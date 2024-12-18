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    Anlık Bildirim

    Tecno Phantom V Fold 2 satışa çıktı, fiyatı tepki topladı

    Tecno Phantom V Fold 2 donanımdan ziyade biraz daha tasarıma odaklandığı için piyasaya çıkış fiyatında önemli bir artış yaşandı. Tüketici de fiyata tepki gösterdi. 
    Tecno Phantom V Fold 2 Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir akıllı telefon pazarına geçen yıl hızlı bir giriş yapan Tecno, özellikle rakiplerinin neredeyse yarısına denk gelen fiyat etiketleriyle beğeni toplamıştı. Firma bu yıl ikinci nesilleri piyasaya sürerken fiyatlar biraz üzüyor. 

    Tecno Phantom V Fold 2 özellikleri

    • 7.85 inçlik 2K+ AMOLED iç ekran
    • 6.42 inçlik Full HD+ AMOLED dış ekran
    • Dimensity 9000+ yonga seti
    • 12GB RAM (+12GB sanal)
    • 512GB depolama
    • 50MP+50MP+50MP arka kamera
    • 32MP+32MP ön kamera
    • 5750mAh batarya, 70W hızlı şarj

    Tecno Phantom V Fold 2 fiyatı

    Tecno Phantom V Fold 2 modeli 69999TL fiyat etiketi ile bir süre önce ülkemizde satışa sunuldu. Geçen yıl ilk nesil 39999TL ile piyasaya giriş yapmıştı. Neredeyse iki kata yakın bir artış yaşanmış ancak özellikle oldukça eski yonga seti ve daha zayıf optik yakınlaştırma eleştiri konusu oldu. Bu fiyat bandında Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Fold 5, Honor Magic V2 gibi daha uygun alternatifler olması Tecno’nun işini zorlaştırıyor. 
     

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    Kayrabey 7 saat önce

    Güzel olmuş...

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