Tecno dönebilir ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı

Tecno Megabook T15 360 Pro özellikleri ve fiyatı
Firmanın Premium sınıfa oynayan yeni dizüstü modeli 15.6 inçlik 2.5K ekrana sahip. 10 noktadan dokunmatik özelliği olan cihaz 120Hz tazeleme hızına ve sRGB renk gamının tamamına sahip. Opsiyonel MPP 2.0 desteği ile ekran kalemi de kullanılabiliyor. Ekran tamamen kapandığı için bir tablet gibi kullanılabiliyor ya da çadır modunda kalemli çalışma yapılabiliyor.
Intel Core Ultra 9 185H işlemciye kadar seçenekleri olan bilgisayar LPDDR5X RAM ve PCIe SSD depolama ile akıcılık sunuyor. 70Wh batarya 65W GaN adaptörü ile şarj edilirken Tecno OneLeap ile cihazlar arasında ortak çalışma mümkün oluyor. Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 bağlantıları olan Tecno Megabook T15 360 Pro modeli 1099 Euro başlangıç fiyatıyla yıl sonuna doğru piyasada olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: