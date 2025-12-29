Giriş
    TDK açıkladı: 2025 yılının kelimesi "Dijital Vicdan"

    Türk Dil Kurumu tarafından başlatılan oylama sonucunda 2025 yılının kelimesi “Dijital vicdan” olarak seçildi. 2025 yılın kelimesini halk seçti.                    

    TDK açıkladı: 2025 yılının kelimesi 'Dijital Vicdan' Tam Boyutta Gör
    Türk Dil Kurumu (TDK), 2024 yılında ilk kez başlattığı “Yılın Kelimesi/Kavramı” uygulamasını bu sene de devam ettirdi. 2025 yılının kelimesi/Kavramı duyuruldu.

    2025 Yılının Kelimesi/Kavramı: “Dijital Vicdan”

    TDK tarafından yürütülen çalışma ile “2025 Yılının Kelimesi/Kavramı” için 5 aday belirlendi. TDK’nin web sitesinden online anket başlatıldı ve halkın oylarıyla yılın kelimesi/kavramı olarak “Dijital Vicdan” seçildi.

    2025 Yılının Kelimesi/Kavramı için halkın oylamasına sunulan kelimeler:

    • Dijital Vicdan: Gerçek hayatta sorumluluk almayıp sosyal medyadaki paylaşım veya beğenilerle vicdanı rahatlatma eylemi.
    • Vicdani Körlük: Birey ve toplumların ağır zulüm karşısında ahlaki duyarlılıklarını yitirerek kayıtsızlaşması.
    • Çorak: Kısır toprak anlamındaki kelime; manevi dünyadan küresel ısınma kaynaklı susuzluğa kadar geniş kapsamlıdır.
    • Eylemsiz Merhamet: İyi niyete rağmen duygusal farkındalık ile sorumluluk alma arasındaki boşluğu görünür kılan ifade.
    • Tek Tipleşme: Bireylerin dili, düşünce, estetik ve mekân tercihleri açısından birbirine benzemesi durumu.

    2024 Yılının Kelimesi/Kavramı: “Kalabalık Yalnızlık”

    Yılın Kelimesi/Kavramı etkinliği ilk kez geçen sene başlamıştı. 2024 yılında yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı halk oylamasında “2024 Yılının Kelimesi/Kavramı” olarak “Kalabalık Yalnızlık” kavramı seçilmişti.

