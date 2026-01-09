Giriş
    TCL, yeni 5G ve WiFi 7 router ürünlerini tanıttı

    TCL, CES 2026 kapsamında 5G Mobile WiFi P50 ve WiFi Router BE36 modellerini tanıttı. Yeni ürünler, mobil kullanım ve ev ağı tarafında yüksek hız ve çoklu bağlantı desteğine odaklanıyor.

    TCL, yeni 5G ve WiFi 7 router ürünlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    TCL, CES 2026'da mobil ve ev interneti tarafını hedefleyen yeni bağlantı ürünlerini tanıttı. TCL 5G Mobile WiFi P50 ve TCL WiFi Router BE36, en yeni Wi-Fi 7 standartlarını destekliyor ve hem hareket halindeki kullanıcıları hem de çok sayıda cihazın bağlı olduğu ev ağlarını hedefliyor.

    TCL 5G Mobile WiFi P50

    TCL 5G Mobile WiFi P50, markanın mmWave destekli ilk 5G mobil hotspot modeli olma özelliğini taşıyor. Cihaz, mmWave ve Sub-6GHz bantlarını kapsayan tam spektrum 5G desteği sunuyor ve teorik olarak 3,97 Gbps indirme hızına ulaşabiliyor. Wi-Fi 7 desteğiyle birlikte üç bant üzerinden 5,8 Gbps'ye kadar kablosuz bağlantı sağlayan P50, aynı anda 64 cihaza kadar bağlantıyı destekliyor.

    5.000 mAh kapasiteli bataryasıyla yaklaşık 12 saatlik kullanım süresi sunan cihaz, hızlı kablolu şarjın yanı sıra kablosuz şarj desteği de sunuyor. P50'nin dikkat çeken özelliklerinden biri de taşınabilir powerbank olarak kullanılabilmesi. Üzerinde yer alan 2,4 inç dokunmatik ekran, veri kullanımı, bağlı cihazlar ve ağ durumu gibi bilgilerin doğrudan takip edilmesine imkân tanıyor. Ayrıca Gigabit Ethernet portu sayesinde kablolu bağlantı seçeneği de sunuluyor.

    TCL WiFi Router BE36

    Ev kullanıcılarını hedefleyen TCL WiFi Router BE36 ise Wi-Fi 7 destekli bir yönlendirici. Çift bant üzerinden 3,6 Gbps'ye kadar hız sunan model, 3T3R anten yapısı sayesinde özellikle 5 GHz kapsama alanını güçlendirmeyi hedefliyor. Router, aynı anda 512 cihaza kadar bağlantı desteği sunuyor. Öte yandan BE36, EasyMesh R6 desteği sayesinde birden fazla router ile mesh ağ kurulmasına olanak tanıyor.

    TCL, yeni 5G ve WiFi 7 router ürünlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Güvenlik tarafında ise kötü amaçlı yazılım koruması, anomali tespiti, brute-force saldırı savunması ve akıllı ev güvenliği gibi özellikleri mevcut. Router, PPTP, L2TP ve IPSec gibi VPN protokollerini desteklerken, oyun odaklı kullanıcılar için bant genişliğini optimize eden bir hızlandırma modu da sunuyor. Yüksek hızlı kablolu bağlantı için 2.5GE Ethernet portu da cihazda yer alıyor.

    TCL, CES 2026'da bu ürünlerin yanı sıra RayNeo Air 4 Pro AR gözlüğü, NxtPaper 70 Pro ve X11L SQD-Mini LED TV serisini de tanıtarak bağlantıdan görüntü teknolojilerine uzanan geniş bir ürün yelpazesi sergilemiş oldu. 5G Mobile WiFi P50 ve WiFi Router BE36'nın çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz paylaşılmadı.

