    TECNO Camon 50 Ultra 5G tanıtıldı: Dimensity 7400 ve 6500 mAh batarya

    TECNO, mobil fotoğrafçılığa odaklanan yeni CAMON 50 Ultra 5G modelini tanıttı. Orta segmente hitap eden telefon, DxOMark’ta sınıfında en iyi fotoğraf performansına sahip oldu.

    TECNO Camon 50 Ultra 5G tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında özellikle mobil fotoğrafçılığa odaklanan modelleriyle dikkat çeken TECNO, Camon 50 serisini yeni bir modelle genişletti. Şirket, daha önce çeşitli tanıtımlarını yaptığı Camon 50 Ultra 5G modelini resmi olarak duyurdu. Yeni model yüksek çözünürlüklü kamera sensörleri, gelişmiş yapay zekâ araçları ve dayanıklılık odaklı tasarımıyla öne çıkıyor.

    Camon 50 Ultra neler sunuyor?

    Geçtiğimiz ay tanıtılan Camon 50 ve 50 Pro modellerinin yanına katılan yeni modelin kalbinde 4 nanometre üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 7400 Ultimate işlemcisi yer alıyor. Telefonun ön tarafında 6,78 inç büyüklüğünde kavisli AMOLED ekran bulunuyor. 1.5K çözünürlük sunan ekranın yenileme hızı 144 Hz’e kadar çıkabiliyor.

    TECNO Camon 50 Ultra 5G tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Cihazda ayrıca uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu azaltmayı amaçlayan ProXDR göz koruma teknolojisi de yer alıyor. Enerji tarafında ise oldukça büyük bir batarya tercih edilmiş. 6500 mAh kapasitesindeki pil, 45W hızlı şarj desteği ile kısa sürede yeniden doldurulabiliyor.

    Yeni model, şirketin geliştirdiği çeşitli yapay zeka özelliklerini de barındırıyor. Bunlar arasında güncellenmiş Ella akıllı asistan, AI Image-to-Video üretici, 3D PhotoSpace ve AI LightMaster 2.0 gibi araçlar bulunuyor. Bu özellikler özellikle fotoğraf düzenleme ve içerik üretimi tarafında kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

    Yazılım desteği konusunda da uzun vadeli bir plan açıklanmış durumda. Cihaz için 3 büyük Android sürüm güncellemesi ve 5 yıla kadar Android güvenlik güncellemesi sunulacağı doğrulandı. Bunun yanında kullanıcılar ilk üç yıl boyunca her yıl 50 GB TECNO Cloud depolama alanı elde edecek.

    Dayanıklılık tarafında da dikkat çekici özellikler bulunuyor. CAMON 50 Ultra 5G, IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarına sahip. Bu sertifikalar cihazın toza karşı dayanıklı olduğunu, suya daldırılmaya karşı koruma sunduğunu ve yüksek basınçlı su jetlerine karşı dirençli olduğunu gösteriyor.

    DXOMARK puanı dikkat çekici

    TECNO Camon 50 Ultra 5G tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Cihazın en dikkat çekici yönlerinden biri ise kamera sistemi. CAMON 50 Ultra 5G, farklı çekim senaryoları için tasarlanmış üçlü kamera kurulumu ile geliyor. Ana kamera tarafında 50 megapiksel çözünürlüğe sahip Sony LYT‑700C sensörü kullanılıyor. 1/1.56 inç sensör boyutuna sahip olan bu kamera, Optik Görüntü Sabitleme (OIS) desteği sayesinde özellikle düşük ışık koşullarında daha net ve parlak fotoğraflar çekebiliyor.

    İkinci kamera 50 megapiksel telefoto sensör olarak görev yapıyor ve 3x optik zoom sunuyor. Kamera sistemini tamamlayan üçüncü sensör ise 8 megapiksel ultra geniş açı kamera. Bu lens, manzara, mimari yapılar veya kalabalık grup fotoğrafları gibi geniş kadraj gerektiren çekimlerde kullanılıyor.

    Donanım tarafına ek olarak çeşitli yazılım özellikleri de kamera deneyimini destekliyor. AI 60x SuperZoom teknolojisi, yapay zeka işleme kullanarak yüksek yakınlaştırma seviyelerinde daha net görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

    Bunun yanında Super-Zoom FlashSnap özelliği, yüksek zoom seviyelerinde çekim yaparken konunun daha stabil ve keskin görünmesine yardımcı oluyor. Cihaz ayrıca Live Photo desteğiyle fotoğraf çekimi sırasında kısa hareketli klipler de kaydedebiliyor.

    Şirkete göre CAMON 50 Ultra 5G, kamera performansı değerlendirmeleri yapan DXOMARK testlerinde 146 genel kamera puanı elde etti. Bu sonucun 600 dolar altı fiyat segmentindeki akıllı telefonlar arasında en yüksek skor olduğu ifade ediliyor. Ayrıca cihazın portre fotoğrafçılığı kategorisinde 142 puan aldığı da belirtiliyor.

