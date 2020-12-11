Tecno Pova dörtlü kamera ve bataryası ile iddialı

Yılın başlarında ülkemizde resmi olarak faaliyetlerine başlayan Çinli telefon üreticisi Tecno Mobile yeni modellerle yelpazesini genişletiyor. Tecno Pova özellikle oyuncuları hedefleyen yetenekler ile ilgi uyandırmayı amaçlayan bir model olmuş. Özellikle büyük pili ve güçlü donanımı bu konudaki beklentiyi yanıtlamayı başarıyor.

Tecno Pova neler sunuyor?

6.8 inçlik ekranında 1640x720 piksel çözünürlük sunan Tecno Pova; nokta çentik tasarımı sayesinde yüzde 82.7 ekran-kasa oranına ulaşıyor. Ekran 480 nit parlaklık seviyesi ile dış mekanlarda iyi bir tecrübe sunuyor.

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2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Helio G80 yonga setinin güç verdiği telefon böylece oyunlar için de tatmin edici performans sunuyor. Sisteme 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Arka kısımda 13MP veya 16MP çözünürlüğünde geniş açılı ana sensör yer alıyor. Yanında ise 2MP derinlik, 2MP makro ve ultra geniş açılı sensör yer alıyor. Paket 2K video kaydı yapabiliyor ve çift LED flaş ile destekleniyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

6000mAh kapasiteli bataryası ile günü rahatlıkla çıkarabilen Tecno Pova 18W hızlı şarj ile desteklenmiş. WiFi 5, Bluetooth 5.0, FM radyo, arka parmak izi okuyucu gibi özellikleri olan Tecno Pova teknoloji mağazalarından ve aşağıdaki Hepsiburada adresinden satın alınabiliyor.

Techno Pova 128GB - Mor

Techno Pova 128GB - Mavi

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