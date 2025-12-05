Tecno, yeni telefoto kamera teknolojilerini tanıttı: 9x'e kadar kesintisiz zum

Tam Boyutta Gör Tecno geçtiğimiz gün, şirketin görüntüleme teknolojilerini basına tanıtmayı amaçlayan Tecno Future Lens etkinliğinin beşincisini düzenledi. Bu yılın öne çıkan yenilikleri Dual-Mirror Reflect Telephoto ve Freeform Continuum Telephoto sistemleri oldu.

Freeform Continuum Telephoto

Freeform Continuum Telephoto, adından da anlaşılacağı üzere, tek bir periskop yapısında kesintisiz ve akıcı bir yakınlaştırma sunuyor. Tecno’nun geliştirdiği bu yapı, 1x’ten 9x’e kadar tüm aralığı kapsayabiliyor. Bu da ayrı bir telefoto kameraya ihtiyaç duyulmadığı anlamına geliyor. Çünkü bu modül hem 1x’te ana kamera olarak çalışabiliyor hem de günümüzde kullanılan sabit odaklı telefoto lenslerin çoğundan daha fazla yakınlaştırma sağlayabiliyor.

Bu yaklaşımın başka artıları da var. Bazı telefonlarda dijital yakınlaştırma sırasında farklı kameralar arasında geçiş yapılırken fark edilir bir atlama yaşanıyor. Üreticiler ayrıca farklı kameralar arasında aynı renk tonlarını tutturmakta zorlanıyor, bu yüzden geçişlerde hafif renk değişimleri ortaya çıkabiliyor. Tüm bu işleri tek bir kamera modülü üzerinden yapmak, bu sorunları ortadan kaldırıyor. Ayrıca dijital zoomun ara kademelerde oluşturduğu kalite kaybı da yaşanmıyor.

Dual-Mirror Reflect Telephoto

Tam Boyutta Gör Dual-Mirror Reflect Telephoto ise geleneksel lens tabanlı telefoto modüllere göre %50 daha küçük olan ilginç bir tasarıma sahip. Bu sistemde ışığı odaklamak için merceklerin yanında iki adet ayna da kullanılıyor. Tecno, bu tasarımın oluşturduğu halka biçimli, kendine özgü bokeh efektine de dikkat çekiyor.

Bu sistem, DSLR veya aynasız fotoğraf makinelerinde uzun süredir kullanılan aynalı lenslere oldukça benziyor. Bu tarz lensler büyük odak uzaklıklarını görece kompakt ve hafif bir yapıda sunabiliyor. Bokeh konusunda kimi kullanıcılar bu halkalı efekti dezavantaj olarak görürken kimileri onu karakteristik bir özellik olarak benimsiyor (“iris blur” olarak da biliniyor). Temelde bu sistem minyatür bir katadioptrik teleskop gibi çalışıyor.

Ancak sistemin bir handikapı bulunuyor. Dual-Mirror Reflect Telephoto modülü ışığın bir durak kadar kaybına neden oluyor. Yine de teknoloji ticarileşmeye hazır ve şirket gelecek yıl telefonlarında kullanmayı planlıyor.

Freeform Continuum Telephoto ise çok daha karmaşık bir yapı olduğundan hala geliştirme aşamasında. Bu teknolojinin ticari olarak kullanılmaya başlaması en az bir yıl daha sürecek. Tecno, bu lenslerin üretimi için Samsung ve Largan ile çalışıyor.

Şirket ayrıca “Tecno Image Matrix” ya da kısaca “TIM” adını verdiği sistemi de geliştirmeye devam ediyor. Bu uçtan uca çözüm, farklı bileşenlerden oluşan dört katmanlı bir yapı olarak tanımlanıyor.

Tam Boyutta Gör Tecno Görüntü Ar-Ge Merkezi Direktörü Xiaohan Huang, yaklaşımı şöyle özetliyor: “Artık yalnızca ışığı yakalamaktan çıkıp sahneleri akıllıca kavramaya geçiyoruz. Sistemlerimiz artık kompozisyonun amacını, konunun özelliklerini ve hatta duygusal tonu analiz ederek hem teknik olarak hassas hem de duygusal açıdan etkileyici fotoğraflar üretiyor. Bu, hesaplamalı fotoğrafçılığın yaratıcılıkla birleştiği yeni bir dönemin kapısını aralıyor."

