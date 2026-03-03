TECNO’dan MWC 2026 çıkarması: Yeni ürünler sergilendi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör TECNO, MWC Barcelona 2026’da gerçekleştirdiği lansmanda yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını, yenilenen Ella AI asistanını ve konsept teknolojilerini tanıtarak akıllı ekosistemini kapsamlı şekilde genişletti. “Yeni Nesil Akıllı Teknoloji Deneyimi” temasıyla sahneye çıkan marka, CAMON 50 Serisi, POVA 8 Serisi, Tonino Lamborghini ile yapılan stratejik iş birliğini ve 10’dan fazla konsept cihazı sergiledi.

CAMON 50 ve POVA 8

CAMON 50 Serisi, mobil fotoğrafçılık ve üretkenlik odaklı bir cihaz olarak öne çıkarken bu yeni seri, AI Toolkit ve güncellenmiş Ella AI asistanı ile günlük kullanımda yapay zekayı entegre bir şekilde sunuyor.

Tam Boyutta Gör POVA 8 Serisi, özellikle POVA CURVE 2 5G modeliyle öne çıkıyor. Cihazda 7,42 mm ultra ince gövde, 8000mAh batarya, 144Hz kavisli AMOLED ekran ve MediaTek Dimensity 7100 5G işlemci yer alıyor. Ayrıca IP64 sertifikası ve altı yıla kadar pil dayanımı bulunuyor.

AIoT ekosistemi ve OneLeap

TECNO, ayrıca AIoT ekosistemini genişleterek kullanıcıların farklı cihazları birlikte kullanmasını kolaylaştırıyor. Yeni portföyde MEGABOOK dizüstü bilgisayar, MEGAPAD tablet, True 2 ve FreeHear 2 kulaklıklar, Watch GT 1S akıllı saat ve AI Glasses Serisi yer alıyor.

Tecno Camon 50 ve 50 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları 1 hf. önce eklendi

OneLeap çözümü ise ekosistemdeki cihazların birlikte çalışmasını sağlıyor ve çoklu cihaz deneyimini tek bir sistemde topluyor.

Yenilenen Ella AI

TECNO, “Pratik Yapay Zeka” yaklaşımını da MWC 2026’da detaylandırdı. Şirket, özellikle gelişmekte olan pazarlara yönelik AI yatırımlarını artırmayı planlıyor. 2025 verilerine göre, kullanıcı talepleri 500 milyondan fazla işlemle karşılanmış ve bunların yarısından fazlası İngilizce dışındaki dillerde gerçekleşmiş durumda.

Yenilenen Ella AI, HiOS 16 ile proaktif özellikler ve bağlam farkındalığı sunuyor. Yeni işlevler arasında akıllı öneriler, WhatsApp mesajlarını sesli okuma ve yanıtlama, YouTube video özetleri ve tek kaydırmayla AI araçlarına erişim yer alıyor. Ayrıca GUI Agent çözümü, basit komutlarla görevleri otonom biçimde yerine getirebiliyor.

Tam Boyutta Gör

Sağlık ve eğitim odaklı özellikler CAMON 50 Serisi ile sunuluyor. Temassız yüz tarama teknolojisi, sağlık verilerinin takibini sağlarken, AI Problem Solving özelliği öğrencilere iki farklı öğrenim modu sunuyor.

TECNO bunların yanı sıra Tonino Lamborghini ile stratejik iş birliği gerçekleştirdi. İş birliğinin ilk ürünü Tonino Lamborghini TECNO TAURUS (MEGA MINI G1 Pro), su soğutmalı kompakt bir oyun bilgisayarı olarak tanıtıldı. Ayrıca POVA Metal Tonino Lamborghini Limited Edition akıllı telefon modeli de bu ortaklık kapsamında yer alıyor. Şirket, ilerleyen dönemde AIoT ekosisteminde bu iş birliğini genişletmeyi planlıyor.

Fuarda tanıtılan konseptler arasında Modüler Manyetik Bağlantı Teknolojisi, POVA ekosistemi, Edge-Side AIGC Preview Technology ve üçe katlanabilir PHANTOM Ultimate G Fold Concept yer aldı. Diğer konseptler arasında, arka paneli kamera renklerine göre uyarlayan AI EINK, ultra ince çerçeveli TECNO Slim 2 ve iyonize inert gaz aydınlatmalı POVA Neon bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: