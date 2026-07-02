TCL Türkiye Genel Müdürü açıkladı: "2028’de Türkiye’de 1 numara olacağız"

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Tam Boyutta Gör Türkiye’deki yatırımlarına tam gaz devam ediyor. TCL, geçtiğimiz haftalarda Türkiye’deki lansmanında 2026 model yeni nesil SQD-Mini LED televizyon ailesini tanıttı ve satışa sundu. Yeni ürün ailesi; amiral gemisi sınıfında C8L, orta-üst segmentte C7L ve fiyat-performans odaklı Q7D Pro modellerinden oluşuyor.

TCL’in Türkiye’deki geleceğini TCL Electronics Türkiye, Levant ve Kafkasya Genel Müdürü Timo Xu’ya sorduk. Lansmanda röportaj teklifimizi kabul eden Timo Xu, şirketin Türkiye hedeflerinden servis ağına, panel üretiminden yeni ekran teknolojilerine kadar merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Tam Boyutta Gör

Soru: TCL, Türkiye pazarına ne zaman girdi ve şu anda tüm illeri ve ilçeleri kapsayan bir servis ağına sahip misiniz? Bir TCL televizyon satın alırsam kurulum için günlerce beklemek zorunda kalacak mıyım?

TCL Türkiye Genel Müdürü Timo Xu: TCL, Bilkom ile yaptığı ortaklık sayesinde Eylül 2020’de Türkiye televizyon pazarına girdi. Büyüyen operasyonlarımızın ardından 2024 yılında TCL Türkiye ofisini kurarak yerel yapılanmamızı ve pazara olan bağlılığımızı daha da güçlendirdik.

Bugün odağımız yalnızca yenilikçi ürünler sunmanın ötesine geçiyor; aynı zamanda müşterilerimize mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunmaya da büyük önem veriyoruz. Türkiye'nin 81 ilinin tamamını kapsayan yetkili servis ağımız bulunuyor ve televizyonlarımız için ücretsiz kurulum hizmeti sunuyoruz.

Müşterilerimiz bir TCL televizyon satın aldığında, kurulum işlemi genellikle çok kısa bir süre içerisinde tamamlanıyor. Böylece yeni televizyonlarının keyfini hızlı ve rahat bir şekilde çıkarmaya başlayabilirler. Hızlı, sorunsuz ve güvenilir satış sonrası deneyim sunmak önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Türkiye, TCL için stratejik öneme sahip bir pazar. Bu nedenle ülke genelindeki varlığımızı daha da güçlendirmek amacıyla hem ticari faaliyetlerimize hem de servis altyapımıza yatırım yapmayı sürdüreceğiz.

TCL bugün Türkiye televizyon pazarında nasıl bir konumda? 2026 yılı sonu için hedefiniz nedir?

TCL bugün dünyanın en büyük televizyon üreticilerinden biri ve küresel ölçekte önde gelen teknoloji şirketlerinden biridir. Türkiye, TCL için stratejik öneme sahip bir pazardır. 2024 yılında TCL Türkiye ofisinin kurulması önemli bir kilometre taşı oldu ve pazara yatırım yapma, iş ortaklarımızı destekleme ve Türk tüketicilerine daha etkin hizmet sunma konusundaki uzun vadeli kararlılığımızı ortaya koydu.

TCL C7L SQD-Mini LED TV İnceleme 1 hf. önce eklendi

Odak noktamız, en yeni ekran teknolojilerini ve premium kullanıcı deneyimini daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getirmek. Mini LED, QD-Mini LED ve bugün tanıttığımız yeni nesil SQD-Mini LED gibi yeniliklerle gelişmiş görüntü kalitesini ve üst düzey özellikleri farklı pazar segmentlerindeki daha fazla tüketiciyle buluşturmaya devam ediyoruz.

2026 yılı sonuna kadar hedefimiz, büyümemizi hızlandırarak, tüketici farkındalığını artırarak ve üstün ürünlerle satış sonrası hizmet sunmaya devam ederek TCL'nin Türkiye'nin önde gelen televizyon markaları arasındaki konumunu daha da güçlendirmektir. Daha uzun vadede ise hedefimiz, 2028 yılı itibarıyla Türkiye televizyon pazarının bir numaralı markası olmaktır. Teknolojiye, inovasyona, yerel operasyonlara ve müşteri deneyimine yaptığımız yatırımların bu vizyonu gerçekleştirmemizde kilit rol oynayacağına inanıyoruz.

TCL kendi ekran panellerini üretiyor mu?

Evet. Sektördeki en büyük avantajlarımızdan biri, televizyonun en kritik bileşenlerinden biri olan ekran panellerinin önemli üreticilerinden biri olmamızdır. Hatta TCL, kendi LCD panel fabrikasına sahip tek küresel televizyon markasıdır.

Bu sayede televizyonlarımızda kullanılan panel teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretim süreçlerinde önemli bir uzmanlığa ve daha yüksek kontrol seviyesine sahibiz. Sonuç olarak yeni teknolojileri daha hızlı geliştirebiliyor, görüntü kalitesini sürekli iyileştirebiliyor ve gelişmiş teknolojileri tüketicilere son derece rekabetçi fiyatlarla sunabiliyoruz.

TCL yalnızca bir televizyon markası değildir. Biz, modern televizyonların temelini oluşturan ekran teknolojilerini geliştiren ve üreten bir teknoloji şirketiyiz. Bu dikey entegre yapı sayesinde inovasyona daha etkili şekilde yön verebiliyor ve dünya genelindeki tüketicilere premium bir izleme deneyimi sunabiliyoruz.

Ürün arıza oranları ve servis talepleriyle ilgili bir oran paylaşabilir misiniz?

TCL olarak hedefimiz, tüm müşterilerimize en iyi tüketici ve satış sonrası deneyimini sunmaktır. Karşılaşılan sorunun türü ne olursa olsun, herhangi bir müşterimizin desteğe ihtiyaç duyması halinde temel hedefimiz ilk teması 24 saat içinde gerçekleştirmektir. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) stratejimizi de tüm iç ve dış paydaşlarımızla birlikte bu anlayış doğrultusunda yönetmeye çalışıyoruz.

Bugün SQD-Mini LED televizyonlarla tanıştık. Bu yeni teknolojiyi standart QD-Mini LED teknolojisinden ayıran en büyük fark nedir?

Tam Boyutta Gör SQD-Mini LED'i, QD-Mini LED teknolojisinin bir sonraki evrimi olarak tanımlayabiliriz. Buradaki "S", "Super" anlamına geliyor ve görüntü kalitesinin üç temel unsurunda; arka aydınlatma, kuantum noktalar ve ekran panelinde aynı anda gerçekleştirilen iyileştirmeleri temsil ediyor.

Standart QD-Mini LED televizyonlar gelişmiş Mini LED arka aydınlatma sayesinde hâlihazırda üstün parlaklık ve kontrast sunarken, TCL SQD-Mini LED tüm ekran sistemini kapsayan kapsamlı bir geliştirmeyi ifade ediyor. TCL'nin en yeni Super Quantum Dot teknolojisini, geliştirilmiş yüksek renk saflığına sahip ekran katmanını ve gelişmiş panel yeniliklerini bir araya getirerek daha geniş renk gamı, daha yüksek renk doğruluğu, daha tutarlı renk performansı, daha yüksek parlaklık ve daha hassas ışık kontrolü sunuyor.

Bu bütünsel yaklaşım sayesinde daha zengin ancak daha doğal görünen renkler, daha derin kontrast, gelişmiş HDR performansı ve özellikle parlak ve karanlık alanların aynı sahnede yer aldığı içeriklerde daha ince detaylar elde ediliyor. Ayrıca her tür içerikte daha tutarlı renk üretimi ve daha rafine bir görüntü kalitesi sağlanıyor.

Kısacası Mini LED bir arka aydınlatma teknolojisidir. SQD-Mini LED ise arka aydınlatmayı, kuantum nokta katmanını ve paneli birlikte geliştiren, aynı anda üstün renk, parlaklık ve kontrast elde edilmesini sağlayan bütüncül bir ekran çözümüdür. Büyük ekran deneyiminde hiçbir ödün vermek istemeyen tüketiciler için SQD-Mini LED, bugün sunulan en kapsamlı görüntü kalitesi çözümlerinden birini sunmaktadır.

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