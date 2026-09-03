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    TCL Tab A1 NxtPaper gözleriniz için geliyor

    TCL Tab A1 NxtPaper tablet modelinde 11 inçlik NxtPaper LCD ekran, Helio G100 yonga seti, 8000mAh batarya, 6.2mm kalınlık değeri gibi özellikler yer alıyor.     

    TCL Tab A1 NxtPaper Tam Boyutta Gör
    TCL markasının göz sağlığını korumak ve gerçek bir kâğıt hissiyatı vermek için geliştirdiği NxtPaper teknolojisi yoluna tam gaz devam ediyor. TCL Tab A1 NxtPaper tablet modeli kullanıcı odaklı özellikleriyle geliyor.

    TCL Tab A1 NxtPaper özellikleri ve fiyatı

    11 inçlik NxtPaper LCD ekranında 2.1K çözünürlük sunan tablet modeli 90Hz tazeleme hızına sahip. NxtPaper teknolojisi doğal ışığı emisyon-yansıtma-kırılma yöntemi ile simüle ediyor ve doğal ışıkta kitap okuma deneyimine benzer bir görsel efekt üretiyor. Adaptif Renk Sıcaklığı zamana ve ortam ışığına göre renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlarken yüksek yenileme hızları ve DC karartma özelliği sunuluyor.

    Helio G100 yonga setinden gücünü alan modelde 6GB RAM ve 128GB depolama kullanılmış. 8000mAh batarya olmasına rağmen sadece 6.2mm kalınlığında. TCL Tab A1 NxtPaper modeli 250$ fiyat etiketine sahip. Çocuk kılıfı, kalem ve taşıma standı dahil olan özel sürüm ise 300$ olarak satılacak.

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