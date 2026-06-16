Nothing Phone esintileri taşıyan Tecno Pova 8 5G tanıtıldı

Tecno Pova 8 5G özellikleri ve fiyatı
- 6.76 inçlik 144Hz ekran
- 6nm Dimensity 7100 5G yonga seti
- 6GB/8GB LPDDR5X RAM
- 128GB/256GB depolama
- 50MP Sony LYTIA 600 ana sensör
- 13MP ön kamera
- 8000mAh batarya, 45W hızlı şarj
- 270$ başlangıç
Tecno Pova 8 5G serinin amacına uygun olarak bütçesini düşünen tüketicilere hitap ediyor. Donanım mütevazi tutulurken biraz daha verimlilik odaklı araçlara önem verilmiş. Örneğin AI LightMaster 2.0 fotoğraflardaki yansımaları giderirken YouTube video özeti çıkarma, tema üretme, gürültü engelleme, yazıyı devam ettirme gibi yetenekler sunuluyor.
Tecno bu cihazda özelleştirilmiş G1 yongası ile sinyal çekimini güçlendirirken SE1 yongası ile de Wi-Fi sinyallerini kapalı alanlarda daha verimli hale getiriyor. Batarya 2000 döngü sonrası yüzde 80 sağlık garantisi sunarken yazılımsal dengeleyici olan kamera paketinde de 2x kayıpsız yakınlaştırma mevcut. 2 adet büyük Android güncellemesi sunacak olan telefon bölgeye göre 3 aylık Google AI Plus 2TB hediyesi ya da 3 yıllık 256GB bulut depolama imkânı sunuluyor.
Modelin dikkat çeken özelliği ise Alive Matrix Display nokta LED matris mini ekran. Nothing Phone serisinden hatırlayacağımız bu mini ekranda gelen çağrılar ve bildirimler görülebiliyor. Oyun ya da şarj esnasında animasyonlar oynatılıyor. Firma 49 hazır ve sınırsız özelleştirilebilir animasyon olduğunu belirtiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: