Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TECNO’dan MWC 2026 çıkarması: Yeni ürünler sergilendi

    TECNO, MWC 2026’da CAMON 50 ve POVA 8 Serisi, güncellenmiş Ella AI ve 10’dan fazla konsept cihazla akıllı ekosistemini genişletti. Ayrıca Tonino Lamborghini iş birliği tanıtıldı.

    TECNO’dan MWC 2026 çıkarması: Yeni ürünler sergilendi Tam Boyutta Gör
    TECNO, MWC Barcelona 2026’da gerçekleştirdiği lansmanda yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını, yenilenen Ella AI asistanını ve konsept teknolojilerini tanıtarak akıllı ekosistemini kapsamlı şekilde genişletti. “Yeni Nesil Akıllı Teknoloji Deneyimi” temasıyla sahneye çıkan marka, CAMON 50 Serisi, POVA 8 Serisi, Tonino Lamborghini ile yapılan stratejik iş birliğini ve 10’dan fazla konsept cihazı sergiledi.

    CAMON 50 ve POVA 8

    CAMON 50 Serisi, mobil fotoğrafçılık ve üretkenlik odaklı bir cihaz olarak öne çıkarken bu yeni seri, AI Toolkit ve güncellenmiş Ella AI asistanı ile günlük kullanımda yapay zekayı entegre bir şekilde sunuyor.

    TECNO’dan MWC 2026 çıkarması: Yeni ürünler sergilendi Tam Boyutta Gör
    POVA 8 Serisi, özellikle POVA CURVE 2 5G modeliyle öne çıkıyor. Cihazda 7,42 mm ultra ince gövde, 8000mAh batarya, 144Hz kavisli AMOLED ekran ve MediaTek Dimensity 7100 5G işlemci yer alıyor. Ayrıca IP64 sertifikası ve altı yıla kadar pil dayanımı bulunuyor.

    AIoT ekosistemi ve OneLeap

    TECNO, ayrıca AIoT ekosistemini genişleterek kullanıcıların farklı cihazları birlikte kullanmasını kolaylaştırıyor. Yeni portföyde MEGABOOK dizüstü bilgisayar, MEGAPAD tablet, True 2 ve FreeHear 2 kulaklıklar, Watch GT 1S akıllı saat ve AI Glasses Serisi yer alıyor.

    OneLeap çözümü ise ekosistemdeki cihazların birlikte çalışmasını sağlıyor ve çoklu cihaz deneyimini tek bir sistemde topluyor.

    Yenilenen Ella AI

    TECNO, “Pratik Yapay Zeka” yaklaşımını da MWC 2026’da detaylandırdı. Şirket, özellikle gelişmekte olan pazarlara yönelik AI yatırımlarını artırmayı planlıyor. 2025 verilerine göre, kullanıcı talepleri 500 milyondan fazla işlemle karşılanmış ve bunların yarısından fazlası İngilizce dışındaki dillerde gerçekleşmiş durumda.

    Yenilenen Ella AI, HiOS 16 ile proaktif özellikler ve bağlam farkındalığı sunuyor. Yeni işlevler arasında akıllı öneriler, WhatsApp mesajlarını sesli okuma ve yanıtlama, YouTube video özetleri ve tek kaydırmayla AI araçlarına erişim yer alıyor. Ayrıca GUI Agent çözümü, basit komutlarla görevleri otonom biçimde yerine getirebiliyor.

    TECNO’dan MWC 2026 çıkarması: Yeni ürünler sergilendi Tam Boyutta Gör

    Sağlık ve eğitim odaklı özellikler CAMON 50 Serisi ile sunuluyor. Temassız yüz tarama teknolojisi, sağlık verilerinin takibini sağlarken, AI Problem Solving özelliği öğrencilere iki farklı öğrenim modu sunuyor.

    TECNO bunların yanı sıra Tonino Lamborghini ile stratejik iş birliği gerçekleştirdi. İş birliğinin ilk ürünü Tonino Lamborghini TECNO TAURUS (MEGA MINI G1 Pro), su soğutmalı kompakt bir oyun bilgisayarı olarak tanıtıldı. Ayrıca POVA Metal Tonino Lamborghini Limited Edition akıllı telefon modeli de bu ortaklık kapsamında yer alıyor. Şirket, ilerleyen dönemde AIoT ekosisteminde bu iş birliğini genişletmeyi planlıyor.

    Fuarda tanıtılan konseptler arasında Modüler Manyetik Bağlantı Teknolojisi, POVA ekosistemi, Edge-Side AIGC Preview Technology ve üçe katlanabilir PHANTOM Ultimate G Fold Concept yer aldı. Diğer konseptler arasında, arka paneli kamera renklerine göre uyarlayan AI EINK, ultra ince çerçeveli TECNO Slim 2 ve iyonize inert gaz aydınlatmalı POVA Neon bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    clannad izleme sırası sansar salvo adres ağda oturum açın garanti şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz lütfen daha sonra tekrar deneyiniz siyah kaka neden olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26
    Samsung Galaxy S26
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX
    MSI KATANA 15 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum