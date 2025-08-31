TCL dev ekranlı NxtPaper akıllı telefonunu duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

TCL markasının yaklaşık 5 yıldır geliştirdiği ve gözler için daha konforlu bir içerik tüketimi sunan NxtPaper teknolojisi yolculuğuna devam ediyor. Firma IFA 2025 fuarına da farklı ürünler getirecek ancak fuardan önce serinin ilk modeli ön satışa çıktı bile. TCL NxtPaper 60 Ultra 5G devasa ekranı ile segmentte farklılık oluşturmaya çalışacak.

TCL NxtPaper 60 Ultra 5G özellikleri ve fiyatı

7.2 inçlik Full HD+ ekran

4nm Dimensity 7400 yonga seti

12GB RAM

256GB depolama

50MP+50MP 3x+8MP ultra geniş arka kamera

32MP ön kamera

5200mAh batarya

480 Euro

TCL NxtPaper 60 Ultra 5G firmanın en yeni NxtPaper ekran teknolojisini kullanıyor. Daha gelişmiş ve renkli e-mürekkep ekran olarak tanımlayabileceğimiz NxtPaper, mavi ışığı büyük oranda filtreliyor, doğal ışığa yakın okuma deneyimi sunuyor, yüksek tazeleme hızlarına ulaşıyor. Ayrıca kullanım sürelerini de iyileştiriyor.

Android 16 işletim sistemi üzerinde çalışan cihaz 120Hz tazeleme hızına ulaşabiliyor. Kamera paketi OIS ile desteklenirken bataryanın bir günü rahatlıkla çıkarabildiği ifade ediliyor. 5G desteği de olan telefonun kutusunda adaptör mevcut değil. Cihaz ilk olarak Almanya’da piyasaya çıkacak.

