TDK açıkladı: 2025 yılının kelimesi "Dijital Vicdan"

Tam Boyutta Gör Türk Dil Kurumu (TDK), 2024 yılında ilk kez başlattığı “Yılın Kelimesi/Kavramı” uygulamasını bu sene de devam ettirdi. 2025 yılının kelimesi/Kavramı duyuruldu.

2025 Yılının Kelimesi/Kavramı: “Dijital Vicdan”

TDK tarafından yürütülen çalışma ile “2025 Yılının Kelimesi/Kavramı” için 5 aday belirlendi. TDK’nin web sitesinden online anket başlatıldı ve halkın oylarıyla yılın kelimesi/kavramı olarak “Dijital Vicdan” seçildi.

2025 Yılının Kelimesi/Kavramı için halkın oylamasına sunulan kelimeler:

Dijital Vicdan : Gerçek hayatta sorumluluk almayıp sosyal medyadaki paylaşım veya beğenilerle vicdanı rahatlatma eylemi.

: Gerçek hayatta sorumluluk almayıp sosyal medyadaki paylaşım veya beğenilerle vicdanı rahatlatma eylemi. Vicdani Körlük : Birey ve toplumların ağır zulüm karşısında ahlaki duyarlılıklarını yitirerek kayıtsızlaşması.

: Birey ve toplumların ağır zulüm karşısında ahlaki duyarlılıklarını yitirerek kayıtsızlaşması. Çorak : Kısır toprak anlamındaki kelime; manevi dünyadan küresel ısınma kaynaklı susuzluğa kadar geniş kapsamlıdır.

: Kısır toprak anlamındaki kelime; manevi dünyadan küresel ısınma kaynaklı susuzluğa kadar geniş kapsamlıdır. Eylemsiz Merhamet : İyi niyete rağmen duygusal farkındalık ile sorumluluk alma arasındaki boşluğu görünür kılan ifade.

: İyi niyete rağmen duygusal farkındalık ile sorumluluk alma arasındaki boşluğu görünür kılan ifade. Tek Tipleşme: Bireylerin dili, düşünce, estetik ve mekân tercihleri açısından birbirine benzemesi durumu.

2024 Yılının Kelimesi/Kavramı: “Kalabalık Yalnızlık”

Yılın Kelimesi/Kavramı etkinliği ilk kez geçen sene başlamıştı. 2024 yılında yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı halk oylamasında “2024 Yılının Kelimesi/Kavramı” olarak “Kalabalık Yalnızlık” kavramı seçilmişti.

