lens yok. TCL P80 ise, P80 Pro ile yine benzer özellikleri korurken NxtPaper teknolojisi yerine standart AMOLED ekranla geliyor.

Ayrıca temel depolama alanı 128 GB, maksimum yapılandırması ise 256 GB olacak. Ultra'dan farklı olarak, P80 ve P80 Pro yalnızca 3 işletim sistemi güncellemesi ve aynı 7 yıllık güvenlik yamalarını alacak.

TCL P80 ve TCL P80 Pro fiyatı

TCL P80 Pro, 429 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. TCL P80 ise 349 euro fiyat etiketiyle geliyor.

TCL P80 Pro 256GB: 429 euro

TCL P80 Pro 512GB: 499 euro

TCL P80 128GB: 349 euro

TCL P80 256GB: 379 euro

TCL P80 Pro

Ekran: 6,83 inç NxtPaper AMOLED

6,83 inç NxtPaper AMOLED Ekran teknolojisi: NxtPaper, farklı görüntüleme modları ve NxtPaper Key

NxtPaper, farklı görüntüleme modları ve NxtPaper Key İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Elite

MediaTek Dimensity 7400 Elite Batarya: 5.800 mAh

5.800 mAh Şarj: 45W kablolu

45W kablolu Arka kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı Telefoto kamera: Bulunmuyor

Bulunmuyor İşletim sistemi: Android 16

Android 16 Güncelleme desteği: 3 büyük Android güncellemesi + 7 yıl güvenlik güncellemesi

TCL P80

Ekran: 6,83 inç AMOLED

6,83 inç AMOLED NxtPaper: Bulunmuyor

Bulunmuyor İşlemci: MediaTek Dimensity 7300 Elite

MediaTek Dimensity 7300 Elite Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Şarj: Belirtilmedi

Belirtilmedi Arka kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı İşletim sistemi: Android 16

Android 16 Güncelleme desteği: 3 büyük Android güncellemesi + 7 yıl güvenlik güncellemesi

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TCL'in yeni telefonları P80, P80 Pro ve P80 Ultra tanıtıldı!

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