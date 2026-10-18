Tecno Spark 50s 5G iletişime odaklanıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uygun fiyatlı akıllı telefon geliştirmeye devam eden Tecno markası bu kez iletişime odaklanan bir model hazırladı. Özellikle felaket anlarında telefonlar arası zincir iletişim kurma özelliği dikkat çekiyor.

Tecno Spark 50s 5G özellikleri ve fiyatı

6.78 inçlik 720x1576 piksel LCD ekran

6nm Dimensity 6400 yonga seti

6GB/8GB LPDDR4X RAM

128GB UFS 2.2 depolama

50MP arka kamera

8MP ön kamera

6500mAh batarya, 45W hızlı şarj

Çift SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS

225$-260$

Tecno Camon Slim 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

Tecno Spark 50s 5G modeli biraz daha iletişime odaklanan bir akıllı telefon olmuş. 4x4 MIMO anten teknolojisi indirme hızlarını yüzde 82 arttırırken UPS 3.0 teknolojisi ise belirli bölgelerde UPI ödeme işlemlerinin daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor.

FreeLink teknolojisi ise hücresel ya da Wi-Fi olmayan noktalarda 1.5Km mesafeye kadar uyumlu cihazların birbiri ile görüntü veya mesaj paylaşabilmesini sağlıyor. IP64 Pro ve MIL-STD-810H sertifikaları da sağlamlığı arttırıyor.

Ekran tarafında ise 120Hz tazeleme hızı, 240Hz dokunma tarama oranı, 560 nite kadar parlaklık mevcut. RAM kapasitesi sanal takviye ile 24GB’a tamamlanıyor. Tecno Spark 50s 5G modeli ilk etapta Hindistan’da satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Tecno Spark 50s 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: