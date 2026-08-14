Matris ekranı ve 144 fps oyun desteğiyle Tecno Pova 8 Pro tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Tecno, Pova 8 modelinin ardından serinin daha gelişmiş versiyonu olan Pova 8 Pro’yu resmi olarak tanıttı. Yeni model, 144 Hz AMOLED ekranı, büyük bataryası ve oyunculara yönelik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Tecno Pova 8 Pro neler sunuyor?

Tecno Pova 8 Pro, gücünü Dimensity 7400 Ultimate yonga setinden alıyor. Telefonda 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolama alanı sunuluyor. Şirket ayrıca oyun performansını artırmak için telefona özel P1 grafik çipine yer veriyor. Bu çip sayesinde desteklenen bazı oyunlarda 144 fps’e kadar kare hızı elde edilebiliyor.

Telefon, Android 16 tabanlı HiOS 16 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor. Tecno, cihaz için iki büyük Android güncellemesi ve üç yıl boyunca güvenlik güncellemesi sunacağını belirtiyor. Şirketin yapay zeka asistanı Ella da telefonda ön yüklü olarak geliyor.

Pova 8 Pro’nun ön tarafında 6,78 inç büyüklüğünde AMOLED ekran bulunuyor. 144 Hz yenileme hızına sahip panel, 4500 nit maksimum parlaklık sunuyor ve Corning Gorilla Glass 7i ile korunuyor.

Tam Boyutta Gör Tecno, telefonun arka tasarımını “starship” olarak adlandırıyor. Üçgen kamera modülünün yanında özelleştirilebilen Mini LED nokta matris ekran da bulunuyor. Kamera tarafında optik görüntü sabitleme destekli 50 megapiksellik LYTIA 700C ana kamera, 8 megapiksellik ultra geniş açı kamera ve 13 megapiksellik ön kamera yer alıyor.

Tam Boyutta Gör 6500 mAh kapasiteli batarya ile gelen telefon. 45W hızlı şarj, bypass şarj ve 10W ters şarj özellikleri sunuyor. Cihazda ayrıca, ekran altı parmak izi okuyucu, 5000 mm² buhar odası soğutma sistemi, kızılötesi kumanda, NFC, 4D oyun titreşimi ve Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler bulunuyor. Cihaz, kablolu ve kablosuz bağlantılarda Hi-Res Audio desteği sunarken IP66, IP68, IP69 ve IP69K dayanıklılık sertifikalarını da taşıyor.

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Tecno Pova 8 Pro; Arc White, Graphite Black ve Tundra Green olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Kullanıcılara 8 GB RAM + 256 GB, 12 GB RAM + 256 GB ve 12 GB RAM + 512 GB olmak üzere üç farklı bellek ve depolama seçeneği sunuluyor. Tecno, telefonun fiyatını ise henüz açıklamadı.

Tam Boyutta Gör Şirket ayrıca Pova 8 Pro’nun sınırlı sayıda üretilecek Tonino Lamborghini Edition versiyonunu da duyurdu. Özel siyah renk ve farklı tasarımla gelen bu modelde teknik özellikler ve depolama seçenekleri standart Pova 8 Pro ile aynı.

Tecno Pova 8 Pro özellikleri

Ekran: 6.78 inç, 1208 x 2644 piksel, 144 Hz, 4500 nit (pik), AMOLED

6.78 inç, 1208 x 2644 piksel, 144 Hz, 4500 nit (pik), AMOLED İşlemci : Dimensity 7400 Ultimate

: Dimensity 7400 Ultimate Bellek : 8 GB, 12 GB RAM

: 8 GB, 12 GB RAM Depolama : 256 GB, 512 GB

: 256 GB, 512 GB Arka kamera: 50 MP, f/1.8 (ana kamera) + 8 MP (ultra geniş açı)

50 MP, f/1.8 (ana kamera) + 8 MP (ultra geniş açı) Ön kamera : 13 MP

: 13 MP Batarya : 6500 mAh, 45W kablolu, 10W ters şarj

: 6500 mAh, 45W kablolu, 10W ters şarj Yazılım : Android 16, HIOS 16

: Android 16, HIOS 16 Boyut ve ağırlık: 162.5 x 77.3 x 7.4 mm, 189 gr

162.5 x 77.3 x 7.4 mm, 189 gr Bağlantı : WiFi 6, Bluetooth 5.4, 5G, NFC

: WiFi 6, Bluetooth 5.4, 5G, NFC Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler, IP68/IP69K sertifikası

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