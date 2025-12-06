TeamGroup, flaş disk boyutunda mini SSD'sini duyurdu: 4 TB kapasite ve 4000 MB/s hız

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör TeamGroup, USB4 destekli ve 4000 MB/s’ye kadar okuma hızlarına ulaşabilen kompakt PD40 Mini isimli taşınabilir SSD modelini duyurdu. Hem profesyonelleri hem de hızlı ve dayanıklı bir depolama çözümüne ihtiyaç duyan günlük kullanıcıları hedefleyen PD40 Mini, küçük gövdesine rağmen yüksek performansıyla dikkatleri çekiyor.

TeamGroup PD40 Mini özellikleri

Cihaz, USB4 Type-C bağlantısıyla 40 Gbps’e kadar bant genişliğiyle, sıralı yazma hızlarında 3500 MB/s’ye ulaşaibliyor. 1 TB, 2 TB ve 4 TB kapasiteli modellerle gelen SSD’nin kutusunda bir adet Type-C - Type-C kablo bulunuyor. Ayrıca USB 3.2 ve USB 2.0 arabirimleriyle geri uyumluluk da sunuluyor.

Tam Boyutta Gör PD40 Mini, mat siyah ve koyu kırmızı renklerin birleştiği kompakt bir gövdeye sahip. Kauçuk kaplamalı oluklar, tutuşu güçlendirirken kaymayı da önlemeye yardımcı oluyor. Yalnızca 22 gram ağırlığındaki cihaz 75 x 34 x 15,2 mm boyutlarıyla bir USB bellek kadar küçük. Üzerindeki askı deliği sayesinde çantalara veya anahtarlıklara da kolayca takılabiliyor.

Cihaz IP54 seviyesinde toz ve su sıçramalarına dayanıklılık sunuyor. Type-C portu için eklenen silikon kapak da toz ve sıvı girişine karşı ek koruma sağlıyor. Tüm bunlar, ürünün günlük kullanımda sağlamlığını artırmayı amaçlıyor.

PD40 Mini; Windows XP ve sonrası, macOS 10.6 ve sonrası ile Linux 2.6 ve üzeri sürümlerle uyumlu olarak çalışıyor. TeamGroup, ürün için 5 yıllık sınırlı garanti sunuyor.

