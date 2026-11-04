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    TCL, kağıt hissi sunan NXTPAPER teknolojisini telefonlara taşıyor

    TCL, yansıma ve parmak izi önleyici kaplamalarla geliştirilen NXTPAPER ekran teknolojisini yeni telefon ve tabletlerine taşıdı. Yeni modeller, kağıt benzeri okuma deneyimini hedefliyor.

    TCL, kağıt hissi sunan NXTPAPER teknolojisini telefonlara taşıyor Tam Boyutta Gör
    TCL, akıllı telefon ve tabletlerde daha konforlu bir görüntüleme deneyimi sunmak amacıyla geliştirdiği NXTPAPER ekran teknolojisini yeni ürünleriyle genişletiyor. Yansıma, parlama ve parmak izini azaltmaya yönelik özel kaplamalar kullanan teknoloji, geleneksel ekranların renkli ve akıcı görüntüleme avantajlarını korurken kağıt benzeri bir okuma deneyimi sunmayı amaçlıyor.

    Kaçıranlar için TCL'nin kendi geliştirdiği NXTPAPER teknolojisi, ekran panelini özel 3A Crystal Shield Glass ile bir araya getiriyor. Üç farklı kaplama katmanından oluşan bu cam, yansıma, parlama ve parmak izi oluşumunu azaltmaya odaklanıyor. Böylece özellikle uzun süre metin okuyan kullanıcılar için daha doğal ve rahat bir görüntüleme deneyimi hedefleniyor.

    Teknoloji, e-kitap okuyucularda kullanılan e-mürekkep ekranlardan farklı olarak video izleme ve renkli içerik görüntüleme gibi özellikleri de koruyor. TCL, bu yaklaşımıyla kullanıcıların tek bir cihaz üzerinden hem geleneksel ekran deneyiminden hem de kağıda yakın bir görüntüleme modundan yararlanmasını amaçlıyor.

    TCL Note A1 NXTPAPER özellikleri

    TCL'nin yeni tabletlerinden Note A1 NXTPAPER, not alma ve çizim odaklı bir cihaz olarak konumlandırılıyor. Modelde 11,5 inç büyüklüğünde, 2.2K çözünürlüklü NXTPAPER ekran bulunuyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla gelen tablet, 8.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip. Yaklaşık 500 gram ağırlığındaki cihaz, düşük gecikmeli T-Pen Pro kalem desteği de sunuyor. Dokunsal geri bildirim özelliğine sahip kalem, yazı yazarken kağıt üzerindeki kalem hissini taklit etmeyi amaçlıyor.

    TCL P80 Ultra, 120Hz AMOLED ekranla geliyor

    Akıllı telefon tarafındaki yeni model ise TCL P80 Ultra. Telefon, 6,83 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızlı NXTPAPER AMOLED ekran taşıyor. Kullanıcılar, ekranı kağıt benzeri bir görüntüleme deneyimi sunan okuma moduna geçirebiliyor. Bu modun aynı zamanda enerji tüketimini azaltarak pil ömrünü birkaç güne kadar uzatabildiği belirtiliyor.

    Telefon, MediaTek Dimensity 7400 Elite işlemcisinden güç alıyor. 8 GB genişletilebilir RAM ve 512 GB depolama alanına sahip cihazda Google Gemini desteği de bulunuyor. Kamera tarafında 50 megapiksel ana kameraya ek olarak 3x optik yakınlaştırma sunan telefoto kamera yer alıyor. TCL P80 Pro ise Ultra modelinin daha uygun fiyatlı alternatifi olarak konumlandırılıyor. Bu modelde telefoto kamera bulunmuyor ve standart 50 megapiksel kamera tercih ediliyor.

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    Şirket ayrıca not alma ve çizim gibi özelliklere odaklanmayan daha uygun fiyatlı NXTPAPER tablet seçenekleri de sunuyor. Yeni ürünlerin Türkiye satış tarihi ve fiyatları hakkında ise henüz bilgi paylaşılmadı.

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