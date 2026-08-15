Tecno fiyatıyla şaşırtacak bir kulaklık duyurdu

Tecno Pova AI Buds Pro özellikleri ve fiyatı
Tecno Pova AI Buds Pro tam kablosuz kulaklık modeli segmentinde dikkat çekici donanımlara sahip. Toplamda 8 mikrofonu olan kulaklık hassas ses algılama özelliği sayesinde 48 desibele kadar hibrid gürültü engelleme yapabiliyor.
Hi-Res Audio ve LHDC kodeklerine destek sunan cihaz dahili bir depolamaya sahip ve kutusu üzerinde yer alan Quick Note butonu sayesinde 4 saate kadar sürekli olarak ses kaydı yapabiliyor. Toplam kullanım süresi ise 40 saate çıkıyor. Kutu kablosuz şarj desteğine sahip ancak uyumlu mat ayrı satılıyor.
Kulaklığı özel yapan Pova AI desteği. Uygulama üzerinden her görüşmenin farklı dillerde komple metin çıktısı alınabilirken çeviri de yapabiliyor. Ayrıca alınan notlar görsel olarak organize ediliyor, sohbet robotu ile tartışılabiliyor. Aynı anda 2 cihaza bağlanabilen kulaklık için 155$ fiyat etiketi belirlenmiş ki bu da onu segmentine göre en pahalı Tecno ürünlerinden birisi haline getiriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: