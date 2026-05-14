    Team Group, 1.1V 8000 MT/s hız sunan DDR5 kitlerini duyurdu

    Team Group, 1.1V gibi düşük bir voltajda 8000 MT/s hız sunabilen yeni DDR5 bellek kitlerini tanıttı. Yeni Elite ve Elite Plus serisi, yüksek frekanslı RAM'lerde güç tüketimini düşürecek.

    Team Group, yüksek frekanslı DDR5 bellek pazarına yönelik yeni Elite ve Elite Plus serisi RAM kitlerini duyurdu. Şirketin yeni bellek modülleri, yalnızca 1.1V çalışma voltajıyla 8000 MT/s hıza ulaşabiliyor. Üstelik belleklerin zamanlama değeri CL56 olarak paylaşıldı ve daha düşük rakamlara ulaşabilecek.

    Team Group, 8000 MT/s yeni DDR5 kitlerini tanıttı

    Kaçıranlar için daha önce 6000 ve 6400 MT/s seviyesinde olan DDR5 kitleri günümüzde 8000 MT/s seviyesine çıkmaya başladı. Ancak bu hızlara ulaşabilen birçok performans odaklı RAM modeli genellikle 1.35V ila 1.4V arasında çalışan yüksek voltaj değerlerine ihtiyaç duyuyor. Team Group ise JEDEC standart voltaj seviyesi olan 1.1V ile aynı frekans seviyesine ulaşmayı başarmış durumda.

    Şirketin açıklamasına göre yeni Elite ve Elite Plus DDR5 kitleri, yüksek frekanslı geleneksel DDR5 modüllerine kıyasla daha iyi sinyal bütünlüğü sunuyor. Ayrıca belleklerin gerçek iş yükleri altında kararlı şekilde çalıştığı belirtiliyor.

    Teknik tarafta ise bellekler CL56-56-56-128 gecikme değerleriyle geliyor. Zamanlamalar oldukça gevşek olsa da, düşük çalışma voltajı sayesinde daha yüksek enerji verimliliği ve daha düşük ısı üretimi sağlanabiliyor. Team Group, yeni DDR5 kitlerinin özellikle masaüstü sistemlerde "öğrenme", üretkenlik ve eğlence odaklı iş yükleri için optimize edildiğini söylüyor. İlk etapta hem Elite DDR5-8000 hem de Elite Plus DDR5-8000 modelleri 2x16 GB kapasite seçenekleriyle satışa çıkacak.

    Şirket henüz daha yüksek kapasiteli sürümler hakkında detay paylaşmış değil. Ancak ilerleyen dönemde farklı kapasite seçeneklerinin de sunulması bekleniyor. Team Group'un yeni DDR5 bellek kitleri, Haziran 2026 itibarıyla Kuzey Amerika pazarında satışa sunulacak. Daha sonrasında ise globale ulaşması bekleniyor.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

