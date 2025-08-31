Giriş
    TCL dev ekranlı NxtPaper akıllı telefonunu duyurdu

    TCL NxtPaper 60 Ultra 5G akıllı telefon modeli gözleri yormayan NxtPaper ekran teknolojisi, OIS destekli arka kamera, tüm günü çıkaran batarya gibi özelliklerle geliyor. 

    TCL NxtPaper 60 Ultra 5G
    TCL markasının yaklaşık 5 yıldır geliştirdiği ve gözler için daha konforlu bir içerik tüketimi sunan NxtPaper teknolojisi yolculuğuna devam ediyor. Firma IFA 2025 fuarına da farklı ürünler getirecek ancak fuardan önce serinin ilk modeli ön satışa çıktı bile. TCL NxtPaper 60 Ultra 5G devasa ekranı ile segmentte farklılık oluşturmaya çalışacak. 

    TCL NxtPaper 60 Ultra 5G özellikleri ve fiyatı

    • 7.2 inçlik Full HD+ ekran
    • 4nm Dimensity 7400 yonga seti
    • 12GB RAM
    • 256GB depolama
    • 50MP+50MP 3x+8MP ultra geniş arka kamera
    • 32MP ön kamera
    • 5200mAh batarya
    • 480 Euro

    TCL NxtPaper 60 Ultra 5G firmanın en yeni NxtPaper ekran teknolojisini kullanıyor. Daha gelişmiş ve renkli e-mürekkep ekran olarak tanımlayabileceğimiz NxtPaper, mavi ışığı büyük oranda filtreliyor, doğal ışığa yakın okuma deneyimi sunuyor, yüksek tazeleme hızlarına ulaşıyor. Ayrıca kullanım sürelerini de iyileştiriyor.

    Android 16 işletim sistemi üzerinde çalışan cihaz 120Hz tazeleme hızına ulaşabiliyor. Kamera paketi OIS ile desteklenirken bataryanın bir günü rahatlıkla çıkarabildiği ifade ediliyor. 5G desteği de olan telefonun kutusunda adaptör mevcut değil. Cihaz ilk olarak Almanya’da piyasaya çıkacak. 

