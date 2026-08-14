Matris ekranı ve 144 fps oyun desteğiyle Tecno Pova 8 Pro tanıtıldı

Tecno Pova 8 Pro, gücünü Dimensity 7400 Ultimate yonga setinden alıyor. Telefonda 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolama alanı sunuluyor. Şirket ayrıca oyun performansını artırmak için telefona özel P1 grafik çipine yer veriyor. Bu çip sayesinde desteklenen bazı oyunlarda 144 fps’e kadar kare hızı elde edilebiliyor.
Telefon, Android 16 tabanlı HiOS 16 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor. Tecno, cihaz için iki büyük Android güncellemesi ve üç yıl boyunca güvenlik güncellemesi sunacağını belirtiyor. Şirketin yapay zeka asistanı Ella da telefonda ön yüklü olarak geliyor.
Pova 8 Pro’nun ön tarafında 6,78 inç büyüklüğünde AMOLED ekran bulunuyor. 144 Hz yenileme hızına sahip panel, 4500 nit maksimum parlaklık sunuyor ve Corning Gorilla Glass 7i ile korunuyor.
Tecno Pova 8 Pro; Arc White, Graphite Black ve Tundra Green olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Kullanıcılara 8 GB RAM + 256 GB, 12 GB RAM + 256 GB ve 12 GB RAM + 512 GB olmak üzere üç farklı bellek ve depolama seçeneği sunuluyor. Tecno, telefonun fiyatını ise henüz açıklamadı.