TCL Note A1 NXTPAPER tanıtıldı: E Ink olmadan "kağıt hissi"

E Ink olmadan "kağıt hissi"
TCL Note A1 NXTPAPER, 11.5 inç boyutunda "NXTPAPER Pure" adını taşıyan renkli bir ekranla geliyor. 2200 x 1440 çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan bu panel, klasik E Ink çözümlerine kıyasla daha net görüntü ve daha akıcı bir kullanım hedefliyor. TCL'ye göre bu yapı, hem uzun süreli okuma hem de yoğun not alma senaryolarında göz yorgunluğunu sınırlamayı amaçlıyor.
Note A1 NXTPAPER, TCL T-Pen Pro kalem ile kutudan çıkacak. Donanım tarafında ise sekiz adet dahili mikrofon yer alıyor. Bu mikrofonlar, ses kaydı ve konuşma metne dönüştürme gibi özellikler için destekleniyor. Ayrıca belgeleri taramak için 13MP kamera, 8.000 mAh batarya ve 256 GB dahili depolama alanı sunulmuş. Bulut tarafında Google Drive ve Microsoft OneDrive gibi servislerle entegrasyon da mevcut.
TCL Note A1 NXTPAPER şu anda Kickstarter üzerinden ön siparişe açılmış durumda. Cihazın resmi satış fiyatı 549 dolar olarak belirlenirken, Şubat ayı sonunda genel satışa sunulması planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: