Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TCL Note A1 NXTPAPER tanıtıldı: E Ink olmadan "kağıt hissi"

    TCL, E Ink yerine NXTPAPER ekran kullanan yeni not alma ve okuma tableti Note A1'i tanıttı. Renkli ekran, kalem desteği ve AI odaklı özellikler tek çatıda toplanıyor.

    TCL Note A1 NXTPAPER tanıtıldı: E Ink olmadan 'kağıt hissi' Tam Boyutta Gör
    TCL, dikkat dağıtmayan okuma ve not alma cihazlarına yönelik yaklaşımını yeni Note A1 NXTPAPER modeliyle genişletiyor. Amazon'un renkli Kindle Scribe hamlesinin ardından tanıtılan cihaz, E Ink yerine TCL'nin kağıt hissi sunan özel NXTPAPER LCD teknolojisini kullanıyor.

    E Ink olmadan "kağıt hissi"

    TCL Note A1 NXTPAPER, 11.5 inç boyutunda "NXTPAPER Pure" adını taşıyan renkli bir ekranla geliyor. 2200 x 1440 çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan bu panel, klasik E Ink çözümlerine kıyasla daha net görüntü ve daha akıcı bir kullanım hedefliyor. TCL'ye göre bu yapı, hem uzun süreli okuma hem de yoğun not alma senaryolarında göz yorgunluğunu sınırlamayı amaçlıyor.

    Note A1 NXTPAPER, TCL T-Pen Pro kalem ile kutudan çıkacak. Donanım tarafında ise sekiz adet dahili mikrofon yer alıyor. Bu mikrofonlar, ses kaydı ve konuşma metne dönüştürme gibi özellikler için destekleniyor. Ayrıca belgeleri taramak için 13MP kamera, 8.000 mAh batarya ve 256 GB dahili depolama alanı sunulmuş. Bulut tarafında Google Drive ve Microsoft OneDrive gibi servislerle entegrasyon da mevcut.

    TCL Note A1 NXTPAPER tanıtıldı: E Ink olmadan 'kağıt hissi' Tam Boyutta Gör
    Note A1 NXTPAPER, TCL'nin önceki NXTPAPER tabletlerinden farklı olarak multimedya tüketimini ikinci plana atıyor. Şirket, cihazı doğrudan üretkenlik odaklı bir araç olarak konumlandırıyor. Android işletim sistemiyle çalışan tabletin Play Store erişimi henüz netlik kazanmış değil. Ancak yapay zekâ tarafında gerçek zamanlı çeviri, el yazısı düzeltme ve yazılan notları organize etmeye yönelik çeşitli AI tabanlı araçlar bulunuyor.

    TCL Note A1 NXTPAPER şu anda Kickstarter üzerinden ön siparişe açılmış durumda. Cihazın resmi satış fiyatı 549 dolar olarak belirlenirken, Şubat ayı sonunda genel satışa sunulması planlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vestel tv yazılım indir bugatti türkiye'de kaç tane var nissan note 1.6 tekna otomatik yorumları fiorino teyp kodu nerede yazar pendikten ümraniye ye nasil gidilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Exa Trend3 C3
    Exa Trend3 C3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum