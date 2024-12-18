Tecno Phantom V Fold 2 satışa çıktı, fiyatı tepki topladı

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Tam Boyutta Gör Katlanabilir akıllı telefon pazarına geçen yıl hızlı bir giriş yapan Tecno, özellikle rakiplerinin neredeyse yarısına denk gelen fiyat etiketleriyle beğeni toplamıştı. Firma bu yıl ikinci nesilleri piyasaya sürerken fiyatlar biraz üzüyor.

Tecno Phantom V Fold 2 özellikleri

7.85 inçlik 2K+ AMOLED iç ekran

6.42 inçlik Full HD+ AMOLED dış ekran

Dimensity 9000+ yonga seti

12GB RAM (+12GB sanal)

512GB depolama

50MP+50MP+50MP arka kamera

32MP+32MP ön kamera

5750mAh batarya, 70W hızlı şarj

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Tecno Phantom V Fold 2 fiyatı

Tecno Phantom V Fold 2 modeli 69999TL fiyat etiketi ile bir süre önce ülkemizde satışa sunuldu. Geçen yıl ilk nesil 39999TL ile piyasaya giriş yapmıştı. Neredeyse iki kata yakın bir artış yaşanmış ancak özellikle oldukça eski yonga seti ve daha zayıf optik yakınlaştırma eleştiri konusu oldu. Bu fiyat bandında Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Fold 5, Honor Magic V2 gibi daha uygun alternatifler olması Tecno’nun işini zorlaştırıyor.



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Tecno Phantom V Fold 2 ülkemizde satışta