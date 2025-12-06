TeamGroup, flaş disk boyutunda mini SSD'sini duyurdu: 4 TB kapasite ve 4000 MB/s hız

TeamGroup PD40 Mini özellikleri
Cihaz, USB4 Type-C bağlantısıyla 40 Gbps’e kadar bant genişliğiyle, sıralı yazma hızlarında 3500 MB/s’ye ulaşaibliyor. 1 TB, 2 TB ve 4 TB kapasiteli modellerle gelen SSD’nin kutusunda bir adet Type-C - Type-C kablo bulunuyor. Ayrıca USB 3.2 ve USB 2.0 arabirimleriyle geri uyumluluk da sunuluyor.
Cihaz IP54 seviyesinde toz ve su sıçramalarına dayanıklılık sunuyor. Type-C portu için eklenen silikon kapak da toz ve sıvı girişine karşı ek koruma sağlıyor. Tüm bunlar, ürünün günlük kullanımda sağlamlığını artırmayı amaçlıyor.
PD40 Mini; Windows XP ve sonrası, macOS 10.6 ve sonrası ile Linux 2.6 ve üzeri sürümlerle uyumlu olarak çalışıyor. TeamGroup, ürün için 5 yıllık sınırlı garanti sunuyor.
