Nothing Phone esintileri taşıyan Tecno Pova 8 5G tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Tecno markası yine bütçeyi zorlamayacak bir akıllı telefonla karşımızda. Tecno Pova 8 5G akıllı telefon modeli fiyatına göre sunduğu katma değerli özelliklerle kullanıcılara daha verimli bir tecrübe yaşatmak istiyor.

Tecno Pova 8 5G özellikleri ve fiyatı

6.76 inçlik 144Hz ekran

6nm Dimensity 7100 5G yonga seti

6GB/8GB LPDDR5X RAM

128GB/256GB depolama

50MP Sony LYTIA 600 ana sensör

13MP ön kamera

8000mAh batarya, 45W hızlı şarj

270$ başlangıç

TECNO POVA Curve 2 5G teknoloji mağazalarında satışa sunuldu 1 ay önce eklendi

Tecno Pova 8 5G serinin amacına uygun olarak bütçesini düşünen tüketicilere hitap ediyor. Donanım mütevazi tutulurken biraz daha verimlilik odaklı araçlara önem verilmiş. Örneğin AI LightMaster 2.0 fotoğraflardaki yansımaları giderirken YouTube video özeti çıkarma, tema üretme, gürültü engelleme, yazıyı devam ettirme gibi yetenekler sunuluyor.

Tecno bu cihazda özelleştirilmiş G1 yongası ile sinyal çekimini güçlendirirken SE1 yongası ile de Wi-Fi sinyallerini kapalı alanlarda daha verimli hale getiriyor. Batarya 2000 döngü sonrası yüzde 80 sağlık garantisi sunarken yazılımsal dengeleyici olan kamera paketinde de 2x kayıpsız yakınlaştırma mevcut. 2 adet büyük Android güncellemesi sunacak olan telefon bölgeye göre 3 aylık Google AI Plus 2TB hediyesi ya da 3 yıllık 256GB bulut depolama imkânı sunuluyor.

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Modelin dikkat çeken özelliği ise Alive Matrix Display nokta LED matris mini ekran. Nothing Phone serisinden hatırlayacağımız bu mini ekranda gelen çağrılar ve bildirimler görülebiliyor. Oyun ya da şarj esnasında animasyonlar oynatılıyor. Firma 49 hazır ve sınırsız özelleştirilebilir animasyon olduğunu belirtiyor.

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Tecno Pova 8 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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