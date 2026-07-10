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    TCL, yeni QD-Mini Led oyuncu monitörünü tanıttı: İşte özellikleri

    TCL, oyunculara yönelik yeni 27C2A monitörünü tanıttı. 4K 160Hz ve FHD 320Hz arasında geçiş yapabilen model, Mini LED paneli, HDR 1000 sertifikası ve 1.196 bölgesel karartma sunuyor.

    TCL, yeni QD-Mini Led oyuncu monitörünü tanıttı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    TCL, oyunculara yönelik yeni 27C2A Mini LED monitörünü Çin'de tanıttı. Yaklaşık 338 dolar fiyat etiketiyle listelenen model, tek bir ekranda hem yüksek çözünürlük hem de yüksek yenileme hızı isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

    TCL 27C2A neler sunuyor?

    27 inç büyüklüğündeki monitör, varsayılan olarak 3840 x 2160 piksel (4K) çözünürlükte 160Hz yenileme hızı sunuyor. Kullanıcılar dilediklerinde ekranı 1920 x 1080 çözünürlükte 320Hz moduna geçirebiliyor. Monitörde 1.196 bölgesel karartma (local dimming) bölgesi bulunan Mini LED panel kullanılıyor. Ekran 1.200 nit tepe parlaklık değerine ulaşırken DisplayHDR 1000 sertifikasına sahip.

    Ayrıca 10 bit renk derinliği, %99 DCI-P3 ve %99 sRGB renk gamut kapsamı sunuyor. Fabrika çıkışında Delta E <2 kalibrasyonuyla gelen model, renk doğruluğu odaklı kullanım senaryolarını da hedefliyor. TCL, monitörün 1 ms GtG tepki süresine sahip olduğunu belirtirken, hareket netliği modunda bu değerin 0,2 ms seviyesine kadar düşebildiğini duyurdu. Model ayrıca AMD FreeSync Premium desteği sunuyor ve G-SYNC Compatible desteğine sahip.

    Bağlantı tarafında iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve kulaklık çıkışı yer alıyor. Ergonomik stand ise 125 mm yükseklik ayarı, eğim, sağa-sola dönüş ve 90 derece pivot desteği sunuyor. Monitör aynı zamanda VESA montaj standardını da destekliyor.

    TCL, monitörün bazı yazılım özelliklerinin daha sonra OTA güncellemesiyle ekleneceğini açıkladı. Şimdilik yalnızca Çin'de satışa sunulan 27C2A modelinin önümüzdeki süreçte küresel pazara da ulaşması muhtemel.

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