TCL Note A1 NXTPAPER tanıtıldı: E Ink olmadan "kağıt hissi"

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör TCL, dikkat dağıtmayan okuma ve not alma cihazlarına yönelik yaklaşımını yeni Note A1 NXTPAPER modeliyle genişletiyor. Amazon'un renkli Kindle Scribe hamlesinin ardından tanıtılan cihaz, E Ink yerine TCL'nin kağıt hissi sunan özel NXTPAPER LCD teknolojisini kullanıyor.

E Ink olmadan "kağıt hissi"

TCL Note A1 NXTPAPER, 11.5 inç boyutunda "NXTPAPER Pure" adını taşıyan renkli bir ekranla geliyor. 2200 x 1440 çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan bu panel, klasik E Ink çözümlerine kıyasla daha net görüntü ve daha akıcı bir kullanım hedefliyor. TCL'ye göre bu yapı, hem uzun süreli okuma hem de yoğun not alma senaryolarında göz yorgunluğunu sınırlamayı amaçlıyor.

Note A1 NXTPAPER, TCL T-Pen Pro kalem ile kutudan çıkacak. Donanım tarafında ise sekiz adet dahili mikrofon yer alıyor. Bu mikrofonlar, ses kaydı ve konuşma metne dönüştürme gibi özellikler için destekleniyor. Ayrıca belgeleri taramak için 13MP kamera, 8.000 mAh batarya ve 256 GB dahili depolama alanı sunulmuş. Bulut tarafında Google Drive ve Microsoft OneDrive gibi servislerle entegrasyon da mevcut.

Tam Boyutta Gör Note A1 NXTPAPER, TCL'nin önceki NXTPAPER tabletlerinden farklı olarak multimedya tüketimini ikinci plana atıyor. Şirket, cihazı doğrudan üretkenlik odaklı bir araç olarak konumlandırıyor. Android işletim sistemiyle çalışan tabletin Play Store erişimi henüz netlik kazanmış değil. Ancak yapay zekâ tarafında gerçek zamanlı çeviri, el yazısı düzeltme ve yazılan notları organize etmeye yönelik çeşitli AI tabanlı araçlar bulunuyor.

Lenovo'dan ekranı dışa doğru yuvarlanan dizüstü bilgisayar 1 gün önce eklendi

TCL Note A1 NXTPAPER şu anda Kickstarter üzerinden ön siparişe açılmış durumda. Cihazın resmi satış fiyatı 549 dolar olarak belirlenirken, Şubat ayı sonunda genel satışa sunulması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

TCL Note A1 NXTPAPER tanıtıldı: E Ink olmadan "kağıt hissi"

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: