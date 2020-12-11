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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tecno Spark 6 giriş seviyesinde en iyisini sunmayı amaçlıyor

    Tecno Spark 6 akıllı telefon modelinde Helio G70 yonga seti, 6.8 inçlik LCD ekran, 5000mAh kapasiteli batarya, 18W hızlı şarj, dörtlü arka kamera gibi özellikler yer alıyor.
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    Cep Telefonları
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    Tecno Spark 6 giriş seviyesinde en iyisini sunmayı amaçlıyor

    Tecno markasının sonbahar döneminde tanıttığı akıllı telefonlardan Spark 6; fiyat segmentinde dörtlü kamera, büyük batarya, hızlı şarj desteği gibi özelliklerle tüketicilerin ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Cihazın ilgi çekici özelliklerinden bir diğeri ise aynı anda 2 kulaklık ve 3 hoparlör ile bağlantı kurabiliyor olması. Bu konudaki yeteneklerini ses yongasına ve Bluetooth modülüne borçlu.

    Tecno Spark 6 neler sunuyor?

    Tecno Spark 6 modelinde 6.8 inçlik 1640x720 piksel çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran bizi karşılıyor. 480 nit parlaklık değerine sahip olan ekran nokta çentik tasarımı sayesinde yüzde 83.7 ekran-kasa oranını yakalıyor.

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    2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Helio G70 yonga setinin güç verdiği telefon sınıfına göre oyunlar için de tatmin edici performans sunuyor. Sisteme 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

    Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde geniş açılı ana sensör yer alıyor. Yanında ise 2MP derinlik, 2MP makro ve VGA sensör yer alıyor. Paket 2K video kaydı yapabiliyor ve çift LED flaş ile destekleniyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

    5000mAh kapasiteli bataryası ile günü rahatlıkla çıkarabilen Tecno Pova 18W hızlı şarj ile desteklenmiş. WiFi N, FM radyo, arka parmak izi okuyucu gibi özellikleri olan Tecno Spark 6 modeli teknoloji mağazalarından ve aşağıdaki Hepsiburada linklerinden satın alınabiliyor.

    Techno Spark 6 128GB Mavi
    Techno Spark 6 128GB Siyah



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    gidi (gidi gidi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    linkte dahili hafıza 64Gb yazilmis?
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    Bloodin 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cihaz yurtdışında 128 dolar, %90 vergi ile 243, hadi diyelim 250 dolar. 2000 TL eder, bu cihaz yurtdışında da garantili satılıyor sonuçta. 2000 TL'dan fazlası Tecno Türkiye kazığı!!!
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    Mr.Chesterfield 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Giriş seviyesi dediği 2800 yalnız.....
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    Matt_Murdock (Murat Alper) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ÇÖP
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