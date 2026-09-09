Tecno yeni incelik odaklı akıllı telefonunu tanıttı

Tecno Camon Slim 5G özellikleri ve fiyatı
- 6.78 inçlik 1.5K AMOLED ekran
- Dimensity 7300e yonga seti
- 8GB RAM (16GB sanal)
- 128GB/256GB depolama
- 50MP OIS + 8MP ultra geniş arka kamera
- 32MP ön kamera
- 6000mAh batarya, 45W hızlı şarj
- 465$ başlangıç
Tecno Camon Slim 5G bu kez biraz daha üst seviyeye yönelik bir akıllı telefon olmuş. Sadece 6.39mm kalınlık değeri olan akıllı telefon yüksek kapasiteli bir batarya sunuyor. Sony LYTIA 700C Ultra ana sensör düşük ışık koşullarında oldukça başarılı. 2x yakınlaştırma yapabilen kamera zoom esnasında çok hızlı kareyi yakalayabiliyor. Kırpışma sensörü ise ortamdaki yapay ışık kaynaklarının kırpışmasını algılayarak deklanşör hızını senkronize ediyor ve temiz görüntüler elde ediyor.
Ekran 144Hz tazeleme hızına sahipken IP69K ve IP69 ile su altında da dayanıklılık sunuyor. Tecno AI pek çok farklı yapay zekâ fonksiyonu sunarken Freelink 2.0 uyumlu cihazlar ile şebekenin çekmediği ortamlarda Bluetooth üzerinden cihazdan cihaza yaklaşık 1.5 kilometre bağlantı kurabiliyor. Cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: