Tecno Spark 50s 5G iletişime odaklanıyor

Tecno Spark 50s 5G özellikleri ve fiyatı
- 6.78 inçlik 720x1576 piksel LCD ekran
- 6nm Dimensity 6400 yonga seti
- 6GB/8GB LPDDR4X RAM
- 128GB UFS 2.2 depolama
- 50MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 6500mAh batarya, 45W hızlı şarj
- Çift SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS
- 225$-260$
Tecno Spark 50s 5G modeli biraz daha iletişime odaklanan bir akıllı telefon olmuş. 4x4 MIMO anten teknolojisi indirme hızlarını yüzde 82 arttırırken UPS 3.0 teknolojisi ise belirli bölgelerde UPI ödeme işlemlerinin daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor.
FreeLink teknolojisi ise hücresel ya da Wi-Fi olmayan noktalarda 1.5Km mesafeye kadar uyumlu cihazların birbiri ile görüntü veya mesaj paylaşabilmesini sağlıyor. IP64 Pro ve MIL-STD-810H sertifikaları da sağlamlığı arttırıyor.
Ekran tarafında ise 120Hz tazeleme hızı, 240Hz dokunma tarama oranı, 560 nite kadar parlaklık mevcut. RAM kapasitesi sanal takviye ile 24GB’a tamamlanıyor. Tecno Spark 50s 5G modeli ilk etapta Hindistan’da satışa sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: