TCL dev ekranlı NxtPaper akıllı telefonunu duyurdu

TCL NxtPaper 60 Ultra 5G özellikleri ve fiyatı
- 7.2 inçlik Full HD+ ekran
- 4nm Dimensity 7400 yonga seti
- 12GB RAM
- 256GB depolama
- 50MP+50MP 3x+8MP ultra geniş arka kamera
- 32MP ön kamera
- 5200mAh batarya
- 480 Euro
TCL NxtPaper 60 Ultra 5G firmanın en yeni NxtPaper ekran teknolojisini kullanıyor. Daha gelişmiş ve renkli e-mürekkep ekran olarak tanımlayabileceğimiz NxtPaper, mavi ışığı büyük oranda filtreliyor, doğal ışığa yakın okuma deneyimi sunuyor, yüksek tazeleme hızlarına ulaşıyor. Ayrıca kullanım sürelerini de iyileştiriyor.
Android 16 işletim sistemi üzerinde çalışan cihaz 120Hz tazeleme hızına ulaşabiliyor. Kamera paketi OIS ile desteklenirken bataryanın bir günü rahatlıkla çıkarabildiği ifade ediliyor. 5G desteği de olan telefonun kutusunda adaptör mevcut değil. Cihaz ilk olarak Almanya'da piyasaya çıkacak.