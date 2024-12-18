Tecno Phantom V Fold 2 satışa çıktı, fiyatı tepki topladı

Tecno Phantom V Fold 2 özellikleri
- 7.85 inçlik 2K+ AMOLED iç ekran
- 6.42 inçlik Full HD+ AMOLED dış ekran
- Dimensity 9000+ yonga seti
- 12GB RAM (+12GB sanal)
- 512GB depolama
- 50MP+50MP+50MP arka kamera
- 32MP+32MP ön kamera
- 5750mAh batarya, 70W hızlı şarj
Tecno Phantom V Fold 2 fiyatı
Tecno Phantom V Fold 2 modeli 69999TL fiyat etiketi ile bir süre önce ülkemizde satışa sunuldu. Geçen yıl ilk nesil 39999TL ile piyasaya giriş yapmıştı. Neredeyse iki kata yakın bir artış yaşanmış ancak özellikle oldukça eski yonga seti ve daha zayıf optik yakınlaştırma eleştiri konusu oldu. Bu fiyat bandında Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Fold 5, Honor Magic V2 gibi daha uygun alternatifler olması Tecno’nun işini zorlaştırıyor.
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Güzel olmuş...