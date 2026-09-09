Tecno dönebilir ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı

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Tam Boyutta Gör Uygun fiyatlı akıllı telefon ve tablet modellerinden sonra dizüstü bilgisayar pazarına da el atan Tecno yavaş yavaş kitlesini genişletiyor. Firma dönebilir ve dokunmatik ekrana sahip ilk dizüstü bilgisayarını tanıttı.

Tecno Megabook T15 360 Pro özellikleri ve fiyatı

Firmanın Premium sınıfa oynayan yeni dizüstü modeli 15.6 inçlik 2.5K ekrana sahip. 10 noktadan dokunmatik özelliği olan cihaz 120Hz tazeleme hızına ve sRGB renk gamının tamamına sahip. Opsiyonel MPP 2.0 desteği ile ekran kalemi de kullanılabiliyor. Ekran tamamen kapandığı için bir tablet gibi kullanılabiliyor ya da çadır modunda kalemli çalışma yapılabiliyor.

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Intel Core Ultra 9 185H işlemciye kadar seçenekleri olan bilgisayar LPDDR5X RAM ve PCIe SSD depolama ile akıcılık sunuyor. 70Wh batarya 65W GaN adaptörü ile şarj edilirken Tecno OneLeap ile cihazlar arasında ortak çalışma mümkün oluyor. Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 bağlantıları olan Tecno Megabook T15 360 Pro modeli 1099 Euro başlangıç fiyatıyla yıl sonuna doğru piyasada olacak.

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