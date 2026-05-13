TECNO POVA Curve 2 5G teknoloji mağazalarında satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör TECNO’dan yapılan açıklamaya göre orta segmente yönelik yeni modeli POVA Curve 2 5G, online satış kanallarındaki yoğun ilginin ardından Türkiye genelindeki teknoloji satış mağazalarında da satışa sunuldu. Müşteriler MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar mağazalarını ziyaret ederek bu telefonları deneyebilecek ve satın alabilecek. Yakında Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell mağazalarında da satışa çıkması planlanıyor.

“Ultra ince” tasarımıyla MWC 2026’ya damgasını vuran TECNO POVA Curve 2 5G, yalnızca 7,42 mm inceliğindeki gövdeye 8.000 mAh kapasiteli dev batarya kapasitesi sığdırıyor. Tüketiciler ince gövdede büyük batarya deneyimini fiziksel olarak test edebilecek.

TECNO POVA Curve 2 5G, sahip olduğu kavisli 144 Hz AMOLED ekranı ve TECNO AI Türkçe yapay zeka özellikleri de müşteriler tarafından deneyimlenebilecek. MediaTek Dimensity 7100 5G işlemcinin performansı hakkında denemeler yapılabilecek.

Mağazaya özel hediyeler

TECNO, fiziksel mağaza satışlarını teşvik etmek amacıyla bu dönemde mağazalardan yapılan satın alımlarda sürpriz hediyeler sunacağını duyurdu. Şirket, online lansman dönemindeki ilgiyi mağaza kanalına da taşımayı hedefliyor.

TECNO POVA Curve 2 5G fiyatı

Hem uzun pil ömrü hem de ince tasarım arayan kullanıcıların ilgisini çeken POVA Curve 2 5G, Türkiye’de 26.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bugün itibarıyla telefonu MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar mağazalarında fiziksel olarak deneme fırsatı elde edebilirsiniz.

