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    Tecno Pova dörtlü kamera ve bataryası ile iddialı

    Tecno Pova akıllı telefon modelinde Helio G80 yonga seti, 6.8 inçlik LCD ekran, 6000mAh kapasiteli batarya, 18W hızlı şarj, dörtlü arka kamera gibi özellikler yer alıyor.
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    Cep Telefonları
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    Tecno Pova dörtlü kamera ve bataryası ile iddialı

    Yılın başlarında ülkemizde resmi olarak faaliyetlerine başlayan Çinli telefon üreticisi Tecno Mobile yeni modellerle yelpazesini genişletiyor. Tecno Pova özellikle oyuncuları hedefleyen yetenekler ile ilgi uyandırmayı amaçlayan bir model olmuş. Özellikle büyük pili ve güçlü donanımı bu konudaki beklentiyi yanıtlamayı başarıyor.

    Tecno Pova neler sunuyor?

    6.8 inçlik ekranında 1640x720 piksel çözünürlük sunan Tecno Pova; nokta çentik tasarımı sayesinde yüzde 82.7 ekran-kasa oranına ulaşıyor. Ekran 480 nit parlaklık seviyesi ile dış mekanlarda iyi bir tecrübe sunuyor.

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    2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Helio G80 yonga setinin güç verdiği telefon böylece oyunlar için de tatmin edici performans sunuyor. Sisteme 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

    Arka kısımda 13MP veya 16MP çözünürlüğünde geniş açılı ana sensör yer alıyor. Yanında ise 2MP derinlik, 2MP makro ve ultra geniş açılı sensör yer alıyor. Paket 2K video kaydı yapabiliyor ve çift LED flaş ile destekleniyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

    6000mAh kapasiteli bataryası ile günü rahatlıkla çıkarabilen Tecno Pova 18W hızlı şarj ile desteklenmiş. WiFi 5, Bluetooth 5.0, FM radyo, arka parmak izi okuyucu gibi özellikleri olan Tecno Pova teknoloji mağazalarından ve aşağıdaki Hepsiburada adresinden satın alınabiliyor.

    Techno Pova 128GB - Mor
    Techno Pova 128GB - Mavi



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çinli markalardan gına geldi artık !
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    Ussuz (mehmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3000 TELE vericem 720p ekran olacak? Evlerden ırak
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    ekolraf 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    satın alan varmı perfromans durumu nedir acaba
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    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vayy hiç bi telefonda olmayan özellikler bunlar
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    Matt_Murdock (Murat Alper) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    MEDİATEK ÇÖP'üne verilmez bu kadar
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